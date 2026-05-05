Katharina Miroslawa in lacrime nell'intervista a Belve sull'omicidio di Carlo Mazza: chi è la mantide di Parma

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Katharina Miroslawa, condannata a oltre 20 anni di carcere per l’omicidio di Carlo Mazza, è apparsa in lacrime durante l’intervista concessa alla trasmissione Belve Crime di Francesca Fagnani. La donna, soprannominata la “mantide di Parma”, si è commossa nel ricordare il momento in cui ha appreso della morte di Mazza.

Chi è Katharina Miroslawa, intervistata a Belve Crime

Tra gli intervistati della prima puntata della nuova stagione di Belve Crime, in onda nella serata di martedì 5 maggio, c’è Katharina Miroslawa, soprannominata la “mantide di Parma“.

La donna, ex ballerina di nightclub, è stata condannata a oltre vent’anni di carcere per aver ucciso, con la complicità del fratello e del marito, l’imprenditore Carlo Mazza, nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986.

Per i giudici che hanno condannato in via definitiva il terzetto, l’obiettivo sarebbe stato quello di incassare il premio della polizza vita da un miliardo di lire stipulata da Carlo Mazza in favore di Katharina Miroslawa, di cui si era innamorato.

La difesa di Katharina Miroslawa a Belve

Katharina Miroslawa, nel corso dell’intervista a Belve Crime, come emerso da un’anticipazione, ha dichiarato: “Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me“.

Poi la donna ha aggiunto: “Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono no?”.

ANSA

Katharina Miroslawa a Belve, botta e risposta con Francesca Fagnani

Nel corso dell’intervista nello spin-off di Belve dedicato ai casi “crime” c’è stato spazio anche per un botta e risposta tra Katharina Miroslawa e la conduttrice Francesca Fagnani.

Miroslawa si è soffermata su un paio di costumi da bagno acquistati in Germania che avrebbero dovuto convincere la giustizia della sua intenzione di tornare in Italia da Carlo Mazza per andare con lui in vacanza al caldo per festeggiare San Valentino. “Quel costume poteva essere anche una prova che io volevo davvero andare” ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Io esisto da qualche parte perché sono beneficiaria dell’assicurazione”.

Francesca Fagnani ha replicato immediatamente: “No, purtroppo per lei esiste perché si chiama movente quella polizza“.

Ancora Katharina Miroslawa, commossa: “Io quella sensazione di quando ho saputo che Carlo era morto la sento ancora oggi”. E poi: “Quel costume da bagno dice molto di più di tutti questi processi!“.

La risposta di Francesca Fagnani: “Insomma…“.