Katharina Zeller rifiuta la fascia tricolore a Merano ed è polemica, chi è la sindaca e il motivo del gesto

Durante l’insediamento della neo sindaca di Merano, Katharina Zeller (SVP) ha sollevato scalpore togliendosi la fascia tricolore e appoggiandola sul tavolo di Municipio. Il gesto, ripreso dalle telecamere, ha suscitato critiche. Zeller ha negato volontà anti-tricolore.

Rifiuta la fascia: è polemica

Nella cerimonia di passaggio di consegne, Katharina Zeller ha chiesto al predecessore Dario Dal Medico: “Sei sicuro che proprio devo?”. Non ha tenuto la fascia tricolore che per pochi secondi, per poi rimuoverla e riporla sul tavolo.

Dal Medico, visibilmente infastidito, ha risposto: “Tu tieni la fascia e io tengo la chiave della città”.

Fonte foto: ANSA Un momento del video criticato

L’assessore provinciale Christian Bianchi (Forza Italia) ha definito l’atto “gravissimo verso gli italiani di Merano”. Ha quindi messo in dubbio il rispetto della nuova sindaca per la comunità italiana.

La risposta della sindaca

Zeller ha chiarito in una nota che la rimozione “non va interpretata come disprezzo per il tricolore” e che indosserà la fascia con il “massimo rispetto in tutte le circostanze previste”.

Ha spiegato che la prassi in Alto Adige prevede il medaglione con lo stemma comunale come simbolo ufficiale. Per questo, spiega, ha percepito l’insistenza del predecessore come un “gesto provocatorio”, oltre che uno “sgarbo istituzionale”.

Chi è e di quale partito è Zeller

Katharina Zeller, 38 anni, è un’avvocata. È stata eletta al ballottaggio con il 57,4% dei voti. Grazie a lei l’SVP è tornato alla guida di Merano dopo un decennio.

Figlia della senatrice Julia Unterberger e dell’ex senatore Karl Zeller, incarna quindi la nuova generazione di politici eco-sociali sudtirolesi, impegnata nel dialogo interetnico.

La sua vittoria, favorita anche dal sostegno del centrosinistra, segna un cambio di passo nelle alleanze locali.