Katia Ricciarelli contro l'assistente di Pippo Baudo Dina Minna, le rivelazioni sulle case intestate a Roma

Katia Ricciarelli contro Dina Minna, la storica assistente di Pippo Baudo. La soprano veneta ha affermato che attorno al conduttore morto lo scorso 16 agosto ci fosse una sorta di “cerchio magico” che le avrebbe impedito di mettersi in contatto con l’ex marito. Ha inoltre sostenuto che Baudo abbia intestato due appartamenti romani a Minna, commentando con scetticismo la questione. “Questo fa capire tutto”, ha chiosato la cantante lirica con disappunto.

Katia Ricciarelli critica le scelte di Dina Minna, l’assistente di Pippo Baudo

“L’ho appreso dalla televisione: nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l’accortezza di telefonarmi per avvisarmi, da loro ho ricevuto solo silenzio”. Così Katia Ricciarelli in un’intervista al magazine Gente, parlando di come ha saputo della morte di Pippo Baudo.

“Del perché dovete chiedere al cerchio magico attorno a lui e questo amplifica il mio dolore“, ha aggiunto la cantante che è poi passata a criticare alcune scelte di Dina Minna, assistente storica del conduttore siciliano.

ANSA Dina Minna e Tiziana Baudo

Ricciarelli ha inoltre dichiarato che per mettersi in contatto con Pippo doveva prima passare dall’assistente: “Per sentirlo dovevo passare attraverso Dina. Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste. Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: “È buona e mi sta vicino”. Questo le fa capire tutto”.

La soprano: “Sono sempre stata messa all’oscuro di tutto”

La soprano ha lasciato intendere di essersi sentita messa da parte in più occasioni per quel che riguarda i suoi rapporti con Baudo.

“Una volta – ha raccontato con tono amaro – mi dissero che doveva essere operato: arrivai in ospedale e l’intervento era già avvenuto. Sono sempre stata messa all’oscuro di tutto e questo per me rimane un grande dolore”.

Ricciarelli ha poi sottolineato di aver “amato moltissimo” l’ex marito e che mai lo ha scordato. Il loro matrimonio è durato 18 anni, dal 1986 al 2004.

La cantante ha descritto Baudo come un “uomo molto galante“, che le mandava sempre grandi mazzi di rose rosse. “Una sera – ha ricordato – a Roma mi chiese di mangiare insieme ma finimmo la serata in un albergo vicino al Quirinale. Mi dissi che sarebbe stata l’avventura di una notte e invece è stato un grande e meraviglioso amore”.

I motivi della separazione

Un grande amore finito dopo quasi vent’anni. “Non ci vedevamo mai, io sempre in tournée e lui al lavoro: difficile che un amore, benché grande come il nostro, potesse resistere alla lontananza”, ha spiegato Ricciarelli a proposito delle cause relative alla rottura sentimentale.