Katia Ricciarelli parla dei rapporti col figlio di Pippo Baudo, poi lo sfogo: "Fatto figura dell'imbecille"

Katia Ricciarelli è tornata a parlare di Pippo Baudo. La soprano è stata intervistata a Verissimo il 18 gennaio 2026, giorno in cui ha compiuto 80 anni e data in cui avrebbe ipoteticamente festeggiato 40 anni di matrimonio con il conduttore catanese. Rispetto all’ultima ospitata nel programma condotto da Silvia Toffanin, ha usato toni molto più morbidi nei confronti delle persone rimaste vicine al compianto “re della tv” negli ultimi anni della sua vita.

Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Una grande mancanza”

“Oggi sarebbero 40 anni di matrimonio con Pippo, ci siamo sposati il 18 di gennaio di 40 anni fa, nel giorno del mio compleanno“, ha ricordato Ricciarelli.

“Dopo la sua scomparsa, c’è una grande mancanza. E non parlo solo per me. Dico che mancano grandi personaggi come lui”, ha aggiunto la cantante lirica.

ANSA

Ricciarelli: “Avrei preferito non fare la figura dell’imbecille”

“La volta scorsa eri molto arrabbiata, cosa rimane di quello sfogo?”, la domanda della ‘padrona di casa’ Toffanin, menzionando le parole di fuoco che Ricciarelli riservò alla storica assistente dell’ex marito, Dina Minna.

“Non rimane nulla, io so dimenticare – ha dichiarato la soprano -. Mia mamma mi chiamava fiammifero. Mi accendo subito, ma mi spengo anche subito”.

“Non ho mai avuto rancori, semplicemente mi sarebbe piaciuto sapere alcune cose prima, anziché saperle da altri e fare la figura dell’imbecille”, ha aggiunto l’ex moglie di Pippo Baudo, probabilmente in riferimento al fatto di essere venuta a conoscenza della morte dell’ex marito da persone terze e non dalle persone vicine al conduttore.

I rapporti con Alessandro Baudo

Toffanin ha anche chiesto alla cantante se si sente ancora con Alessandro, il figlio di Pippo che da anni vive in Australia.

“Sì, ogni tanto ci telefoniamo”, ha tagliato corto Ricciarelli. Con il resto della famiglia del conduttore non ha invece più alcun contatto.

“Con il resto della famiglia di Pippo è finito tutto con il funerale. Non c’è stato alcun rapporto anche dopo le esequie, nessuno che abbia chiesto “come stai?””, ha concluso la soprano, chiudendo rapidamente il discorso per evitare di andare ad alimentare le polemiche.

Le dichiarazioni su Josè Carreras

Ricciarelli, nel corso dell’ospitata, ha anche parlato dell’altro suo storico ex, ossia Josè Carreras, definendolo “un grandissimo amore.

“Ci siamo incontrati quando facevamo la Boheme a Parma, ed eravamo una coppia bellissima. Era un amore passionale ma anche molto romantico. Ero pazza di gelosia per lui, non ti dico quante corteggiatrici aveva…”, ha raccontato la cantante.