Katia Ricciarelli ricorse alla PMA per avere un figlio con Pippo Baudo, la rivelazione della cantante

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Katia Ricciarelli, ospite del programma Rai “Storie al bivio”, è tornata a parlare dell’ex marito Pippo Baudo e delle cause che hanno portato il loro matrimonio al capolinea. Inoltre, per la prima volta, ha raccontato di aver provato ad avere un figlio con il conduttore attraverso la PMA, la procreazione medicalmente assistita, ma che il trattamento non le diede il risultato sperato.

Katia Ricciarelli a Storie al Bivio: “Con Pippo Baudo non c’era dialogo”

Le nozze tra Ricciarelli e Baudo furono celebrate il 18 gennaio del 1986 a Militello in Val di Catania, paese natale del conduttore. La separazione avvenne nel 2004, tre anni dopo ci fu il divorzio.

“Non ho una risposta precisa, però credo che questo matrimonio al posto di svilupparsi si striminziva. Lui dopo il lavoro si sedeva, mangiava, guardava la tv”, ha confessato la cantante alla giornalista Monica Setta.

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“Non c’era dialogo, non si comunicava – ha aggiunto – La cosa importante che dico sempre alle persone che conosco quando si sposano è di cercare di parlare, anche di litigare”.

La decisione di abortire

Monica Setta ha poi chiesto se sulla fine del matrimonio abbia avuto un ruolo anche la scelta della coppia di interrompere la gravidanza. Ricciarelli rimase incinta prima di sposarsi e, insieme al conduttore, decise di non tenere il figlio.

“No, quella decisione non ha avuto un peso sulla fine della nostra relazione“, ha affermato la cantante.

“Io – ha proseguito – ho capito perché Pippo non voleva un figlio in quel momento. Viveva un momento particolare della sua vita privata. Io mi sono pentita e ho pagato questa scelta, perché poi quando volevo un altro figlio non ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo provato, ma non è successo nulla”.

Il ricorso alla PMA

La giornalista ha domandato in modo diretto se lei e Baudo si fossero affidati alla PMA. “Sì, la prima volta a Bologna, ma non sono rimasta incinta”, ha raccontato Ricciarelli.

“La seconda volta sono andata in Inghilterra da un luminare anziano in questo campo che mi disse: “Questa sarà la mia ultima cosa, io sono un suo ammiratore e questa cosa la voglio risolvere”. Quattro giorni dopo è morto e a quel punto ho detto: “Padre eterno, lasciamo perdere””, ha concluso l’artista.