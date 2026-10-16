Katie Zacharia licenziata da Donald Trump come portavoce della Casa Bianca dopo 5 giorni, "non fa per lei"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Donald Trump ha segnato un nuovo record: la nomina e la cacciata di una stretta collaboratrice nell’arco di soli cinque giorni. Si tratta di Katie Zacharia, ormai ex portavoce del presidente Usa. Negli ultimi giorni, Zacharia era finita al centro delle polemiche per i dubbi sulla sua abilitazione alla professione di avvocato.

Trump licenzia Katie Zacharia

Donald Trump ha riferito di aver detto a Katie Zacharia di “riconsiderare” la sua posizione di portavoce della Casa Bianca dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Secondo il New York Times, che riporta le dichiarazioni di persone a conoscenza della vicenda, Zacharia sarebbe stata licenziata.

ANSA

“Katie, ne hai davvero bisogno? Non credo che tu ne abbia bisogno”, ha dichiarato Trump alla stampa prima di partire per la Georgia. “Le ho detto: ‘Credo che staresti meglio se fossi felice‘”.

Poi un’accusa ai media: “Ho detto a Katie che, a mio avviso, è stata trattata in modo molto ingiusto [dai media]”.

Trump ha poi aggiunto di avere invitato la portavoce a riconsiderare il suo ruolo, lasciando però a lei la libera facoltà di scelta.

Le polemiche su Katie Zacharia

Nella sua prima conferenza stampa ufficiale, durata circa 15 minuti, Zacharia ha risposto a tre sole domande, fra lapsus e argomenti lasciati cadere nel vuoto (“Su questo sarà il presidente a rispondere ai giornalisti”).

La donna era stata presentata da Trump come “avvocato“. E le polemiche sono subito divampate: qualcuno è andato a verificare, scoprendo che Zacharia non ha mai superato l’esame di abilitazione professionale.

La donna ha in effetti superato il Multistate Professional Responsibility Examination, un test che verifica la conoscenza dell’etica legale e della condotta professionale, ma ciò non basta a qualificarla come “avvocato”.

Interrogata su quale Stato americano le avesse rilasciato l’abilitazione, Zacharia ha risposto così: “Quando mi sono trasferita in Cina”. E ancora: “Ho esercitato nel campo del diritto delle transazioni internazionali, con tutte le credenziali appropriate”.

Successivamente ha dichiarato che la Pepperdine University, dove si è laureata in Giurisprudenza, le aveva comunicato che poteva definirsi “lawyer”, ovvero giurista, ma non “attorney”, ovvero avvocato abilitato. Ora si è innescato il totonomi per la successione al prestigioso ruolo.

Trump licenzia Paolo Zampolli

Più o meno nelle stesse ore, Donald Trump ha licenziato l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli dall’incarico di inviato speciale per le partnership globali.