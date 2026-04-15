Katy Perry accusata di violenza sessuale da Ruby Rose, cantante indagata dopo la denuncia dell'attrice

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’attrice australiana Ruby Rose ha accusato Katy Perry di violenza sessuale per presunti fatti che si sarebbero svolti quasi 20 anni fa a Melbourne. Ora la pop star americana è sotto indagine in Australia. Rose ha parlato della vicenda attraverso la pubblicazione di diversi post sui social; i contenuti sono successivamente stati cancellati, ma ormai erano stati intercettati dai media.

Ruby Rose accusa di violenza sessuale Katy Perry

A confermare che Katy Perry è sotto indagine sono state fonti di polizia e media australiani. Rose ha affermato che la cantante l’avrebbe aggredita sessualmente in una discoteca di Melbourne quasi due decenni fa.

L’attrice di “Orange is the New Black” ha raccontato di aver sporto denuncia alla polizia e di non poter quindi più parlare a livello pubblico della vicenda.

ANSA

In una nota diramata ai media, la polizia dello stato di Victoria, sebbene non abbia menzionato esplicitamente Perry, ha reso noto di “stare indagando su una violenza sessuale avvenuta a Melbourne nel 2010”.

“Poiché le indagini sono ancora in corso, sarebbe inappropriato commentare ulteriormente in questa fase”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Le dichiarazioni dell’attrice australiana

“Katy Perry mi ha aggredito sessualmente al nightclub Spice Market di Melbourne, chi se ne frega di quello che pensa lei”, ha scritto sui social Rose.

“Avevo solo poco più di vent’anni – ha aggiunto – Ora ne ho 40. Ci sono voluti quasi due decenni per dirlo pubblicamente. Anche se sono immensamente grata di essere arrivata fin qui e di aver trovato la mia voce, questo dimostra quanto profondi siano gli effetti del trauma e delle violenze sessuali”.

“Ha visto che mi stavo riposando sulle gambe di un mio amico. Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia”, ha continuato Rose.

“Ho raccontato la storia pubblicamente, ma l’ho trasformata in una ‘simpatica storiella da ubriachi’ perché non sapevo come gestirla. In seguito lei ha accettato di aiutarmi a ottenere il visto per gli Stati Uniti. Così ho tenuto il segreto. Ma vi avevo detto che non era una brava persona”, ha concluso la 40enne.

La reazione della pop star americana

Un rappresentante della cantante statunitense, attraverso un commento rilasciato alla rivista Variety, ha sostenuto che quanto espresso dall’attrice australiana è falso.

“Le accuse diffuse sui social media da Ruby Rose contro Katy Perry non solo sono categoricamente false, ma sono pericolose e sconsiderate menzogne”, ha riferito il rappresentante della pop star.

“La signora Rose ha una storia ben documentata di gravi accuse pubbliche sui social media contro diverse persone, affermazioni che sono state ripetutamente smentite dai diretti interessati”, ha evidenziato la persona raggiunta da Variety.

Perry, artista di brani di successo come “Hot n Cold”, “Roar” e “I Kissed a Girl”, è stata di recente al centro della cronaca rosa mondiale per la sua relazione con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau.