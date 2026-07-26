Katy Perry "sconvolta" da Trump che ha usato la sua canzone "Firework" per celebrare la guerra contro l'Iran

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump nel mirino di Katy Perry. La nota cantante ha attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver usato una sua canzone in video diffuso su TikTok dall’account ufficiale della Casa Bianca. Nel video si vedono operazioni militari montate sul brano della popstar che, con un post su X, ha subito voluto prendere le distanze dalla vicenda, spiegando di essere “sconvolta e arrabbiata” e ribadendo di non aver concesso l’autorizzazione a utilizzare il suo brano.

Katy Perry attacca Donald Trump, il motivo

Katy Perry contro la Casa Bianca. Con un post pubblicato su X, la cantante si è scagliata contro l’amministrazione Trump rea di aver usato, senza autorizzazione, un suo brano in un filmato condiviso sui social inneggiante alla guerra.

A far andare su tutte le furie la cantante è stato l’utilizzo del suo successo del 2010 “Firework” in un video su TikTok incentrato su alcuni attacchi militari Usa.

Il post e l’uso della canzone “Firework”

Tutto nasce dalla pubblicazione sull’account ufficiale su TikTok della Casa Bianca di un video. In esso si mostrano diverse sequenze di operazioni militari statunitensi: si vedono attacchi aerei, esplosioni e la didascalia “L’Iran è avvertito”.

Gli scoppi si susseguono al ritmo del ritornello della canzone che ripete più volte “boom, boom, boom”, versi utilizzati da chi ha montato il video per far combaciare queste parole con le esplosioni.

Immediata la reazione di Katy Perry che, su X, attacca Trump: “Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere ‘Firework’ usata sull’account TikTok della Casa Bianca come colonna sonora per filmati di attacchi militari. Non ho approvato questo, non mi è stato chiesto e non lo tollero assolutamente”, dice.

I precedenti

Nel prosieguo del suo post, la cantante californiana spiega la genesi del suo brano e quanto essa sia distante dall’immagine che scaturisce dal video. “Ho scritto questa canzone per essere un inno di speranza, guarigione e forza interiore per le persone che stanno attraversando i loro momenti personali più bui. Vedere un messaggio di autostima e di incoraggiamento usato come arma per fare da colonna sonora a distruzione e violenza è una completa violazione di tutto ciò che la mia canzone rappresenta. La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra“, chiosa Perry.

È opportuno sottolineare come la star sia sentimentalmente legata all’ex primo ministro canadese, Justin Trudeau, che per lungo tempo ha avuto rapporti complicati con il presidente degli Stati Uniti e con il quale si è spesso beccato via media.

Inoltre, non si tratta di una prima volta che l’amministrazione Trump viene criticata da alcuni artisti per l’uso non autorizzato dei loro brani. Era accaduto con Kesha, la cui canzone “Blow” era stata usata in un video TikTok contenente aerei da combattimento e filmati militari. Stessa sorte anche per “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift e “Bye” di Ariana Grande, utilizzata in un video che mostrava agenti dell’Ice mentre arrestavano immigrati e che aveva spinto la cantante a prendere le distanze, definendo disumane le azioni dell’Immigration and Customs Enforcement.