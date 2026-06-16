Kaufmann deve tornare in carcere per il duplice omicidio di Villa Pamphili, processo riprende dopo lo stop

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Dopo un adeguato processo di cura presso una struttura dedicata, avviato a seguito di una perizia psichiatrica, lo statunitense Francis Kaufmann può ritornare in aula e in cella. È quanto stabilito dai giudici della Corte d’Assise di Roma, che avevano sospeso il procedimento contro l’uomo arrestato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, rinvenute cadaveri a Villa Pamphili nell’estate 2025. Ora “l’attuale stato fisiopsichico dell’imputato è compatibile con il regime detentivo”, e le porte del tribunale si riapriranno il 6 luglio.

Francis Kaufmann può tornare in cella

Il percorso riabilitativo di Francis Kaufmann ha fatto sì che l’imputato per il duplice omicidio di Villa Pamphili sia di nuovo in grado di affrontare un processo e di ritornare in carcere.

Come scrive Ansa, i giudici della Corte d’Assise di Roma hanno firmato un’ordinanza di tre pagine in cui dispongono che “Francis Kaufmann può stare in giudizio, il processo può riprendere“.

ANSA

A seguito dei risultati di una perizia psichiatrica, infatti, per Francis Kaufmann era stato disposto un percorso di cura presso una struttura specializzata dell’ospedale Santo Spirito.

Kaufmann, ricordiamo, si era presentato in aula come Rexal Ford – una delle sue identità fittizie – e si è sempre detto estraneo al duplice omicidio di Anastasia Trofimova e Andromeda.

Quando ripartirà il processo

Il processo ripartirà il 6 luglio 2026. A questo risultato il tribunale è arrivato con una nuova valutazione psichiatrica. La prima, ricordiamo, era stata richiesta dalla difesa e contestata dall’accusa.

Con la ripresa del procedimento e il suo ritorno in carcere, tuttavia, per l’imputato rimane “la necessità di apprestare un adeguato monitoraggio clinico“.

Il duplice omicidio di Villa Pamphili

I corpi di Anastasia Trofimova (29 anni) e Andromeda (11 mesi) sono stati scoperti il 7 giugno 2025 a diverse ore di distanza tra loro, da alcuni passanti che quel giorno si trovavano a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma.

La donna era in avanzato stato di decomposizione. Gli inquirenti hanno scoperto che si trattava di madre e figlia, e che c’era un uomo in fuga: Francis Kaufmann, sedicente Rexal Ford, nei giorni precedenti era stato fermato più volte per le strade del centro di Roma per comportamenti violenti e molesti, ma era stato lasciato andare.

L’uomo è stato arrestato a Skiathos, in Grecia, mentre tentava la fuga.