Kaufmann estradato in Italia accusa la polizia dopo l'atterraggio a Roma: "Mi hanno picchiato, denuncio tutti"

Francis Kaufmann, sospettato dell’omicidio della moglie Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a villa Pamphili, è arrivato a Roma dalla Grecia, dove era stato rintracciato e arrestato. L’uomo ha accusato gli agenti di polizia dei due Paesi di averlo picchiato e ha detto di accusare forti dolori, per i quali è stato portato in ospedale, al policlinico Tor Vergata.

Kaufmann accusa la polizia

Il principale sospettato per gli omicidi di villa Pamphili, l’americano Francis Kaufmann, è arrivato a Roma dalla Grecia, dove era stato individuato e catturato pochi giorni dopo il ritrovamento dei corpi della moglie Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda.

Al suo arrivo l’uomo avrebbe accusato la polizia greca e quella italiana di averlo picchiato. Avrebbe anche minacciato di denunciare gli agenti coinvolti nei supposti pestaggi.

ANSA L’arrivo di Kaufmann a Ciampino

Subito dopo essere stato trasferito in cella, Kaufmann avrebbe accusato dei dolori. Le autorità carcerarie hanno quindi deciso di portarlo al policlinico di Tor Vergata per alcuni controlli.

L’arrivo a Roma e i prossimi passi dell’inchiesta

Kaufmann è arrivato in Italia atterrando all’aeroporto Ciampino di Roma, dopo che a fine giugno una corte d’appello greca ne aveva approvato l’estradizione, il processo tramite cui uno Stato espelle una persona su richiesta di un altro Stato, perché questa possa essere processata.

Quando sarà uscito dall’ospedale, lo statunitense dovrà essere interrogato dai magistrati che indagano sul caso e dovrebbe poi comparire davanti al giudice per le indagini preliminari.

Kaufmann continua a sostenere la sua innocenza e a chiedere di essere portato negli Stati Uniti, il suo Paese natale. Anche la Russia però potrebbe essere interessata a lui, vista la nazionalità di Anastasia Trofimova.

Le condizioni di Kaufmann prima del trasporto

Non è sicuro che Kaufmann resterà in carcere anche a seguito delle sue dimissioni dall’ospedale. Mentre era in Grecia infatti, l’uomo era stato trasferito all’interno di una struttura per malati psichiatrici.

Le autorità greche avevano deciso questo trasferimento dopo che Kaufmann aveva aggredito ripetutamente gli agenti della polizia penitenziaria greca, per poi distruggere gli arredi della propria cella.