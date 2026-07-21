Kaylee Hottle morta a 18 anni in un incidente nel Maryland, l'attrice sorda aveva interpretato Jia in Godzilla

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morta Kaylee Hottle, attrice di 18 anni famosa per aver interpretato Jia in Godzilla. Sarebbe stata vittima di un incidente stradale nella giornata di martedì 21 luglio nel Maryland.

Come è morta l’attrice Kaylee Hottle

La notizia della scomparsa dell’attrice è stata data dal padre Joshua e riportata dal sito specializzato TMZ.

Secondo quanto raccontato dal genitore, l’attrice sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale.

Avrebbe spiegato quanto accaduto alla figlia durante una diretta sui social in lingua dei segni.

Il padre di Kaylee Hottle ha raccontato di essere stato informato dalle autorità e che la corsa d’urgenza in ospedale non è bastato per salvare la figlia.

Chi era Kaylee Hottle

Come ricordato da TMZ, Kaylee Hottle era originaria di Atlanta, in Georgia, e proveniva da una famiglia di non udenti da diverse generazioni.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo della pubblicità, in particolare con uno spot per l’app di messaggistica video in diretta Glide, utilizzata da molti membri della comunità dei non udenti e chi soffre di diminuzione della capacità uditiva.

All’epoca del suo debutto aveva 9 anni.

Il successo con Godzilla vs Kong

Kaylee Hottle, l’attrice morta il 21 luglio a soli 18 anni in un incidente stradale, era diventata famosa per la sua partecipazione al film Godzilla vs Kong.

Interpretava Jia, un’adolescente che comunica con King Kong tramite il linguaggio dei segni e vive di Skull Island.

Ha ripreso lo stesso ruolo nel film del 2024 Godzilla X Kong: The New Empire.

Come riportato da TMZ, è accreditata anche nella serie reboot di Magnum PI.

Nel telefilm interpreta un personaggio di nome Joon in un episodio della quarta stagione.

“Credo che alcune persone vedano la lingua dei segni e la sordità come una barriera o un dono, ma è solo una lingua, e la sordità è semplicemente sordità”, aveva detto Kaylee Hottle in un’intervista.

“Possiamo fare molte cose, anche senza sentire. Abbiamo bisogno di più attrici e membri della troupe sordi nel settore, affinché le persone lo vedano e lo considerino una normalità”, queste le sue parole.