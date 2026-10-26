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Un laboratorio di kebab è stato sequestrato per gravi carenze igieniche e di sicurezza, tra cui la presenza di rifiuti speciali non smaltiti correttamente e problemi nella manutenzione degli impianti. Il provvedimento è stato disposto dopo un’ispezione della Polizia di Stato in un’attività di Largo Arenula, a Roma.

Roma, laboratorio di kebab sequestrato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura hanno effettuato un controllo nel locale, adibito alla vendita di kebab. Gli accertamenti hanno fatto emergere una serie di criticità: rifiuti speciali non smaltiti correttamente, materiali accatastati e una scheda delle pulizie aggiornata per l’ultima volta all’anno precedente.

Nei locali destinati alla preparazione e alla conservazione degli alimenti sono state rilevate condizioni igienico-sanitarie precarie e una commistione tra cibo, materiali e attrezzature. Gli agenti hanno inoltre riscontrato problemi nella manutenzione degli impianti e l’uso improprio di spazi riservati al personale.

Rischi in cucina e impianti non sicuri

La cucina presentava soluzioni non conformi agli standard di igiene e sicurezza. Un ventilatore era collocato sopra un contenitore per i rifiuti e il taglio degli alimenti veniva eseguito nel lavandino, utilizzando un utensile elettrico collegato alla presa di corrente. Sono state trovate anche prese danneggiate, con fili scoperti, impiegate per alimentare apparecchiature professionali.

Durante il controllo è stato rilevato un sistema di videosorveglianza, ma non è stata mostrata la documentazione autorizzativa. Sul fronte della prevenzione incendi, un estintore era privo di segnalazione e non si trovava nelle necessarie condizioni di sicurezza. Anche l’unica uscita, destinata all’evacuazione, non risultava adeguatamente indicata. Tra le altre criticità, la presenza di prodotti chimici vicino agli alimenti.

Il sequestro e la convalida

Le condizioni accertate sono state ritenute tali da creare un concreto pericolo per l’incolumità degli operatori e da non rispettare i requisiti minimi di sicurezza, salubrità e igiene previsti dalla normativa. Per questo l’esercizio è stato sottoposto a sequestro preventivo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni della Polizia di Stato e ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento, che è stata ottenuta.

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