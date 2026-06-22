Regno Unito, Keir Starmer si dimette da primo ministro: il momento dell'annuncio (commosso) a Downing Street
Lascia il ruolo di premier britannico e leader del Partito Laburista: "Ho informato Re Carlo, ho messo il Paese al primo posto"
Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da capo del governo. Parlando davanti a Downing Street, Starmer ha spiegato di aver informato Re Carlo. “Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal voler mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista”, ha detto. Le candidature per la nuova leadership saranno presentate dal 9 al 16 luglio: l’obiettivo è di garantire la nomina del successore entro la ripresa dei lavori parlamentari a settembre.