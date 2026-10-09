Kel Giordano, l’intervista all’attore su Rai 2: “Estranei dà voce a chi si è sentito solo”

Ci sono titoli che raccontano una storia e altri che, quasi involontariamente, finiscono per interrogare anche chi quella storia la interpreta, come nel caso di Estranei, in onda su Rai 2 dal 9 ottobre, per Kel Giordano. Perché Bisan, l’uomo a cui presta volto e inquietudini nella serie diretta da Cosimo Alemà, torna nel luogo dal quale era fuggito e scopre quanto sia difficile stabilire dove finisca l’appartenenza e dove cominci l’estraneità. Ma quella stessa domanda, con traiettorie completamente diverse, sembra attraversare anche la vita dell’attore che lo interpreta. Kel Giordano conosce infatti la distanza sottile che può esistere tra essere di un luogo e sentirsi riconosciuti come parte di quel luogo. Nato in Sri Lanka, cresciuto in Italia, torinese nella formazione, nella voce e nell’identità, ha trascorso una parte della propria vita incontrando negli occhi degli altri una domanda che lui, dentro di sé, aveva già risolto. Ed è forse qui che Estranei smette di essere soltanto un ruolo importante nella sua carriera e diventa qualcosa di più intimo: la possibilità di portare sullo schermo un personaggio che non abbia bisogno di giustificare la propria presenza, né di essere ridotto a una provenienza, a un colore, a una categoria. Un uomo, prima di tutto. Contraddittorio, irruento, persino divisivo. Finalmente libero di esserlo. Ma fermarsi alle origini di Kel Giordano significherebbe commettere esattamente l’errore contro cui lui stesso si ribella. La sua storia è anche quella di un ragazzo convinto che avrebbe pilotato aerei e che aveva costruito attorno a quella certezza un’idea precisa di sé. Poi un viaggio, una crisi, il coraggio di ammettere che la rotta scelta non era la propria. Il cinema, che fino ad allora era rimasto una passione quasi sotterranea, diventa così un’altra possibilità di esistere. Non una scorciatoia verso la notorietà, ma un luogo nel quale imparare qualcosa che per un aspirante pilota poteva sembrare quasi inconcepibile: perdere il controllo. Accettare l’errore. Esporsi. Essere vulnerabile. Ed è proprio quando quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie si allontana dalla promozione di una serie televisiva che emerge il Kel Giordano più interessante. L’uomo che parla dell’abbandono senza trasformarlo in una richiesta di compassione, che riconosce la ferita di una solitudine provata persino in mezzo agli altri, che racconta di aver dovuto recuperare una sensibilità a lungo protetta dietro una corazza. E che oggi sembra aver sostituito alla necessità di trovare tutte le risposte il desiderio, forse più difficile, di imparare a convivere con le domande. C’è un’immagine che attraversa questa conversazione e finisce per contenerla quasi interamente. Per anni Kel Giordano ha studiato per governare un aereo, seguire una rotta, controllare ogni variabile, perché in volo l’errore può essere fatale. Oggi descrive la propria vita in maniera opposta: come un volo a vela, nel quale non si domina il vento ma si impara ad affidarsi alla sua direzione. Forse è qui che Bisan e Kel Giordano, pur così diversi, finiscono per incontrarsi. Nel viaggio di due uomini che hanno dovuto allontanarsi da qualcosa per capire dove fosse davvero casa. E nella scoperta che, qualche volta, l’estraneo più difficile da riconoscere è quello che siamo stati.

Estranei: chi è Bisan dal suo punto di vista?

“Dal mio punto di vista, Bisan è sicuramente una persona buona. Probabilmente rappresenta anche una parte di ciò che nella vita vorrei essere e, in parte, sono stato. Ha un carattere molto intraprendente e focoso e di lui apprezzo soprattutto la scarsa propensione alla diplomazia. Al contrario, tendo a essere molto diplomatico. Spesso, però, di fronte alle ingiustizie o a comportamenti poco rispettosi, vorrei riuscire a reagire diversamente, magari anche in modo discutibile. Non mi definirei un giustiziere, ma ho un fortissimo senso della giustizia. Bisan, invece, riesce ad agire come vorrebbe. È proprio questo che ammiro di lui: il suo rifiuto dei compromessi, quell’irruenza priva di esitazioni. In una società moderna un atteggiamento del genere può certamente risultare discutibile, ma possiede al tempo stesso il fascino di un eroe classico, quasi d’altri tempi”.

È trascorso parecchio tempo dall’ultimo ciak. C’è qualche tratto di Bisan che continua a vivere dentro di lei?

“Sì, sono passati molti mesi. Credo che mi abbia lasciato soprattutto la capacità di mettere in discussione le certezze. Era una predisposizione che avevo già, ma lui l’ha rafforzata ulteriormente”.

Dal punto di vista professionale, Bisan rappresenta anche una responsabilità importante: è coprotagonista di questa storia. Avverte il peso di questa occasione? La vive come un ‘finalmente’ oppure pensa che da questo momento cominci la vera salita?

“Sono molto emotivo, ho una forte empatia e mi emoziono facilmente. Vedo, per esempio, mio padre, che in questo momento è persino più emozionato di me. Guardo questa serie e l’opportunità che rappresenta pensando che molto presto la sua storia apparterrà a tutti. Sento quindi che finalmente sto restituendo ciò che ho realizzato. Vivo questo momento con grandissima gioia e, soprattutto, con gratitudine. Ho avvertito, e continuo ad avvertire, una grande responsabilità, perché Bisan è un personaggio molto divisivo e rappresenta diverse minoranze. Sono convinto, e non lo dico per presunzione o superbia, che sotto questo aspetto sia stato fatto da tutti un ottimo lavoro. A mio avviso, siamo riusciti a evitare sia i cliché sia la retorica: ogni tema viene affrontato con grande umanità e con una freschezza autentica. Per questo avverto una forte responsabilità, ma soprattutto gratitudine. Non provo ansia, anzi. Sono molto ottimista, senza però interrogarmi troppo su ciò che potrà accadere da questo momento in avanti. Vivo il presente. Il resto seguirà il proprio corso. Non credo che un inciampo o un successo possano cambiare il valore di questa esperienza. Per me il risultato non coincide con la serie in sé, ma con l’averla realizzata. Il vero traguardo è rappresentato da tutto ciò che ho vissuto durante le riprese, un’esperienza che ricordo ancora con enorme trasporto ed emozione. Questa, per me, è già una vittoria. Consegnare la serie al pubblico e, di conseguenza, anche alla critica rappresenta un ulteriore passaggio che mi incuriosisce e che, per certi versi, forse mi spaventa un po’. Quando ci si espone, si mettono in gioco anche le proprie fragilità. Credo, e spero, di essermi messo a nudo il più possibile. Nel personaggio c’è molto di me, nella mia forma più autentica, pur nel pieno rispetto del suo profilo e del ruolo che interpreto. È inevitabile che sia così, perché sono stato io a dargli vita”.

Ha usato una parola molto importante: ‘rappresentazione’. Quanto, nel suo percorso e anche da bambino o da ragazzo, ha desiderato che il cinema e la televisione cominciassero davvero a rappresentare tutti? Perché poter vedere qualcuno in cui riconoscersi, soprattutto in un ruolo da protagonista, può fare una grande differenza.

“Ha sfondato una porta aperta. Le faccio un esempio. Non sono un grande tifoso di calcio, ma simpatizzo per l’Inter. Sono cresciuto a Torino e mio fratello tifa Juventus, mentre ho sempre avuto una predilezione per l’Inter perché era la squadra italiana con il maggior numero di giocatori neri. D’altronde, si chiama Internazionale. Negli anni Novanta credo fosse quasi l’unica o, comunque, le altre squadre ne avevano pochissimi. Questo suscitava in me una certa simpatia. La guardavo e pensavo: non mi rappresenta, ovviamente, ma ha dei colori nei quali riesco a riconoscermi maggiormente. In qualche modo, quella squadra mi faceva sentire rassicurato. È nata così la mia simpatia per l’Inter. Per quanto riguarda la televisione e il cinema, invece, questa mancanza mi ha portato purtroppo a rivolgermi soprattutto alle produzioni americane, proprio perché lì quella rappresentazione esisteva. Lì, un ragazzo poteva vedere un attore come Denzel Washington, per me il numero uno, e non trovare strano che un nero fosse protagonista. E qui torniamo al tema della responsabilità. Sapere che oggi esiste una serie televisiva capace di raccontare tutto questo significa molto per me. Penso che, da piccolo, mi avrebbe fatto piacere vedere Estranei e trovarvi, tra virgolette, un eroe moderno. Uso la parola ‘eroe’, anche se forse non è quella più adatta. Direi piuttosto un personaggio positivo, contemporaneo, appartenente a una minoranza etnica, così forte e presente. Mi avrebbe fatto sentire maggiormente rappresentato”.

E soprattutto un personaggio lontano da una certa narrazione alla quale siamo stati abituati. Qui, finalmente, si prova a mostrare una persona nella sua complessità, a tutto tondo, invece di ridurla a ciò che qualcuno percepisce come ‘diverso’.

“Infatti, quest’anno avrò rifiutato tre o quattro provini proprio per questo motivo. Mi ritrovavo a dover interpretare il bengalese proprietario del negozietto o altri personaggi costruiti sempre secondo gli stessi schemi. A un certo punto ho detto al mio agente: «Il video lo faccio comunque e lo mando, però basta, mi sto stancando. Possiamo provare a fare qualcosa di diverso? Possiamo superare questa necessità di dover sempre giustificare quella presenza, quell’italianità?». È una dinamica che vivo già quotidianamente e che trovo frustrante. Mi ritrovo di continuo a dover giustificare la mia presenza, la mia italianità, perché le persone mi guardano e sembrano pensare: «Aspetta, non capisco. C’è qualcosa che non mi torna. Lei è italiano, ma…». Vorrei, invece, che riuscissero a vedere altro. Da questo punto di vista avverto davvero il desiderio, quasi il bisogno, di essere rappresentato nella mia interezza. Vorrei poter interpretare anche il vero cattivo o il vero buono, superando quella retorica che tende a incasellarci. È un meccanismo che trovo discutibile. Estranei, da questo punto di vista, segue una strada diversa. Molti mi chiedono: «Ma lei che ruolo ha?»”.

Nel senso di che ruolo interpreta nella serie?

“Sì. Mi chiedono: «Ma lei che ruolo ha?», come se fosse possibile ridurre tutto a una definizione. Dietro questa domanda avverto talvolta un certo modo di pensare, quasi ci si aspettasse una risposta come: faccio lo spacciatore, faccio la guardia del corpo… Esiste un modo di ragionare, e persino di esprimersi, che secondo me è in parte distorto. Dovremmo rieducarci anche sotto questo aspetto. E includo me stesso, naturalmente, perché sono cresciuto in questa realtà e quindi, in qualche misura, ne sono sia vittima sia complice. Con Estranei, probabilmente, cerco nel mio piccolo di interrompere questa deriva. E oggi più che mai credo che sia necessario. Forse quindici anni fa il tema era meno sentito o percepito come meno urgente”.

US: Licia Gargiulo

Parliamo allora proprio del titolo, Estranei. Che cosa le suggerisce questa parola? Ha raccontato quanto, nella vita, gli altri possano averla fatta sentire estraneo. Oggi che significato assume per lei questo termine?

“Grazie alla serie ho imparato a pormi una domanda che forse, in precedenza, non mi ero mai posto. All’inizio, per me, ‘estraneo’ indicava semplicemente ciò che non conoscevo: qualcosa mi è estraneo perché non ne ho conoscenza. Oggi, invece, vi riconosco anche una forma di responsabilità. A volte siamo noi a estraniarci dalla realtà. Possiamo sentirci estranei a determinati eventi o persone perché scegliamo di non interessarcene. Mi viene in mente una battuta tra due amici. Uno dice: «Sa che cosa mi dà più fastidio? L’ignoranza e l’indifferenza». E l’altro risponde: «Non lo so e non mi interessa». Credo che questa riflessione abbia modificato profondamente il mio modo di pensare. Mi domando quante volte mi sia considerato estraneo a determinati eventi, questioni o persone quando, invece, avrei dovuto o potuto sentirli più vicini. E mi chiedo, di conseguenza, quanto possa essere stato in qualche misura complice di determinate situazioni. Oggi diciamo spesso: «È la società», «È la politica». Invece no: tutto parte da noi. Dobbiamo cominciare a impegnarci in prima persona, perché, di fatto, si tratta di una responsabilità condivisa”.

È un venirsi incontro, un tendersi la mano reciprocamente.

“Le faccio un esempio. Lei è palermitano e sembra quasi una coincidenza perfetta, ma proprio stamattina ho conosciuto un ragazzo di Agrigento e gli ho detto: «La Sicilia è la mia regione preferita», perché i siciliani hanno una capacità di accogliere che non ho riscontrato altrove. Palermo è meravigliosa. Trovo che la Sicilia, sotto questo aspetto, sia davvero unica. Sicuramente avrà influito anche la sua storia, ma rimane una terra con una straordinaria capacità di accogliere. Sono stato alcuni mesi in Sicilia per un evento e mi capitava, per esempio, di dovermi spostare. Chiedevo a qualcuno: «Mi scusi, devo andare in quel posto». Mi indicavano la strada e magari, vedendomi ancora un po’ perplesso, aggiungevano: «Mi segua». Ogni volta rimanevo sorpreso. Pensavo: davvero? Capitava persino che interrompessero ciò che stavano facendo per accompagnarmi. Trovo bellissimo anche il rapporto che c’è con il tempo e con i ritmi della giornata. Nelle ore più calde può capitare di trovare un negozio chiuso perché il proprietario è al mare e tornerà più tardi. Apprezzo moltissimo questa autenticità. Ricordo anche un episodio con la mia compagna, che è vegetariana. Eravamo in una sorta di gastronomia con un buffet, dove si poteva mangiare sul posto. Si sono subito preoccupati di trovare qualcosa che potesse mangiare e continuavano a invitarla: «Ma sì, mangi, è tutto buono!». Ho trovato quel gesto bellissimo. Adoro questa spontaneità ”.

Bisan torna a casa dopo essersene andato. Qualcosa di simile è accaduto anche a lei: ha raccontato di un viaggio in Sri Lanka che ha prodotto un cambiamento importante nella sua vita. Qual è la differenza tra tornare nel luogo dal quale proveniamo e sentirlo davvero ‘casa’?

“Avevo ventisei o ventisette anni quando sono tornato in Sri Lanka. Ovviamente c’ero già stato in precedenza, ma ero adolescente. Ero abbastanza grande da comprendere alcune realtà, ma non ancora sufficientemente maturo da coglierne altre. Tornarci da adulto, con una consapevolezza diversa, è stato molto emozionante. Ci sono andato portandomi dietro tutta la mia italianità: le Converse, il mio stile, il mio modo di essere. Ed ero convinto che in Sri Lanka mi avrebbero osservato molto meno di quanto accade qui. In Italia sono abituato ad attirare gli sguardi, non per una questione di bellezza, ma semplicemente perché risalto maggiormente. Ero certo, quindi, che lì non sarebbe accaduto. Inizialmente è successo alla ragazza con cui stavo all’epoca, che è bianca. A un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: «Kel, che succede? Perché mi guardano tutti? Mi sento a disagio, continuano a fissarmi». Le ho risposto: «Ecco, adesso prova quello che vivo tutti i giorni in Italia». Mi ha chiesto: «Davvero?». E le ho risposto: «Sì». Naturalmente, con il tempo mi sono abituato, perché ci si abitua. A volte può infastidire, altre persino far piacere. Tornando in Sri Lanka, per farla breve, mi aspettavo di passare inosservato. Incredibilmente, invece, mi guardavano esattamente come accade in Italia. Era come se pensassero: «È come noi, ma allo stesso tempo è diverso». Avevo un’altra cultura, un modo differente di gesticolare, parlavo un’altra lingua. Questa percezione mi ha immediatamente fatto sentire distante, perché ho pensato: «Va bene, anche qui sono un turista». È stato un viaggio molto particolare, perché mi ha costretto a scalfire la corazza che mi ero costruito negli anni. Poco alla volta è crollata ed è emersa tutta l’emotività che fino a quel momento avevo trattenuto. È stato allora che ho capito di sentirmi molto più a casa in Italia. Ho compreso che casa mia non era lì, ma qui. Non sono cittadino italiano semplicemente perché sono cresciuto in Italia con genitori italiani. Mi sento italiano perché sono fiero e orgoglioso di questo Paese, dei suoi colori, delle sue tradizioni, della sua cucina, della sua arte e persino della sua follia. Perché è questo il Paese che mi ha cresciuto. Tornare in Sri Lanka è stata la conferma che quella terra, per quanto faccia parte della mia storia, non è mai stata casa mia”.

In fondo, casa è il luogo nel quale si cresce e ci si forma come individui, non semplicemente quello determinato dalle proprie origini o dai propri tratti genetici.

“È un legame molto più sottile e, allo stesso tempo, molto più potente. Ero convinto che quel viaggio non avrebbe messo in discussione nulla. Non sono partito pensando: «Torno alle mie origini». Per quanto abbia trascorso lì i primi tre anni della mia vita, la mia storia è qui. Sicuramente esiste una parte di quella terra che mi appartiene. Probabilmente emerge quando sogno, quando dormo. La mia compagna mi racconta che di notte canto e che intono melodie particolari. Secondo me sono canti dello Sri Lanka”.

Qualcosa che si è portato dietro inconsciamente, quasi a livello ancestrale?

“Probabilmente sì, qualcosa che è rimasto dentro di me senza che ne sia pienamente consapevole”.

C’è un aspetto molto curioso della sua storia. Lei cresce in Italia e, arrivato a un certo punto, ha un grande desiderio: diventare pilota. Come si passa dal voler pilotare un aereo a voler fare l’attore? Che cosa è successo nel mezzo?

“È andata esattamente così. Ho frequentato la scuola di volo, mi sono diplomato, ho conseguito la licenza di pilota privato e l’ATPL. Avevo già iniziato a volare. Poi sono partito per quel viaggio in Sri Lanka. Ed è stata proprio quell’esperienza a farmi capire che, fino a quel momento, non avevo compreso davvero quale direzione volessi dare alla mia vita. Quando sono tornato a casa, ho guardato i miei genitori negli occhi e ho detto: «Non voglio fare il pilota». Mio padre non l’ha presa bene, e nemmeno mia madre. Comprensibilmente. Era come se mi dicessero: «Ma che cosa sta dicendo? Dopo tutte le energie, il tempo e i soldi investiti, è sicuro di voler rinunciare?». La mia risposta è stata molto semplice: «Voglio fare l’attore»”.

Eppure, a guardare indietro, questa passione per la recitazione era già presente?

“Fin da bambino imitavo tutte le pubblicità. Avevo le VHS, una piccola videoteca in casa e andavo al cinema tutte le volte che potevo. Ho visto una quantità incredibile di film e quelli che amavo li avrò rivisti trenta, forse cinquanta volte. Alcuni li conosco ancora a memoria. Persino per la tesina all’Aeronautico scelsi un film: The Aviator, con Leonardo DiCaprio, vincitore di cinque premi Oscar. In realtà, quindi, quella passione era già dentro di me. Era latente. Semplicemente, forse non avevo ancora il coraggio di crederci. Per riuscirci, però, avevo bisogno di demolire alcune convinzioni. Mi ero costruito un’idea molto precisa di me stesso ed ero persuaso di dover fare tutto il possibile per aderire a quell’immagine. Fino a quel viaggio ho cercato in ogni modo di riuscirci. In seguito ho capito non soltanto che non potevo continuare, perché quell’idea non mi apparteneva, ma soprattutto che non dovevo farlo. Stavo perdendo tempo. Continuavo a viaggiare su un treno diretto verso una destinazione che non desideravo raggiungere. Dovevo scendere e prenderne un altro che mi portasse nella direzione giusta. Ed è stato faticosissimo. Dico spesso che ho dovuto cambiare rotta, cambiare cieli”.

Ed è interessante perché i due mestieri sembrano richiedere atteggiamenti quasi opposti. Nell’aviazione bisogna avere tutto sotto controllo: precisione, procedure, nessun margine d’errore. Nella recitazione, invece, bisogna accettare l’imprevisto e la vulnerabilità. Quanto è stato difficile questo passaggio?

“Nell’aeronautica bisogna controllare tutto, avere costantemente il polso della situazione. L’errore non è contemplato: può essere pericoloso, persino letale. Nella recitazione, al contrario, non c’è nulla di più affascinante dell’errore. È proprio lì che si possono trovare la natura e la verità di ciò che si sta facendo. Arrivare a comprenderlo è stato molto faticoso, perché ho dovuto demolire le mie certezze e compiere un enorme lavoro su me stesso. Non ho semplicemente detto: «Voglio fare l’attore». E, soprattutto, non ho mai pensato: «Voglio diventare famoso». La fama non mi ha mai interessato. Ho capito, invece, che la recitazione era la strada giusta per liberare la mia emotività e assecondare il desiderio di raccontare attraverso le emozioni. Per riuscirci ho dovuto affrontare una battaglia difficilissima con me stesso. Ero una persona che non piangeva mai, molto dura e rigida. Sentivo di dover impressionare gli altri, convinto di essere una sorta di Tom Cruise della situazione. Fare l’attore significa anche altro. Certo, si può essere Tom Cruise in Mission: Impossible, ma anche Hugh Grant in Notting Hill. E forse, sotto certi aspetti, è persino più divertente fare Notting Hill che Mission: Impossible. Ho dovuto fare esperienza per riuscire a liberare l’emotività che avevo dentro e riabbracciare quel bambino che, forse per difesa, avevo rinchiuso per tantissimi anni in una bolla. Da quando ho iniziato a recitare e a sperimentare, ho cominciato a divertirmi davvero. Ho imparato anche a soffrire davvero e, in definitiva, a vivere più intensamente. La recitazione non è una terapia, ma può avere qualcosa di terapeutico. Per me lo ha avuto. Mi ha permesso di raggiungere una consapevolezza e una coscienza di me molto più solide. A quel punto si smette di sentire il bisogno di dimostrare continuamente qualcosa agli altri. Si comprende di essere ciò che si è, con i propri errori e i propri successi. Si impara che spesso gli errori insegnano più delle vittorie e che il percorso può essere più importante della destinazione. Possono sembrare frasi fatte, ma per me racchiudono una grande verità. Se fossi felice soltanto nel momento in cui vedo un film uscire al cinema, quella felicità durerebbe cinque minuti. Invece bisogna amare l’intero percorso: le prove, la fatica, lo studio, persino lo scervellarsi per trovare la chiave giusta. Se penso ai ruoli che ho interpretato per la televisione, ho seppellito mio padre, mi sono sposato e sono diventato papà. Sono tre esperienze che Kel, nella vita reale, non ha ancora vissuto. Fortunatamente, almeno per quanto riguarda mio padre. Trovo straordinario pensare di aver fatto esperienza, attraverso la recitazione, di realtà che nella mia vita non sono mai esistite. È romantico, è poetico, ma è anche un gioco”.

Lei racconta la decisione di diventare attore quasi come un’epifania: una scelta improvvisa che, in realtà, era maturata negli anni. Nietzsche sosteneva che bisogna avere un caos dentro di sé per far nascere una stella danzante. Se la stella, in questo caso, è l’attore, qual era il caos che si portava dentro?

“Sicuramente l’orfanotrofio. L’abbandono che ho vissuto da bambino. Non ne ho un ricordo diretto. Ho trascorso i miei primi tre anni in un orfanotrofio. Mia madre biologica mi ha abbandonato alla nascita e, dopo tre anni vissuti in un istituto cristiano, sono stato adottato. Per venti, venticinque anni sono cresciuto interpretando quell’esperienza in un modo molto preciso: non avevo avuto una famiglia, ne avevo avute due. Ho sempre pensato: «Non sono fortunato, lo sono molto di più». Proprio per questo non mi sono mai soffermato sull’ipotesi che, pur essendo poi andato tutto meravigliosamente bene, quel bambino potesse aver subito comunque un trauma. Non mi ero mai interrogato davvero su questo aspetto. O, forse, non volevo farlo. Ragionavo in termini teorici. In teoria, la pratica è uguale alla teoria; in pratica, non lo è. Per tantissimi anni ho affrontato la questione con una certa leggerezza, ripetendomi: «Va bene, tanto sto bene». In realtà, i miei rapporti con le persone, con la vita, con le donne e con i miei genitori erano spesso burrascosi, ruvidi, talvolta dolorosi. Vivevo tutto al limite, in maniera esasperata. Ero sempre troppo. Sempre. Non riuscivo a trovare un equilibrio né a comprendere perché sentissi continuamente il bisogno di esagerare, di fare di più quando non era richiesto, di dare più di quanto fosse necessario. Amo le incongruenze, le incoerenze, le contraddizioni. Mi considero la persona più contraddittoria che conosco e, in fondo, questo aspetto mi piace. Ma è anche vero che molte esperienze le ho vissute male quando avrei potuto viverle diversamente. Grazie alla recitazione ho riconosciuto l’esistenza di quel caos. Ho capito che avevo bisogno di versare molte lacrime, persino di stare male. Dovevo accogliere quel dolore senza cercare un colpevole o un responsabile. Semplicemente, avevo bisogno di lasciarlo fluire”.

Di attraversarlo?

“Esatto, attraversarlo. Negli anni la recitazione mi ha dato l’opportunità di farlo ed è stata un’esperienza quasi onirica. Dopo aver attraversato tutto questo, mi sono placato. Ho trovato una maggiore serenità e mi sono concesso la possibilità di vivere le esperienze in modo diverso. Sono un nostalgico. Ho imparato a vivere ciò che mi accade con una felicità ritrovata, accettando anche la tristezza quando arriva. Va bene che esista. Ho imparato ad accogliere la realtà per quella che è, senza sentire il bisogno di controllarla necessariamente. Forse, allora, non è più un volo con il pilota automatico inserito, costretto a seguire un’aerovia prestabilita. È più simile a un volo a vela, nel quale ci si lascia portare dal vento e bisogna avere fiducia che, alla fine, andrà tutto bene. E se ancora non va tutto bene, significa semplicemente che non siamo arrivati alla fine”.

Che rapporto ha oggi con la sua sensibilità?

“Non me ne vergogno. Forse provo una forma di sana gelosia nei confronti di alcuni aspetti che considero profondamente miei. Sono molto emotivo e sensibile. Spesso tendiamo a vedere soltanto il fatto compiuto: osserviamo una persona comportarsi in un determinato modo e diciamo: «Quello è violento perché è violento», oppure: «Quella è una persona cattiva perché è cattiva». Ma non è così semplice. Molte volte un sorriso, una domanda o un gesto possono disinnescare una situazione. Di fronte a determinati comportamenti ci arrabbiamo e sentiamo di dover combattere, mentre magari chi abbiamo davanti ha soltanto bisogno di un abbraccio, di non sentirsi giudicato, di avvertire meno la propria solitudine. Probabilmente basterebbe davvero poco per innescare una sorta di rivoluzione umana. Credo di aver sviluppato una particolare sensibilità in questo senso, una capacità di entrare emotivamente in relazione con gli altri che appartiene a moltissimi attori. Anche perché, se cominciassimo a giudicare i nostri personaggi, non potremmo più fare questo mestiere… Questo atteggiamento finisce per trasferirsi anche nella vita. Quando studiamo un personaggio ne analizziamo il vissuto e comprendiamo che determinate azioni nascono dalla sua storia. Inevitabilmente, questo tipo di analisi influenza anche il modo in cui osserviamo le persone. Naturalmente non significa perdonare chiunque pensando: «Si comporta così perché…». Siamo tutti, in qualche misura, vittime di altre vittime, ma questo non significa assolvere tutti né pensare che ciascuno sia libero di comportarsi come vuole. Sono convinto, però, che sia importante concedersi sempre la possibilità di comprendere, o almeno la volontà di provarci. Se anche dall’altra parte esiste un minimo di apertura, si può davvero disinnescare quasi tutto. A volte basta un sorriso, un abbraccio, una parola. Può essere persino una parola dura, severa, purché nasca dal desiderio autentico di aiutare. Lo vedo con i figli della mia compagna. Non sempre uso parole dolci o accomodanti, ma loro percepiscono che dietro ci sono un’intenzione, l’affetto e l’urgenza di trasmettere un messaggio. In quel momento, per me, è più importante che comprendano ciò che sto cercando di comunicare. A volte determinati registri sono necessari. È come quando un bambino attraversa la strada senza guardare: in quel momento bisogna spaventarlo. Non perché gli si voglia male, ma perché deve ricordarsi di non farlo mai più. Un errore simile potrebbe essere letale. In quel momento non importa se piange. Può persino essere necessario, perché quel messaggio deve rimanergli impresso. Talvolta è indispensabile”.

Mi permetta allora una domanda che nasce da una parola che ha usato poco fa. Si è sentito solo?

“Sì. Molte volte. Moltissime”.

Preparando questa intervista ho letto alcune sue conversazioni del passato e, in una di queste, raccontava di ricercare ogni tanto la solitudine. Quanto è distante la solitudine che cerca oggi da quella che, invece, ha sofferto?

“È distante anni luce. La solitudine che cerco oggi consiste proprio nello stare da solo, nel ritagliarmi uno spazio soltanto per me. Quella che invece ho provato molte volte è, per così dire, una solitudine ‘alla Tiziano Ferro’: essere circondati da milioni di persone e sentirsi comunque soli. Credo sia la forma più dolorosa. Sentirsi soli in mezzo agli altri è agghiacciante. Mi è capitato e, qualche volta, succede ancora, perché per tantissimi anni mi sono sentito, e talvolta mi sento tuttora, fuori posto. Come se non fossi pienamente in regola con ciò che gli altri si aspettano da me, come se ci fosse sempre una parte di me che non corrisponde. Questo porta a sentirsi incompresi, esclusi. Mi è successo anche sui set. Nel penultimo sul quale ho lavorato mi sono sentito escluso. Anzi, sono stato escluso. E in quel momento mi sono sentito profondamente solo. Ho pianto, ero triste. Mi sono sentito come un bambino lasciato in disparte ed è stato doloroso. Però fa parte della vita”.

No. Mi permetta: “fa parte” anche no. Dire che qualcosa ‘fa parte della vita’ rischia di diventare un modo per scrollare le spalle e arrendersi a ciò che accade. Qualunque sia la diversità che qualcuno ci fa avvertire, che riguardi il colore della pelle, l’identità di genere, la fisicità o qualsiasi altro aspetto, non credo che dovremmo limitarci a dire: “Fa parte della vita”.

“Ha ancora più ragione. La abbraccerei. Quella è proprio una mia abitudine: con il tempo si finisce per ridimensionare il problema. E, di fatto, è sbagliato, perché così si rischia di diventarne in parte complici. Esistono comportamenti che non possono essere giustificati. Ed è anche per questo che Estranei, per me, comporta una grande responsabilità. Quando ho letto la sceneggiatura e scoperto Bisan, ho capito immediatamente quanto fosse un personaggio forte e quante minoranze potesse rappresentare. Mi sono detto: «Ho il coraggio di portare avanti tutto questo. Ho la rabbia e il carattere necessari per farlo». Non mi interessa espormi, perché so di poterlo fare. Ho l’energia necessaria e non ho paura. Non c’è nulla che possa fermarmi quando si tratta di difendere determinati valori. Credo quindi che questa serie, e soprattutto Bisan, portino con sé una responsabilità ulteriore. Sarà un personaggio divisivo, potrà essere discusso e contestato. Meno male. Va bene così. Per me rappresenta una boccata d’aria fresca. Qualcuno dirà: «Finalmente». Qualcun altro penserà: «Era ora». Magari saranno pochi, ma è anche per quei pochi che tutto questo esiste. È per le persone che si sono sentite sole, o che lo sono ancora, e hanno bisogno di riconoscere sullo schermo una parte di sé, un’esperienza che appartiene loro e che fino a oggi non avevano mai visto raccontata. Questa è un’opportunità. Adesso quella possibilità esiste. Può piacere oppure no, ma c’è. È stata introdotta una prospettiva nuova. La si può apprezzare o rifiutare, ma il punto non è stabilire se sia buona o cattiva. Il punto è che oggi esiste uno spazio che prima non c’era. È un cambiamento molto coraggioso da parte della Rai, di Cosimo Alemà, il regista, di Andrea Valagussa, lo sceneggiatore, di Eagle Pictures, di Giuseppe Saccà, il produttore, di Leonardo Ferrara e di tutti i vertici e i responsabili di Rai Fiction. Da questo punto di vista sono entusiasta. Quando qualcuno mi chiede: «Ma non sei preoccupato?», penso: preoccupato di che cosa? A chi avrebbero dovuto affidare questo personaggio? A qualcuno che non avrebbe avuto il coraggio di sostenere fino in fondo determinati valori? Perché il personaggio e l’attore sono due realtà distinte. E, per quanto Bisan sia distante anni luce da Kel, tra loro esiste un denominatore comune. Avverto l’urgenza, il desiderio e la necessità di affrontare determinati temi nelle interviste, nei podcast e ovunque abbia la possibilità di farlo. Perché questa è vita. Questa è verità. Uno spettatore davanti alla televisione potrebbe non avere le parole per raccontare il proprio dolore. Poi le sente pronunciare sullo schermo e pensa: «È esattamente quello che provavo. Non avevo le parole per dirlo». Qualcun altro è riuscito a trovarle al posto suo. È un po’ come nel monologo di Edoardo Leo a Sanremo: attraverso ciò che vede e ascolta, quella persona può sentirsi meno sola. Si potrebbe obiettare: «Ma è soltanto intrattenimento». Non lo è. O, almeno, non è soltanto questo. Certo, un cardiochirurgo salva concretamente delle vite e non voglio cadere nella retorica dell’arte a tutti i costi. Però, se persino gli imperatori Maya scrivevano poesie all’interno delle loro piramidi, un significato deve esserci. L’arte è fondamentale. Non c’è niente di più necessario del superfluo. Viviamo anche di questo. Se non siamo capaci di fermarci davanti alla bellezza di un fiore, alla maestosità di un paesaggio, al piacere della cucina, dell’amicizia o dello stare insieme, allora per che cosa vale la pena vivere? In fondo, parliamo di emozioni”.

E non c’è niente di più universale.

“Penso spesso a quando sono al campo da golf e il cielo è stellato. Alzo gli occhi, osservo tutte quelle stelle e penso che già il semplice gesto di fermarsi a guardarle abbia un significato. Non è necessario dire nulla. Ci si sta soffermando su uno spettacolo che si potrebbe tranquillamente ignorare. A voler essere razionali, potrebbe sembrare persino inutile: a che serve guardare le stelle? Sono sempre state lì, le abbiamo viste per tutta la vita e non possono darci le risposte che cerchiamo. Eppure le guardiamo. Lo facciamo e basta. Sono un romantico. Mi viene in mente una frase bellissima: «Per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che rideva ero io a innamorarmi». Credo che siamo fatti anche di questo. E se riuscissimo a liberarci un po’ di quelle maschere che Pirandello ha saputo comprendere e rappresentare magistralmente, se imparassimo ogni tanto a metterle da parte, saremmo tutti un po’ più umani, più autentici e spontanei. Forse eviteremmo molti conflitti inutili, vuoti e privi di significato”.

Abbiamo parlato molto del Kel che è stato e di quello che è diventato. Se il bambino che è stato, quello che ha conosciuto la solitudine, il sentirsi solo e costantemente osservato, incontrasse il Kel di oggi, che ha appena finito Estranei e ha imparato a dare spazio alla propria sensibilità, che cosa lo stupirebbe di più?

“Credo che quel bambino lo ammirerebbe. Sarebbe colpito da una calma apparente, affascinato da un’energia vibrante e potente che, allo stesso tempo, riesce a essere quieta. Penso che sarebbe attratto proprio da quella serenità, dall’esperienza, da una forma di saggezza forse un po’ disillusa e disincantata. Probabilmente quel bambino voleva cambiare il mondo e, alla fine, è stato il mondo a cambiare lui. E forse è persino più bello, più significativo. Oggi guardo la realtà pensando che tutto ciò che mi accade possa insegnarmi qualcosa su me stesso. Quel bambino, invece, non aveva ancora compreso molti aspetti della vita. E soprattutto si poneva domande le cui risposte, in fondo, erano irrilevanti. C’è chi non possiede tutte le risposte alle domande importanti e chi, ancora prima, cerca di capire quali siano le domande davvero importanti. Penso che imparare a porsi le domande giuste sia molto più importante che avere tutte le risposte. Anzi, trovo bello anche non averne. È liberatorio. Si può accettare di non sapere e vivere dentro questo caos, questa meravigliosa complessità. Quante volte posso cambiare idea? Mille. Quante strade diverse posso percorrere? Altrettante. E ci si può godere questo dualismo nel quale persino lo zero e l’uno possono coesistere sulla stessa riga”.

A proposito di domande, qual è quella che ha finalmente, e orgogliosamente, smesso di porsi?

“D’istinto risponderei: «Perché?». Non so nemmeno bene dove mi porterà questa risposta, ma la prima parola che mi viene in mente è proprio questa: perché? Mi interrogo su moltissimi aspetti. Mi piace comprenderne le ragioni, farmi domande, conoscere. Credo, però, di aver smesso di chiedermi perché non piaccia a determinate persone. Ho smesso di domandarmi: «Perché a qualcuno non piaccio? Perché per certe persone non vado bene?». A volte lo si percepisce in maniera evidente, lampante. Alcuni fanno di tutto per nasconderlo, altri nemmeno ci provano. E allora si rischia di sentirsi inadeguati, in difetto, quando in realtà non si è fatto nulla per esserlo. Ho smesso di chiedermene il motivo. Sto imparando ad accettare che il modo di essere e di vivere degli altri non debba necessariamente rattristarmi, ferirmi o condizionarmi. Loro sono ciò che sono. E basta. Semmai saranno loro a doversi interrogare sulle proprie ragioni, se ne avranno voglia. Non devo farlo al posto loro, perché continuare a pormi certe domande mi prosciuga, mi inaridisce. E non voglio più permetterlo. Di fronte a determinati atteggiamenti preferisco sorridere e pensare: «Va bene così. Questo problema non appartiene a me». L’altra persona può persino scegliere di non affrontarlo, ma rimane una questione sua, non mia”.

Per arrivare a questa consapevolezza, però, a volte serve anche aver conosciuto il fondo: essere stati feriti o umiliati. A quel punto si riesce forse a dire: “Quello che pensa di me e il modo in cui mi guarda sono un problema suo, non mio”.

“Non è nemmeno una delle grandi domande dell’esistenza. È semplicemente qualcosa che fa male. A volte si tratta di episodi apparentemente piccoli. Vado al bar a prendere un caffè e capita che non mi diano il bicchierino d’acqua frizzante. Oppure salgo su un treno, la polizia controlla il vagone e, tra tutti i passeggeri, ferma soltanto me. Mi è successo proprio l’altro giorno mentre andavo a Roma. Una volta mi sarei arrabbiato. Adesso sorrido, ma allo stesso tempo sono fiero di essere arrivato a questo punto. Sono orgoglioso del percorso che sto facendo. Ognuno deve affrontare il proprio cammino. Se continuo a interrogarmi o a tormentarmi perché qualcun altro non sta affrontando il suo, finisco per combattere le guerre degli altri. E le guerre degli altri non si possono, né si devono, combattere. Credo, però, che si possa essere un buon esempio. Questo sì, per me è importante. Possiamo diventare noi per primi portatori di determinati valori. Nel mio piccolo, mi auguro di non essere mai la ragione per cui un’altra persona debba sentirsi come tante volte mi sono sentito io. Ed è particolare, perché non sono nemmeno stato vittima di episodi di razzismo eclatanti. Probabilmente anche il fatto di essere un bel ragazzo mi ha aiutato”.

Quello che viene definito ‘beauty privilege’. Ma possono esserci anche altri fattori: la famiglia alla quale si appartiene, la condizione economica, il modo in cui ci si presenta. Da una parte può esserci una condizione di privilegio e, dall’altra, contemporaneamente, un elemento che agli occhi di alcune persone continua a ‘stonare’. E poi parlare di razzismo più o meno violento è sempre relativo: a volte anche uno sguardo può ferire profondamente. E diventa difficile spiegare, per esempio, a un ragazzo di quattordici anni perché sul treno venga fermato lui e non il suo coetaneo.

“Dipende sempre dalle circostanze e anche dalla consapevolezza che una persona ha di sé. A volte basta davvero poco per ferire profondamente. Soprattutto un ragazzo di vent’anni che ha soltanto voglia, tra virgolette, di conquistare il mondo. Un singolo episodio può convincerlo di una realtà che, magari, appartiene soltanto a quella specifica esperienza. E da lì è molto facile arrivare alla generalizzazione. Generalizzare non significa soltanto dire: «Tutte le persone nere sono delinquenti» oppure: «Tutti gli extracomunitari sono delinquenti». Lo stesso meccanismo può verificarsi nella direzione opposta: «Allora tutti gli italiani sono razzisti». No. Non è così. Ragionare in questo modo significa anche mancare di rispetto a tutti quegli italiani che sarebbero disposti a esporsi in prima persona pur di difendere determinati valori. Si finisce per mettere tutti nello stesso calderone quando, fortunatamente, la realtà è molto più complessa. Si dice che faccia più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Troppo spesso sento dire: «Gli italiani…». No. Forse alcuni italiani. Anzi, alcune persone”.

Forse dovremmo imparare a tracciare i confini dove servono davvero: ‘alcune persone’, non ‘gli italiani’, ‘i neri’, ‘i gialli’ o ‘i rossi’.

“Alcune persone. A volte i confini non sono necessari. In altri casi, invece, servono proprio a circoscrivere determinati comportamenti e atteggiamenti, a limitarli a ciò che realmente sono, nel bene e nel male. È capitato spesso di assistere a fenomeni migratori che hanno prodotto criticità e, allo stesso tempo, ad altri che hanno generato valore. Esattamente come accade con gli autoctoni, se vogliamo definirli così. Il principio è lo stesso. È un po’ il discorso del cigno nero: se qualcuno ha sempre visto soltanto cigni bianchi, può convincersi che quelli neri non esistano. Poi ne incontra uno. Non era impossibile che esistesse: semplicemente, non ne aveva mai visto uno. Da quel momento sa che esiste. L’assenza di una prova non è la prova dell’assenza”.

Perché ha accorciato il suo nome Kelum in Kel?

“In realtà non sono stato io. Sono stati gli altri a cominciare a chiamarmi così. Mi sono sempre presentato con il mio nome, ma diverse amiche avevano iniziato a chiamarmi Kel. Era anche più immediato. Poi ho capito un aspetto: quando mi presentavo come Kel, le persone non mi chiedevano continuamente: «Come? Non ho capito. Come si scrive?». Se poi aggiungevo il cognome, Giordano, la risposta diventava: «Allora ti chiamo Giordano, così non sbaglio». A Roma, infatti, mi chiamano Giordano. Anche perché è a sua volta un nome proprio e quindi molti sono convinti che sia anche il mio. Nel tempo hanno cominciato a chiamarmi nei modi più diversi e allora a un certo punto ho pensato: «Non è così difficile, ma proviamo comunque a semplificare». Quando ho iniziato a presentarmi come Kel ho notato che le persone erano meno in difficoltà, più tranquille”.

Ha facilitato loro il compito.

“E per me non cambia nulla. Un nome più corto è più semplice e mette meno in imbarazzo. Ho scelto di semplificare anche perché, altrimenti, accadeva un altro fenomeno: per paura di sbagliare il mio nome, le persone finivano per non chiamarmi affatto. Magari eravamo nel mezzo di una conversazione e nessuno pronunciava il mio nome perché non sapeva come dirlo. Di conseguenza, capitava persino che non mi interpellassero. Ho pensato che, essendo foneticamente un nome molto distante da quelli ai quali siamo abituati, potesse essere utile renderlo più semplice”.

Non ha significato rinunciare a una parte della propria identità?

“Alla fine, in questo caso, per me è soltanto un nome. Anche se è un nome che porta con sé un significato importante. Mio fratello si chiama Ium, io mi chiamo Kelum. Sono davvero convinto che Kel e I siano i figli di Um. Mi sono costruito questa interpretazione. Siamo gemelli e, tra l’altro, Kelum e Ium sono le due parti di un unico fiore dello Sri Lanka. Sono certo che dietro tutto questo ci sia un significato. È una mia convinzione, una sorta di credo personale: non ho alcuna conferma che sia realmente così”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto dirmi e che non le finora ho chiesto?

“Non credo di avere molto altro da aggiungere rispetto a ciò che le ho raccontato, se non ribadire quanto sia orgoglioso di questo lavoro e di questa serie. Spero di avere sempre più spesso l’opportunità di interpretare ruoli italiani al cento per cento. Perché, a un certo punto, è importante smettere di distinguere. Smettere di dividere e di sentire continuamente la necessità di tracciare una separazione. Bisognerebbe preoccuparsene un po’ meno e avere più coraggio. Anche se, a pensarci bene, non è nemmeno una questione di coraggio: è semplicemente una forma di maggiore onestà. Bisogna lasciare che le storie e i personaggi vivano. «Mi piace quell’attore, mi piace come recita, mi piacciono i suoi tratti e voglio vederlo interpretare questo ruolo in una chiave diversa. Voglio vedere qualcosa di nuovo». In questo modo abituiamo anche i giovani, i nostri figli e i figli dei nostri figli, a vedere volti e caratteristiche differenti. E così impariamo ad apprezzare maggiormente la varietà. Quando guardiamo un film americano non ci domandiamo perché un attore sia nero. Non ci chiediamo perché nella Nazionale francese ci siano tanti giocatori naturalizzati di origine africana. Ci scandalizziamo, invece, davanti a una pallavolista o a un giocatore della nostra Nazionale. Ma, tra tutti gli aspetti sui quali ci si potrebbe soffermare, è davvero quello il più importante? Parliamo di sport: contano i risultati, non l’aspetto esteriore, la statistica o la ‘normalità’. Se utilizziamo la parola ‘normalità’ lasciando implicitamente intendere che ciò che non è normale sia anche sbagliato, allora il problema nasce proprio da questa associazione. Naturalmente siamo tutti diversi e unici. In questo senso nessuno di noi è ‘normale’, ed è meraviglioso. Ma quando si dice a un bambino: «Non ti stai comportando in maniera normale», lo si sta rimproverando. Non gli si sta facendo un complimento né formulando un’osservazione statistica. Culturalmente, ciò che aderisce alla norma tende a essere percepito come giusto, mentre ciò che se ne discosta rischia di essere considerato sbagliato. Anche la semantica è importante. Non possiamo ignorarne il peso”.