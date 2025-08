Kelley Mack morta a 33 anni, all'attrice di The Walking Dead e Chicago Med era stato diagnostico un glioma

Kelley Mack, attrice americana conosciuta per i suoi ruoli in The Walking Dead, Chicago Med e 9-1-1, è morta sabato 2 agosto a soli 33 anni a causa di un glioma del sistema nervoso centrale. La notizia è stata confermata dalla sorella Kathryn un paio di giorni dopo con un post condiviso sull’account Instagram ufficiale dell’attrice.

Morta l’attrice Kelley Mack

Come riporta Adnkronos, la giovane artista si è spenta sabato 2 agosto. Accanto a lei la madre Kristen e la zia Karen.

Secondo quanto raccontato dai familiari, Kelley avrebbe “fatto sentire la sua presenza” anche dopo la morte, sotto forma di farfalle.

IPA

Kelley Mack nel 2021 insieme ai componenti del cast del film “Broadcast signal intrusion”

Un simbolo che la famiglia ha interpretato come un segno della sua continuità spirituale.

“Il suo spirito vibrante, la passione creativa e la dedizione al racconto hanno lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta e negli spettatori che l’hanno amata”, si legge nel post di addio sui social.

Una cerimonia commemorativa pubblica si terrà il 16 agosto in Ohio, mentre un secondo evento sarà organizzato a Los Angeles.

Che cos’è il glioma

A Kelley era stato diagnosticato un glioma, un tumore cerebrale che compromette progressivamente le funzioni neurologiche.

La stessa attrice, all’inizio dell’anno, aveva reso pubblica parte della sua battaglia: “Il supporto mentale ed emotivo dei miei cari mi mantiene forte, anche quando fisicamente mi sento fuori equilibrio”, aveva scritto a marzo, dopo aver completato un ciclo di radioterapia protonica.

Il glioma è un tumore che colpisce l’encefalo e, in rari casi, il midollo spinale. A seconda del tipo e del profilo molecolare, può avere una progressione molto aggressiva, specie nei soggetti adulti.

I ruoli in The Walking Dead e Chicago Med

Nata il 10 luglio 1992 a Cincinnati, Ohio, Kelley Mack aveva cominciato con produzioni indipendenti prima di approdare in televisione.

Il ruolo che l’ha resa nota al grande pubblico è stato quello di Addy nella nona stagione di The Walking Dead, presente in cinque episodi.

Ha recitato anche in un episodio di 9-1-1 (2019) e in Chicago Med, dove ha interpretato Penelope Jacobs.

Più recentemente è apparsa nel film Delicate Arch (2024) e in uno spot Hyundai del 2024 in cui doppiava Gwen Stacy, personaggio di Spider-Man: Into the Spider-Verse. Aveva collaborato anche con marchi come Budweiser, Dr Pepper e Rakuten.