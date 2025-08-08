Kenya, pullman si ribalta e nell’incidente ci sono 21 morti e 20 feriti: tornavano tutti da un funerale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Drammatico incidente in Kenya dove un pullman si è ribaltato sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega mentre trasportava diverse persone reduci da un funerale. Ventuno sono i morti, mentre risultano feriti in venti, di cui almeno cinque in condizioni critiche. Tra i deceduti c’era anche un bambino di otto mesi.

Incidente in Kenya: pullman si ribalta, 21 morti

Tragedia in Kenya dove 21 persone hanno perso la vita a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio dell’8 agosto. Si trovavano su un pullman che ha perso il controllo e si è ribaltato in strada, finendo nell’altra carreggiata.

Il bilancio parla anche di una ventina di feriti: sono stati tutti portati nei più vicini ospedali della zona e in 5 presentano condizioni critiche.

Getty Operazioni di soccorso alle vittime dell’incidente in Kenya

Il bilancio delle vittime: ci sono anche 20 feriti

A riportare la notizia è Citizen Digital che racconta di come, durante il tragitto che collega le città di Kisumu e Kakamega, nella regione nordoccidentale del Kenya, l’autista di un pullman ne abbia perso il controllo, finendo per far ribaltare il veicolo.

Ancora da appurare la dinamica dell’incidente né le cause che hanno portato al tragico avvenimento. Come detto, 21 persone sono state dichiarate morte: tra esse c’erano 10 uomini, 10 donne e un bimbo di 8 mesi.

I quotidiani locali parlano anche di un nutrito gruppo di feriti: sarebbero circa 20, alcuni dei quali in condizioni definite critiche. Sono stati trasportati d’urgenza all’Odinga Teaching and Referral Hospital di Kisumu.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni e anche grazie alle parole del responsabile della polizia stradale della regione di Nyanza, Peter Maina, si è appurato che il pullman fosse occupato da un gruppo di persone che tornavano da un funerale e che, dopo aver perso il controllo durante una svolta, sia uscito fuori strada, finendo per riversarsi sull’altro lato della carreggiata e quindi ribaltandosi.

Si tratta di giornate davvero nefaste per il Kenya: quella del pullman, infatti, non è la sola tragedia che ha riguardato il paese africano in queste ore.

Nella capitale Nairobi un aereo leggero sanitario di Amref Flying Doctors si è schiantato e ha provocato 6 morti e 2 feriti: tra le vittime ci sono 4 operatori sanitari e 2 civili.