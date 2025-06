Ketamina liquida nascosta nelle provette: blitz a Pescara, due barman arrestati in pieno centro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di droghe sintetiche a Pescara. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno fermato un 30enne della provincia e un 31enne locale, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che avevano allestito una postazione di spaccio in un appartamento del centro città.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Gli investigatori avevano già avviato accertamenti sui due individui dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti lo spaccio di droghe nella movida locale. I due arrestati, che lavoravano saltuariamente come barman e camerieri in alcuni locali della zona, avevano trasformato un appartamento in pieno centro in una base operativa per la preparazione e la vendita di droghe sintetiche.

Il sequestro

Durante l’operazione, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente 18,37 g di cocaina, 31,33 g di ketamina e 58,27 g di ecstasy/MDMA. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stato rinvenuto materiale utile per la parcellizzazione della droga, tra cui due bidoni di acqua demineralizzata e numerose provette. La ketamina veniva diluita e rivenduta in formato liquido, inodore e incolore, per passare inosservata sia durante la vendita che l’utilizzo.

Conseguenze legali

Per i due arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti nella città di Pescara, un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini.

Fonte foto: IPA