Kevin Bonaldo morto in ospedale, il ciclista era ricoverato da un mese dopo il malore alla Piccola Sanremo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto a 25 anni Kevin Bonaldo, il ciclista che aveva subito un arresto cardiaco durante la corsa “Piccola Sanremo”. Ricoverato da oltre un mese all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, il corridore della Sc Padovani Polo Cherry Bank non è sopravvissuto. A dare la notizia è stata la sua società, che ha dedicato sui social un messaggio di cordoglio in onore del giovane atleta e di vicinanza alla famiglia.

Il malore alla Piccola Sanremo

Bonaldo si era sentito male all’improvviso nella giornata di domenica 21 settembre, negli ultimi chilometri della “Piccola Sanremo” di Sovizzo, in provincia di Vicenza, tra le più rinomate gare dilettantistiche nel panorama del ciclismo italiano.

Il 25enne è stato subito soccorso dagli operatori sanitari e trasportato in eliambulanza al reparto di Terapia intensiva del San Bortolo, dove era stato posto in coma farmacologico.

Morto il ciclista 25enne

Come ha spiegato la sua squadra in una nota, il giovane ciclista è morto nella mattinata di venerdì 24 ottobre dopo che le sue condizioni erano peggiorate, nonostante nel corso delle ultime settimane avesse dato qualche segnale che aveva fatto sperare in una possibile ripresa.

La Sc Padovani Polo Cherry ha dedicato alcuni messaggi in ricordo di Bolano e alla sua famiglia, che ha parlato tramite il fratello Antonio:

“Kevin ha sentito tutti questi incoraggiamenti e, fino all’ultimo, ha lottato ogni giorno per riprendersi. Un grazie particolare a tutti i medici e gli operatori dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, alla squadra che è stata al nostro fianco e a tutti coloro che hanno mandato anche un semplice pensiero a Kevin”.

Chi era Kevin Bonaldo

Nato a Bassano del Grappa, ma di Loria, in provincia di Treviso, Bonaldo aveva fatto il suo debutto nella squadra del suo paese, prima di passare all’Uc Giorgione e di arrivare al secondo posto nel Campionato Italiano cronometro a squadre con la maglia degli allievi del Vc Bassano. Stesso piazzamento ottenuto nel 2021, con gli Under 23 del Team Qhubeka.

Arrivato alla Sc Padovani Polo Cherry Bank nel 2025, aveva raggiunto il quinto posto nella quarta tappa della Dookoła Mazowsza in Polonia.