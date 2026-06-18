Kevin Warsh alla guida della Fed prepara la "rivoluzione" e va contro Trump lasciando i tassi invariati

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Quando si parla di politica negli Stati Uniti, c’è un cosa da tenere bene a mente: il presidente è solo un ingranaggio del meccanismo federale. I cosiddetti apparati non sono per forza d’accordo con lui, anzi spesso è il contrario. E sono loro a guidare il presidente, non il contrario. La Federal Reserve è uno di questi apparati. Al suo debutto alla guida della banca centrale statunitense, Kevin Warsh apparecchia la “rivoluzione” tanto decantata negli scorsi mesi con una prima mossa che in realtà contraddice le richieste di Donald Trump sulla riduzione dei tassi di interesse, che invece sono rimasti invariati.

La decisione della Fed di Warsh sui tassi

Donald Trump lo ha voluto alla guida della Fed convinto che avrebbe inaugurato una stagione di tassi più bassi. Kevin Warsh invece, lo abbiamo anticipato, al suo debutto da presidente della banca centrale americana ha scelto la strada opposta.

Nessun taglio del costo del denaro e un messaggio che i mercati hanno interpretato come persino più rigoroso rispetto a quello dell’era del predecessore Jerome Powell.

ANSA

La decisione di mantenere i tassi tra il 3,50% e il 3,75% era ampiamente attesa dagli analisti, ma ciò che ha sorpreso investitori e osservatori è stato il tono utilizzato da Warsh.

Non solo non ha aperto la porta a futuri tagli, ma anzi ha lasciato intendere che un rialzo entro la fine del 2026 non sia affatto escluso. Le nuove proiezioni della Fed mostrano infatti una crescente quota di governatori favorevoli a un ulteriore irrigidimento monetario.

Tradotto: per ora si evita la collisione con Donald Trump, ma all’orizzonte si stagliano una stretta monetaria e l’avvisaglia di nuove tensioni interne all’esecutivo statunitense.

Chi è Kevin Warsh, l’uomo scelto da Trump per la Fed

Kevin Warsh non è certo un volto nuovo della politica monetaria americana. Durante la crisi finanziaria del 2008 ha svolto il ruolo di principale collegamento tra la Fed e Wall Street e ha ricoperto il ruolo di rappresentante dell’istituto federale presso il G20.

Dal punto di vista politico, Warsh è stato a lungo associato ai più influenti gruppi repubblicani e favorevole a una riforma profonda della banca centrale. A voler essere ancora più precisi, la volontà di “revisione” profonda della Fed è da sempre il suo cavallo di battaglia.

Quando Trump lo ha nominato alla guida dell’istituto, molti osservatori hanno ipotizzato una Federal Reserve più accomodante e incline a sostenere la crescita economica attraverso una riduzione dei tassi d’interesse. Lo stesso Warsh, prima della nomina, aveva lasciato intendere che in determinate condizioni il costo del denaro avrebbe potuto essere più basso.

La realtà si è rivelata più complessa. Una volta arrivato alla guida della Fed, l’economista di Albany si è trovato di fronte a un’inflazione ancora elevata, alimentata in parte dall’aumento dei prezzi dell’energia legati alle tensioni in Medio Oriente e alla guerra con l’Iran. In questo contesto, un taglio dei tassi avrebbe rischiato di alimentare ulteriormente le pressioni sui prezzi.

Perché Warsh ha lasciato invariati i tassi d’interesse

La spiegazione ufficiale è semplice: l’inflazione non è ancora sotto controllo. La Fed continua a considerare prioritario il ritorno stabile al target del 2%, mentre l’aumento dei prezzi resta significativamente superiore a questo obiettivo.

Anche il mercato del lavoro americano continua a mostrare una certa solidità, riducendo l’urgenza di stimolare l’economia con una politica monetaria più espansiva. Per questo motivo il Federal Open Market Committee ha scelto di mantenere i tassi invariati e di eliminare parte del linguaggio che nei mesi precedenti lasciava immaginare futuri tagli.

Gli investitori hanno interpretato la decisione come un segnale “hawkish” (letteralmente “da falco”), cioè orientato alla lotta all’inflazione più che al sostegno della crescita. La reazione dei mercati è stata immediata: calo degli indici azionari, rafforzamento del dollaro e aumento dei rendimenti obbligazionari.

Il rapporto tra Kevin Warsh e Donald Trump

La decisione della “nuova” Fed di Kevin Warsh rappresenta anche una presa di distanza dalle aspettative della Casa Bianca.

Da mesi Donald Trump insiste sulla necessità di abbassare i tassi per sostenere investimenti, consumi e crescita economica. Prima della riunione del board dell’istituto governativo, il presidente aveva persino definito un eventuale rialzo “la scelta sbagliata”.

Warsh, tuttavia, ha scelto di ribadire l’indipendenza della banca centrale. Pur evitando uno scontro diretto con il tycoon, suo più grande sponsor, il nuovo governatore ha dimostrato che la Fed continuerà a prendere decisioni sulla base dei dati economici e non delle esigenze politiche del momento. Almeno a favore di telecamere.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché negli ultimi anni il tema dell’autonomia della Federal Reserve era tornato al centro del dibattito americano.

Molti economisti avevano espresso timori sulla possibilità che un presidente nominato da Trump potesse essere percepito come troppo vicino alla Casa Bianca. La prima riunione di Warsh ha voluto procedere proprio nella direzione opposta, più per retorica che per programma. La convergenza con Trump resta infatti tanto salda quanto silente.

La vera rivoluzione di Warsh non riguarda i tassi

La novità più importante veicolata da Kevin Warsh potrebbe però non riguardare il costo del denaro. Durante la conferenza stampa successiva alla riunione, il banchiere repubblicano ha annunciato una profonda revisione del funzionamento interno della Federal Reserve.

Warsh ha istituito cinque gruppi di lavoro incaricati di riesaminare la strategia sull’inflazione, la comunicazione verso i mercati, l’utilizzo dei dati economici, la produttività e la gestione dell’occupazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la banca centrale più snella, meno burocratica e meno dipendente da strumenti di comunicazione che negli ultimi anni avevano guidato le aspettative degli investitori.

Una delle prime decisioni simboliche è stata la riduzione della cosiddetta “forward guidance”, cioè l’abitudine della Fed di fornire indicazioni dettagliate sulle mosse future. A testimonianza della continuità “silente” con Trump di cui abbiamo parlato poco più su.

Per Warsh i mercati devono tornare a interpretare autonomamente i dati economici, senza affidarsi eccessivamente alle previsioni della banca centrale. Un approccio che molti analisti hanno paragonato all’epoca di Alan Greenspan, quando la Federal Reserve comunicava molto meno rispetto a oggi.