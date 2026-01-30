Kevin Warsh nominato presidente della Fed da Trump dopo Powell, cosa può cambiare per i mercati e per l'Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump ha annunciato che nominerà Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, cioè la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America. Warsh raccoglierà il testimone da Jerome Powell, che terminerà il suo mandato a maggio e che nel recente passato è finito coinvolto in uno scontro istituzionale con lo stesso presidente Usa. Warsh ha recentemente affermato che Trump ha ragione a premere per i tagli ai tassi d’interesse.

L’annuncio di Donald Trump su Warsh presidente della Fed

Con un messaggio pubblicato sul social network Truth, Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh a nuovo presidente della Federal Reserve.

Già nella giornata di giovedì 29 gennaio, il presidente degli Stati Uniti d’America aveva lasciato intendere la sua volontà di nominare Warsh come successore di Jerome Powell, affermando che avrebbe scelto “qualcuno che avrebbe potuto essere lì alcuni anni fa”.

Kevin Warsh, infatti, era già nella lista dei candidati alla presidenza della Fed nel 2017.

All’epoca, però, Trump gli preferì Powell, salvo in seguito mostrarsi pentito della scelta: “Perché non hai insistito di più per quel lavoro?”, disse Trump a Warsh nel 2020.

Chi è Kevin Warsh e cosa cambia rispetto a Jerome Powell

L’attuale presidente della Federal Reserve Jerome Powell terminerà il suo incarico nel mese di maggio.

Recentemente, Powell si era scontrato con Trump, difendendo l’indipendenza della banca centrale degli Stati Uniti d’America, che è un organo autonomo e indipendente dal governo, dai tentativi del presidente Usa di influenzarne le decisioni, convincendola ad abbassare i tassi di interesse.

Kevin Warsh, 55 anni, negli ultimi mesi si è mostrato allineato ideologicamente a Trump, criticando la Fed e auspicando un “regime change” nella banca centrale Usa.

Warsh e Trump hanno anche un legame personale: il nuovo numero uno della Federal Reserve, infatti, è sposato con l’imprenditrice Jane Lauder, figlia del miliardario Ronald Lauder, amico di vecchia data del presidente. Nel 2016, inoltre, donò alla sua campagna elettorale 100 mila dollari.

Come riportato da Reuters, gli investitori ritengono che Kevin Warsh sia incline a tagliare i tassi di interesse. Recentemente, il nuovo presidente della Federal Reserve ha affermato che Trump ha ragione a premere per abbassarli.

Cosa può cambiare per i mercati e l’Italia con Warsh a capo della Fed

Le decisioni della Fed hanno un impatto anche sull’Europa e sull’Italia, soprattutto per quanto riguarda i flussi di capitale, i tassi di cambio, il costo del denaro e i rischi.

Un costo del denaro più basso negli Stati Uniti d’America, tendenzialmente, rende più attrattivi asset rischiosi globali come azioni, mercati emergenti, materie prime e crypto rispetto a strumenti ritenuti più sicuri come il debito Usa.

Ciò può spingere i capitali verso economie e mercati diversi da quello americano e, per l’Europa e per l’Italia, questo può significare:

aumento dell’afflusso di capitale

opportunità di crescita per le imprese

compressione dei rendimenti sul debito sovrano.

Il taglio dei tassi d’interesse della Fed, inoltre, indebolisce il dollaro rispetto alle altre valute (e rinforza, conseguentemente, l’euro), abbassando il costo delle importazioni e delle materie prime denominate in dollari ma rendendo le esportazioni extra Ue meno competitive.