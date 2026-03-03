Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate per ricettazione a Cassino, in provincia di Frosinone, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato 20 kg di caffè, 18 confezioni di frutta secca e 36 confezioni di cioccolato. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli sul territorio per prevenire i reati e contrastare la loro recrudescenza.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo ordinario effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino. Nel corso delle verifiche, sono state identificate tre persone a bordo di un veicolo. Il conducente è risultato avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, mentre gli altri due occupanti hanno mostrato un atteggiamento poco collaborativo, insospettendo ulteriormente gli operatori.

Il sequestro della merce

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei fermati, hanno deciso di approfondire i controlli. All’interno dell’automobile, precisamente nell’alloggio della ruota di scorta e sui sedili posteriori, sono stati rinvenuti diversi prodotti alimentari: circa 20 kg di caffè, 18 confezioni di frutta secca e 36 confezioni di una nota marca di cioccolato. Nessuno dei fermati ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza della merce, elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori circa la possibile provenienza illecita dei prodotti.

Contestazioni e accertamenti sull’immigrazione

Nel corso delle verifiche, a due delle tre persone fermate è stata contestata anche una violazione in materia di immigrazione. Le autorità stanno attualmente valutando la loro posizione sul territorio nazionale, per accertare la regolarità della loro presenza in Italia.

IPA