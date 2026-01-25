Khaby Lame vende la sua società per 975 milioni di dollari, il tiktoker sarà un personaggio creato con l'IA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, ha concluso un accordo con Rich Sparkle Holdings per la cessione della società che gestisce il suo marchio, in un’operazione da circa 975 milioni di dollari. L’intesa include lo sviluppo di un avatar digitale con IA e segna un passaggio storico nella monetizzazione dei creator.

L’affare da 975 milioni di dollari

Secondo documenti ufficiali depositati alla Securities and Exchange Commission statunitense (Form 6-K) e ricostruzioni di stampa internazionale, Khaby Lame ha concluso un accordo di cessione di quote azionarie di Step Distinctive Limited, la società che gestisce i diritti commerciali del suo marchio.

La transazione include partnership, licenze, e-commerce e sfruttamento dell’immagine, che passano a Rich Sparkle Holdings, un gruppo internazionale quotato negli Stati Uniti, per una cifra complessiva tra 900 e 975 milioni di dollari.

ANSA

L’operazione è stata siglata il 23 gennaio e tocca uno dei valori più alti mai registrati nella storia della creator economy. Parte della transazione è strutturata come acquisizione con scambio azionario (stock-for-stock), con l’emissione di circa 75 milioni di nuove azioni ordinarie a favore dei venditori.

La svolta con l’intelligenza artificiale

Rich Sparkle dovrebbe ottenere diritti commerciali globali esclusivi per almeno tre anni, gestendo la pubblicità, le collaborazioni, le vendite di merchandise e altre linee di business legate al brand di Khaby.

Un elemento centrale e innovativo dell’operazione riguarda lo sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Khaby Lame avrebbe autorizzato l’uso dei propri dati biometrici (viso, voce, movimenti) per creare un AI Digital Twin, ovvero un avatar digitale capace di replicare le sue espressioni e le sue peculiarità comunicative.

Questa tecnologia non servirebbe solo per produrre contenuti in modo automatizzato, ma anche per attività commerciali continuative come livestream di e-commerce, campagne multilingua e interazioni costanti con il pubblico, riducendo i vincoli fisici imposti dalla presenza umana.

I materiali di stampa internazionale parlano di potenziale produzione di contenuti 24/7, senza la necessità di presenza diretta del creator.

Khaby Lame da persona a brand

L’aspetto più significativo dell’accordo, secondo analisti economici, è il cambiamento di paradigma. Khaby Lame non viene più considerato un semplice testimonial o influencer pagato per campagne pubblicitarie, ma un marchio strutturato dotato di valore finanziario autonomo, capace di attrarre investimenti e di costituire un asset monetizzabile.

In pratica, la transazione segnala una transizione dalla monetizzazione “classica” dei contenuti (brand deal, sponsorizzazioni, revenue da piattaforme) verso la vendita e gestione su base aziendale del business personale del creator, con valutazioni e dinamiche tipiche dell’industria.

L’operazione di Khaby Lame rappresenta, per scala e struttura, un punto di svolta simbolico nell’economia dei creator: dall’essere un fenomeno di costume a diventare un asset finanziario strutturato, con strategie di monetizzazione che includono l’intelligenza artificiale e la commercializzazione di un gemello digitale.