Khamenei prende in giro Trump "disperato" sull'accordo Iran - Usa, "ha fatto di tutto per il mio consenso"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alla fine, dopo settimane di guerra e impennate nei costi dell’energia, la firma sul memorandum è arrivata: Usa e Iran hanno formalizzato l’accordo che pone fine alla guerra iniziata lo scorso febbraio. L’accordo, mediato dal Pakistan, ha portato all’immediata cessazione delle ostilità su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. Ambedue le parti in causa rivendicano il successo. Ma, in particolare, Khamenei ha commentato prendendo in giro Trump.

L’Ayatollah Mojtaba Khamenei su Donald Trump

Le parole con cui l’Ayatollah Mojtaba Khamenei ha commentato l’intesa sono state poco lusinghiere nei confronti del presidente americano Donald Trump.

La Guida Suprema non ha fatto mistero di essere stata, in origine, contraria a qualsiasi accordo. E se ha deciso di dare il via libera, è stato solo per un atto di fiducia verso il presidente pakistano Masoud Pezeshkian, che ha garantito personalmente di non cedere di un millimetro sui diritti iraniani.

ANSA

Khamenei ha descritto Trump come un leader “disperato” che, pur di chiudere il conflitto, ha fatto ricorso a ogni opportunità diplomatica e militare.

“Come sapete – ha aggiunto Khamenei – è stato firmato un memorandum d’intesa tra i Presidenti dell’Iran e degli Stati Uniti. È stato il Presidente degli Stati Uniti, per debolezza e necessità, a utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere questo obiettivo”.

Teheran ha quindi messo le cose in chiaro: la firma non rappresenta una resa, ma solo una pausa. L’Iran, viene ribadito, è disposto a trattare ma non è pronto a subire le condizioni imposte da Washington.

Sbloccato lo Stretto di Hormuz

Il primo segnale del cambio di passo è arrivato dal mare: il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato lo stop al blocco navale dello Stretto di Hormuz.

Già nelle prime ore dopo la firma, milioni di barili di petrolio sono tornati a solcare le rotte, segnando un primo passo verso il ritorno alla normalità. Da Hormuz, lo si ricorda, transita un quinto del petrolio mondiale, oltre a gas, fertilizzanti e merci di qualsiasi tipo.

La Casa Bianca ha smentito l’esistenza di un piano da 300 miliardi di dollari per sostenere la ricostruzione iraniana. “Non c’è alcun pagamento di 300 miliardi di dollari da parte degli Usa all’Iran. Sono fake news! Per gli Usa ci sono solo successo, prezzi del petrolio più bassi e vittoria. Date un’occhiata al mercato azionario”, ha tuonato Trump sul social network Truth.

In cambio Washington ottiene la fine immediata delle ostilità e l’apertura di un tavolo negoziale di 60 giorni dedicato alla questione nucleare.

Accordo Usa-Iran, chi sono i delusi

La Casa Bianca ha ostentato ottimismo, ma l’accordo con l’Iran non è piaciuto proprio a tutti. Negli Stati Uniti, il vicepresidente JD Vance è dovuto scendere in campo per difendere l’operato di Trump, chiedendo ai conservatori più scettici di avere fiducia.

In Israele la delusione è totale: il governo Netanyahu sperava che Trump inseguisse l’obiettivo originario, ovvero smantellare il regime di Teheran.

Ora occorrerà vedere se Usa e Iran riusciranno a trasformare questo memorandum preliminare in una pace permanente.