Kianna Underwood attrice ex star di Nickelodeon morta investita a 33 anni da un'auto, caccia al pirata

Kianna Underwood è morta a 33 anni, investita da un’auto a Brooklyn (New York). Ex attrice bambina, nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, la donna è stata travolta da un veicolo grigio che l’ha trascinata per due isolati ed è fuggito senza prestare soccorso. È caccia al pirata della strada.

Morta Kianna Underwood

La notizia della morte di Kianna Underwood è stata data sui social network dalla famiglia. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del 16 gennaio a New York.

Secondo quanto riferito dalle autorità di polizia, un suv ha investito l’attrice intorno alle 6:50 del mattino (ora americana) all’incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard.

Un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, ha travolto Underwood mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati prima di fuggire senza prestare soccorso.

I soccorsi e la caccia al pirata della strada

La polizia di New York ha spiegato che la vittima ha riportato gravi traumi alla testa e al torace.

I soccorsi, giunti sul posto dopo aver ricevuto una chiamata al 911, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente. Al momento non risultano arresti.

L’indagine è stata affidata alla Highway District Collision Investigation Squad della polizia newyorchese.

Le autorità stanno cercando di identificare il conducente responsabile dell’investimento (pochi mesi fa è stato investito da un’auto pirata anche Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura).

Chi era Kianna Underwood

Kianna Underwood aveva preso parte alla decima stagione di “All That” tra il 2004 e il 2005, storico show comico per ragazzi che ha lanciato, tra gli altri, Amanda Bynes e Kenan Thompson.

Aveva inoltre lavorato come doppiatrice nella serie animata “Little Bill“, creata da Bill Cosby, e aveva partecipato a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui “The 24 Hour Woman” e il film tv “Santa, Baby!“.

Nel corso della carriera aveva anche fatto parte del tour nazionale originale del musical ‘”Hairspray“.

La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i fan cresciuti con i programmi Nickelodeon dei primi anni Duemila.

Nata a New York, si era poi trasferita a Los Angeles dove era diventata una dei bambini di talento dei programmi televisivi.