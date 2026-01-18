Killer di Michelle Causo tenta il suicidio in carcere a Torino, agenti penitenziari salvano il 20enne

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il giovane cingalese in carcere per il delitto di Michelle Causo ha tentato il suicidio. Il giovane ha provato a togliersi la vita alle Vallette a Torino dove è detenuto ma è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. Il killer di Michelle Causo ha ricevuto una condanna di 20 anni per l’omicidio della 17enne romana, uccisa a coltellate nel 2023 nel quartiere Primavalle.

Il killer di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere

Il 20enne cingalese ha tentato di togliersi la vita nel carcere le Vallette di Torino, dove era stato trasferito dal carcere minorile di Treviso.

Al momento della condanna, infatti, il ragazzo aveva 17 anni (era infatti coetaneo di Michelle Causo).

ANSA

A spiegare quanto accaduto alle Vallette è stato l’Osapp, il sindacato di polizia penitenziaria, tramite una nota.

Il 20enne salvato dagli agenti penitenziari

Secondo la nota, è stato un giovane agente ad accortosi immediatamente di quanto stava accadendo.

Il poliziotto “è intervenuto con estrema lucidità: ha liberato il detenuto e, constatato che il soggetto era già privo di sensi, ha iniziato praticare le manovre di massaggio cardiaco.

“Grazie a questa azione decisa e professionale, il detenuto è tornato a respirare ed è stato salvato“, ha spiegato il sindacato di polizia penitenziaria.

L’omicidio di Michelle Causo

Michelle Causo è stata uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle, il quartiere romano dove la 17enne abitava.

Il ragazzo, fermato dopo pochi giorni, venne condannato per omicidio, violenza sessuale e vilipendio di cadavere. Il cadavere della ragazza era stato trovato nascosto in alcuni sacchi della spazzatura, in un carrello della spesa vicino a dei cassonetti.

Il tribunale dei minori di Roma decise una condanna a 20 anni grazie alla scelta del rito abbreviato: il pm aveva chiesto per lui 30 anni. L’omicida, reo confesso, era stato ritenuto capace di intendere e volere.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.