"Kim Jong-un morto per emorragia cerebrale", ma la Corea del Nord smentisce pubblicando le foto del leader

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Kim Jong-un sarebbe morto per un’emorragia cerebrale, almeno questo è quello che dice un dissidente cinese, che lo ha annunciato su X senza esibire prove. I media della Corea del Nord non hanno ribattuto pubblicamente, ma hanno pubblicato le fotografie del leader a una fiera di Pyongyang. Scene di vita ordinaria del dittatore, con accanto la moglie e la figlia. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Le fotografie di Kim Jong-un alla mostra di Pyongyang

Le immagini sono state diffuse il 20 ottobre. Per l’agenzia nordcoreana Kcna, che ha dato notizia della visita insieme alla televisione di Stato, Kim si è recato alla mostra il giorno prima.

Lo si vede esaminare le scarpe per bambini, osservare i cappotti esposti e discutere con i funzionari. Accanto a lui ci sono la moglie Ri Sol-ju e la figlia Ju-ae. Le precedenti fotografie di una sua uscita pubblica risalivano all’11 ottobre: quel giorno aveva preso parte all’inaugurazione di un museo dedicato alla difesa.

Sulle voci del decesso, invece, nessuna dichiarazione esplicita dei media nordcoreani. E la data degli scatti resta quella indicata da Pyongyang, e quindi manca una verifica indipendente che alimenta le voci.

La presunta emorragia cerebrale e il trasferimento a Pechino

A dare Kim per morto è stato Wanjun Xie. Nel post pubblicato su X il 19 ottobre, il dissidente ha descritto un’emorragia cerebrale seguita dal coma. I medici nordcoreani, a suo dire, non avrebbero avuto i mezzi per intervenire.

Dal Peking Union Medical College Hospital Di Pechino sarebbe partita una squadra di specialisti. Poi Kim sarebbe stato portato nella capitale cinese e operato, senza sopravvivere. Il suo corpo, sostiene ancora Xie, sarebbe stato ricondotto in Corea del Nord tenendo nascosta la morte.

ANSA

Il dissidente non ha fornito prove. Le fonti diplomatiche e della sicurezza sudcoreane hanno riferito di non avere informazioni a sostegno del post, che è stato ripreso dai media internazionali più importanti.

Chi è Wanjun Xie

Per capire perché abbia scritto un post del genere bisogna un attimo capire chi è l’autore del post. Xie vive negli Stati Uniti e si presenta come presidente del China Democracy Party, organizzazione vietata in Cina. Alle spalle ha la partecipazione alle proteste di piazza Tiananmen, ma anche altri annunci sulla sorte dei leader asiatici. Non è neanche la prima volta che paventa la morte di un leader politico.

A proposito di Xi Jinping aveva già fatto circolare voci non verificate sulla sua morte e sull’impiego di un sosia. Nel 2022 aveva sostenuto che fosse in corso un colpo di Stato contro il presidente cinese, parlando di una colonna militare diretta verso Pechino, ricorda l’Ansa.

Le voci di Xie e il nodo della successione

Non è chiaro che cosa abbia spinto Xie a diffondere la notizia. Ma per Pyongyang, in caso di morte improvvisa del leader, rinviare l’annuncio potrebbe servire a definire chi debba guidare il Paese e ad assicurarsi il sostegno dell’esercito. È solo una possibile lettura politica. Già nel 2011 Scott Snyder, analista del Council on Foreign Relations, osservava che un vuoto al comando poteva aprire scontri fra i diversi apparati nordcoreani. Nel caso di suo padre Kim Jong-il, morto secondo la data ufficiale il 17 dicembre 2011, l’annuncio arrivò il 19 dicembre, dopo oltre cinquanta ore.