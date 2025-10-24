Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale, quali sono i sintomi e i rischi dall'ictus alla morte

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Kim Kardashian ha rivelato di soffrire di un aneurisma cerebrale, scoperto durante una recente risonanza magnetica. Al momento non è chiaro se la star presenti sintomi tipici, come mal di testa o disturbi visivi. In caso di rottura, una simile condizione medica può provocare gravi danni cerebrali, ictus o perfino la morte.

La rivelazione di Kim Kardashian sulla diagnosi

La diagnosi è stata comunicata dalla star nel corso del teaser della settima stagione del reality The Kardashians. Il teaser ha mostrato la risonanza magnetica alla quale Kardashian si è sottoposta e che ha rivelato la condizione clinica.

ANSA

Kim Kardashian, immagine di repertorio

Non è però chiaro se la 45enne stia manifestando sintomi o disturbi. Al momento, sia la star che il suo portavoce non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Quali sono i sintomi dell’aneurisma cerebrale

L’aneurisma cerebrale di cui Kim Kardashian è affetta non è una condizione medica rara.

Si tratta, in dettaglio, della dilatazione di un’arteria cerebrale, che si origina dalla perdita della tonaca muscolare o per la sua assenza.

Non tutti gli aneurismi si rompono: per questo, nel 90% dei casi, la condizione è asintomatica. Possono però manifestarsi sintomi anche prima della rottura, quali cefalea, deficit visivi e dolori agli occhi.

I rischi dall’ictus alla morte

Non sempre un aneurisma cerebrale necessita di interventi chirurgici. Una crescita o una rottura dell’arteria, però, può causare sintomi gravi e rappresentare un pericolo per la vita.

Quando un aneurisma si rompe, di solito si manifestano mal di testa intenso, debolezza, problemi all’equilibrio e all’eloquio.

In casi gravi, possono anche manifestarsi danni al cervello, ictus o addirittura la morte del paziente.

Spesso la condizione è legata all’ipertensione e al fumo, anche se la familiarità gioca un ruolo fondamentale.

Non è noto, invece, se lo stress possa causare aneurisma: non dovrebbe esserci correlazione tra la condizione medica e la dolorosa fine del matrimonio di Kim Kardashian con Kanye West.

La star ha comunque raccontato alla rivista People di aver sofferto di psoriasi, peggiorata a causa delle dispute con l’ex marito.