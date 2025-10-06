Kimberly Hébert Gregory morta a 52 anni, addio dell'ex marito all'attrice di Grey's Anatomy e Big Bang Theory

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morta all’età di 52 anni Kimberly Hèbert Gregory, attrice nota al grande pubblico per ruoli in serie televisive di successo come Grey’s Anatomy, Big Bang Theory e Vice Principals. La notizia è stata confermata dall’ex marito, l’attore Chester Gregory, con un post sui social.

Morta l’attrice Kimberly Hèbert Gregory

L’attrice statunitense Kimberly Hébert Gregory, nota per tanti ruoli in molte serie tv di successo, è morta il 3 ottobre 2025, secondo quanto riporta Deadline.

Aveva 52 anni, le cause del decesso non sono state rese note.

IPA Kimberly Hèbert Gregory

L’addio dell’ex marito

A confermare la notizia è stato l’ex marito Chester Gregory, che le ha dedicato un toccante messaggio d’addio su Instagram.

“Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza, la cui presenza portava con sé sia ​​fuoco che grazia”, scrive l’attore.

“Ci hai insegnato lezioni di coraggio, di arte, di resilienza, e su come continuare a essere presenti, anche quando la vita chiedeva più del dovuto”.

I due hanno un figlio: “Grazie a lui, la tua brillantezza non svanirà mai. Grazie a lui, la tua risata risuonerà sempre”.

“Grazie, Kimberly, per ogni capitolo che abbiamo condiviso. La tua storia non è mai stata definita dalla battaglia, ma dalla bellezza che hai portato con te”.

La carriera, da Grey’s Anatomy a Vice Principals

Nata a Houston in Texas il 7 dicembre 1972, Kimberly Hèbert Gregory ha iniziato la sua carriera da attrice a teatro, lavorando a diverse produzioni.

Il debutto al cinema è arrivato nel 2007 con il film I Think I love My Wife, con Chris Rock.

Negli anni successivi ha lavorato soprattutto in tv, recitando in ruoli minori in tante serie di successo tra cui Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Law & Order, Shameless e Better Call Saul.

Il ruolo che l’ha resa celebre al grande pubblico è stato quello della preside Belinda Brown nella serie di Hbo Vice Principals (2016-17).

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con l’attore e cantante Chester Gregory, con cui ha avuto un figlio e successivamente ha divorziato.