Kimi Antonelli campione del mondo, a destra la parola clou è "orgoglio": i post dei politici da Meloni a Conte

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo in Formula 1 nella giornata di domenica 1° novembre 2026, grazie al terzo posto conquistato nel GP di F1 in Messico. Il pilota italiano, che ha vinto il titolo iridato a solo 20 anni, ha riportato l’Italia sul tetto del mondo dopo 73 anni: l’ultimo pilota italiano a vincere il campionato del mondo di Formula 1 era stato Alberto Ascari nel 1953. Da Giorgia Meloni a Giuseppe Conte, sono tanti i politici che hanno reso omaggio a Kimi Antonelli.

Il messaggio di Giorgia Meloni per Kimi Antonelli

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato un post all’impresa realizzata da Kimi Antonelli in Formula 1: “Kimi Antonelli è campione del mondo! A soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1”.

Il messaggio della premier prosegue così: “Un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Complimenti, Kimi!”.

Matteo Salvini: “Kimi Antonelli orgoglio italiano”

Anche Matteo Salvini ha scelto la parola “orgoglio” per commentare il successo di Kimi Antonelli: “Immenso Kimi, orgoglio italiano! Un’emozione straordinaria!”.

Nel messaggio si legge ancora: “A soli 20 anni, Andrea Kimi Antonelli scrive la storia della Formula 1: il più giovane campione del mondo di sempre, che riporta il titolo iridato in Italia dopo 73 anni”.

“Grazie Kimi, sei nella storia!” è la frase conclusiva scelta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché vicepresidente del Consiglio, per celebrare Kimi Antonelli.

Il messaggio di Antonio Tajani a Kimi Antonelli

Antonio Tajani ha celebrato i diversi record conquistati da Kimi Antonelli con la vittoria del titolo mondiale di Formula 1.

Il suo post recita: “Kimi Antonelli a soli 20 anni diventa il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Il primo nato negli anni 2000. Un italiano vince il titolo mondiale dopo 73 anni”.

“Sei un fenomeno Kimi, tutta l’Italia è orgogliosa di te!” è la chiosa finale del post pubblicato dal ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio.

La Russa: “Antonelli motivo di grande orgoglio per l’Italia”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito “straordinaria” l’impresa compiuta dal giovane talento italiano Kimi Antonelli in Formula 1.

Il suo messaggio inizia così: “Complimenti a Kimi Antonelli, protagonista di un’impresa straordinaria che lo consegna alla storia della Formula 1. A soli 20 anni diventa il più giovane campione del mondo di sempre e riporta un pilota italiano sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni. Un successo che premia talento, impegno, determinazione e passione”.

Ignazlio La Russa ha poi concluso: “Kimi è motivo di grande orgoglio per tutta l’Italia. A lui le mie congratulazioni e l’augurio di una carriera ancora ricca di soddisfazioni”.

Elly Schlein: “Kimi Antonelli ha scritto la storia della Formula 1”

Anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha commentato pubblicamente il successo iridato di Kimi Antonelli.

Il post della leader del Pd si apre così: “Kimi Antonelli oggi scrive due volte la storia della Formula 1: a soli 20 anni è il più giovane campione del mondo di sempre e il primo pilota italiano a conquistare il titolo dopo 73 anni”.

“Congratulazioni, Kimi!” è il messaggio finale di Elly Schlein per il pilota italiano divenuto campione del mondo.

Giuseppe Conte: “Immenso Kimi Antonelli”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha definito “immenso” Kimi Antonelli dopo la vittoria del titolo del mondo in Formula 1.

Sui social, Conte ha scritto: “Dopo 73 anni un italiano sul tetto del mondo della Formula 1!”.

Poi la chiosa finale del presidente M5S: “Immenso Kimi Antonelli“.