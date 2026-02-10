Kimi Antonelli illeso nell'incidente in Mercedes a San Marino, auto contro un muro: non è chiaro chi guidasse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli è rimasto illeso in un incidente stradale avvenuto a San Marino, nei pressi della sua abitazione. L’auto su cui si trovava il pilota di Formula Uno, una Mercedes, ha sbattuto contro un muro. Non è chiaro se Kimi Antonelli si trovasse alla guida del veicolo al momento dell’impatto.

L’incidente a San Marino che ha coinvolto Kimi Antonelli

Nella serata di sabato 7 febbraio Kimi Antonelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Superstrada di San Marino, in zona Castello di Serravalle.

L’incidente è stato confermato dalla scuderia Mercedes-Amg Petronas F1 Team, che ha diffuso una nota ufficiale: “Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi Antonelli è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata dallo stesso Kimi. La sua è stata l’unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, lui è rimasto completamente illeso“.

ANSA

Incidente per Kimi Antonelli: cosa succede ora

Kimi Antonelli, come confermato dalla sua scuderia non ha riportato danni nell’incidente.

Il pilota è atteso in Bahrain per la prima finestra di test in vista della nuova stagione di Formula Uno.

I test sono in programma dall’11 al 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir.

Il pilota diciannovenne si alternerà con il collega George Russell e sarà proprio il britannico il primo a scendere in pista nella mattinata di mercoledì 11 febbraio.

Chi guidava l’auto dell’incidente che ha coinvolto Kimi?

Allo stato attuale non c’è ancora certezza su chi si trovasse al volante dell’automobile coinvolta nell’incidente stradale a San Marino al momento dell’impatto.

Come ricostruito da Il Resto del Carlino, sul veicolo, che ha impattato contro un muro di contenimento, sarebbero state presenti altre persone oltre al pilota di Formula Uno.