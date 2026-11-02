Kimi Antonelli nuovo campione del mondo di Formula 1, quanto guadagna il pilota italiano

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Con il terzo posto ottenuto al Gran Premio del Messico Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di Formula 1. L’italiano della Mercedes, 20 anni, è il più giovane pilota di sempre a vincere il mondiale nella massima competizione automobilistica, e il primo italiano dopo Alberto Ascari con la Ferrari nel 1953. Un enorme risultato sportivo che si tradurrà ora anche in valore economico, soprattutto per l’aumento dei diritti d’immagine e delle opportunità di sponsorizzazioni: Antonelli ha infatti uno stipendio relativamente basso, da esordiente, il17esimo su 22 tra i piloti di F1: guadagna circa 3,4 milioni di dollari a stagione.

Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1

Kimi Antonelli entra nella storia. Domenica 1 novembre il giovane pilota italiano della Mercedes ha conquistato il Mondiale di Formula 1 arrivando terzo nel Gran Premio del Messico, chiudendo così matematicamente i conti su Lewis Hamilton, George Russell e Max Verstappen, che lo seguivano nella classifica iridata.

Ad appena vent’anni, il pilota bolognese è diventato il più giovane campione del Mondo della storia della F1, tra l’altro vincendo il campionato alla sua seconda stagione, come Jacque Villeneuve nel 1997 e Lewis Hamilton nel 2008.

Non solo, Antonelli riporta l’Italia sul tetto del mondo in F1 dopo ben 73 anni: l’ultimo italiano a vincere il mondiale era stato Alberto Ascari con la Ferrari nel 1953. Un enorme risultato sportivo, che lo fa entrare di diritto nella storia dello sport italiano, e che si tradurrà anche in valore economico.

Quanto guadagna Kimi Antonelli

Con la vittoria del Mondiale 2026 di Formula 1 Kimi Antonelli non guadagna direttamente nulla, ad eccezione dei bonus previsti dal suo contratto. Dagli organizzatori non è infatti previsto alcun premio per la vittoria dei Gran Premi e del campionato, i proventi vanno soltanto alle squadre e ai costruttori.

Kimi Antonelli può contare quindi solo sullo stipendio che percepisce dalla sua squadra, la Mercedes: le cifre non sono pubbliche, ma secondo diversi siti specializzati l’italiano guadagnerebbe circa 3,4 milioni di dollari a stagione.

Un ingaggio relativamente basso per la Formula 1, da esordiente, che lo vede al 17esimo posto tra i 22 piloti del Mondiale 2026. Per dare un’idea delle cifre: il suo compagno di squadra George Russell guadagna 34 milioni di dollari, il pluricampione del mondo Max Verstappen arriva a 70 milioni.

Allo stipendio base però si aggiungono i vari bonus per vittorie, pole position e piazzamenti previsti dal contratto, anche questi non noti. Secondo Bild, tutti questi bonus porterebbero a quasi 10 milioni di dollari il guadagno totale per questa stagione.

Sponsorizzazioni e diritti d’immagine

C’è poi il capitolo relativo alle sponsorizzazioni e ai diritti d’immagine, il cui valore salirà esponenzialmente nei prossimi mesi. Secondo F1 Salaries, le entrate derivanti da sponsorizzazioni si aggirerebbero intorno a 1,5 milioni di dollari.

Con la visibilità data dalla vittoria del Mondiale, Antonelli è destinato a ottenere nuove e più redditizie sponsorizzazioni nei prossimi mesi. Anche per questo, riporta la Gazzetta dello Sport, il pilota con la sua holding personale con sede a San Marino ha registrato il marchio “Kimi Antonelli”.