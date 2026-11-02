Kimi Antonelli nuovo campione del mondo di Formula 1, quanto guadagna il pilota italiano
Kimi Antonelli nuovo campione del mondo di Formula 1, quanto guadagna con la vittoria del Mondiale 2026
Con il terzo posto ottenuto al Gran Premio del Messico Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di Formula 1. L’italiano della Mercedes, 20 anni, è il più giovane pilota di sempre a vincere il mondiale nella massima competizione automobilistica, e il primo italiano dopo Alberto Ascari con la Ferrari nel 1953. Un enorme risultato sportivo che si tradurrà ora anche in valore economico, soprattutto per l’aumento dei diritti d’immagine e delle opportunità di sponsorizzazioni: Antonelli ha infatti uno stipendio relativamente basso, da esordiente, il17esimo su 22 tra i piloti di F1: guadagna circa 3,4 milioni di dollari a stagione.
- Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1
- Quanto guadagna Kimi Antonelli
- Sponsorizzazioni e diritti d'immagine
Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1
Kimi Antonelli entra nella storia. Domenica 1 novembre il giovane pilota italiano della Mercedes ha conquistato il Mondiale di Formula 1 arrivando terzo nel Gran Premio del Messico, chiudendo così matematicamente i conti su Lewis Hamilton, George Russell e Max Verstappen, che lo seguivano nella classifica iridata.
Ad appena vent’anni, il pilota bolognese è diventato il più giovane campione del Mondo della storia della F1, tra l’altro vincendo il campionato alla sua seconda stagione, come Jacque Villeneuve nel 1997 e Lewis Hamilton nel 2008.
Non solo, Antonelli riporta l’Italia sul tetto del mondo in F1 dopo ben 73 anni: l’ultimo italiano a vincere il mondiale era stato Alberto Ascari con la Ferrari nel 1953. Un enorme risultato sportivo, che lo fa entrare di diritto nella storia dello sport italiano, e che si tradurrà anche in valore economico.
Quanto guadagna Kimi Antonelli
Con la vittoria del Mondiale 2026 di Formula 1 Kimi Antonelli non guadagna direttamente nulla, ad eccezione dei bonus previsti dal suo contratto. Dagli organizzatori non è infatti previsto alcun premio per la vittoria dei Gran Premi e del campionato, i proventi vanno soltanto alle squadre e ai costruttori.
Kimi Antonelli può contare quindi solo sullo stipendio che percepisce dalla sua squadra, la Mercedes: le cifre non sono pubbliche, ma secondo diversi siti specializzati l’italiano guadagnerebbe circa 3,4 milioni di dollari a stagione.
Un ingaggio relativamente basso per la Formula 1, da esordiente, che lo vede al 17esimo posto tra i 22 piloti del Mondiale 2026. Per dare un’idea delle cifre: il suo compagno di squadra George Russell guadagna 34 milioni di dollari, il pluricampione del mondo Max Verstappen arriva a 70 milioni.
Allo stipendio base però si aggiungono i vari bonus per vittorie, pole position e piazzamenti previsti dal contratto, anche questi non noti. Secondo Bild, tutti questi bonus porterebbero a quasi 10 milioni di dollari il guadagno totale per questa stagione.
Sponsorizzazioni e diritti d’immagine
C’è poi il capitolo relativo alle sponsorizzazioni e ai diritti d’immagine, il cui valore salirà esponenzialmente nei prossimi mesi. Secondo F1 Salaries, le entrate derivanti da sponsorizzazioni si aggirerebbero intorno a 1,5 milioni di dollari.
Con la visibilità data dalla vittoria del Mondiale, Antonelli è destinato a ottenere nuove e più redditizie sponsorizzazioni nei prossimi mesi. Anche per questo, riporta la Gazzetta dello Sport, il pilota con la sua holding personale con sede a San Marino ha registrato il marchio “Kimi Antonelli”.