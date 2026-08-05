Kirill Basin candidato democratico arrestato alle Hawaii per minacce ai bagnanti con un coltello, il video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il candidato alle primarie democratiche per il secondo distretto congressuale delle Hawaii Kirill Basin è stato arrestato dopo uno scontro avuto con alcuni bagnanti nella spiaggia di Keawakapu, sull’isola di Maui. Un uomo di 61 anni gli avrebbe chiesto di abbassare la musica del suo stereo e Basin avrebbe risposto minacciando lui e la moglie, facendo capire di essere armato. Un altro bagnante è intervenuto e Basin ha estratto un coltello, con cui ha minacciato diverse persone.

L’aggressione in spiaggia e il video

La colluttazione che ha portato all’arresto di Basin è stata immortalata in un video pubblicato sui social. Nelle immagini si vede l’uomo discutere con alcuni bagnanti, che gli hanno chiesto di abbassare il volume dello stereo con cui sta ascoltando musica in spiaggia.

Ne nasce un litigio, in cui Basin, secondo quanto riporta la stampa locale, minaccia più volte i suoi interlocutori, prima facendo capire di essere armato di pistola e poi impugnando un coltello.

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Basin butta via il coltello, ma continua a discutere fino all’intervento di un altro bagnante, con cui ingaggia un confronto fisico, durante il quale riceve un pugno al volto e cade a terra privo di sensi.

L’arresto di Kirill Basin

A seguito dell’evento la polizia ha arrestato Basin, che è accusato di minacce terroristiche di primo grado. La sua cauzione è stata fissata a un milione di dollari.

Non è la prima volta che Basin ha problemi con la giustizia negli ultimi mesi. Da maggio diverse persone, tra cui alcuni politici locali, avevano anche ottenuto nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva.

In quell’occasione Basin aveva puntato un’arma da fuoco contro alcuni dipendenti della contea locale in un ufficio pubblico.

Basin non aveva molte possibilità alle elezioni

Basin è candidato alle primarie democratiche per il secondo distretto congressuale delle Hawaii.

Significa che dovrebbe sfidare altri democratici per diventare il candidato del partito alle elezioni di novembre per questo seggo della Camera dei Rappresentanti.

Non è il favorito, al contrario aveva molte poche possibilità di essere eletto già prima di questo arresto.

La principale candidata, Jill Tokuda, rappresentante uscente alla ricerca del suo terzo mandato, è fondamentalmente sicura di vincere le primarie, che si terranno l’8 agosto.

Per partecipare alle primarie di uno dei due partiti in questo distretto bastano 25 firme, 75 dollari e l’iscrizione al partito stesso, anche fatta sul momento.

Di fatto quasi chiunque, rispettando i limiti d’età, può partecipare e non deve in nessun modo essere scelto dal partito.