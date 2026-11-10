Kit d'emergenza per sopravvivere alle prime 72 ore di una crisi, cosa mettere nella borsa secondo l'Ue

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L’Unione Europea ha presentato le nuove linee guida per aiutare cittadini e comunità a prepararsi alle emergenze, incluse le prime 72 ore di una crisi. Intanto, il documento Ue con le indicazioni sulle contromisure da adottare è arrivato a Palazzo Chigi. Prevede un kit d’emergenza che include acqua, cibo, farmaci e soldi.

Le nuove linee guida dell’Ue

All’inizio del mese di novembre, al Forum Europeo della Protezione Civile, la commissaria per l’Uguaglianza, la Preparazione e la Gestione delle Crisi Hadja Lahbib ha presentato le nuove linee guida per aiutare cittadini e comunità a prepararsi alle emergenze, comprese le prime 72 ore successive a una crisi.

La stessa Lahbib ha inoltre annunciato l’introduzione di una Giornata annuale dell’Unione Europea per la Preparazione, la cui prima edizione è prevista nell’ottobre 2027.

Le nuove linee guida della Commissione (non vincolanti) hanno l’obiettivo di aiutare le autorità a fornire ai cittadini le conoscenze e gli strumenti necessari per proteggere se stessi e gli altri durante una crisi. Esse riguardano 4 aree in particolare:

Autonomia per le prime 72 ore : aiutare le persone a soddisfare i bisogni essenziali durante i primi tre giorni di un’emergenza, mentre l’assistenza pubblica è in fase di mobilitazione, anche attraverso scorte di emergenza essenziali e kit d’emergenza pronti all’uso.

: aiutare le persone a soddisfare i bisogni essenziali durante i primi tre giorni di un’emergenza, mentre l’assistenza pubblica è in fase di mobilitazione, anche attraverso scorte di emergenza essenziali e kit d’emergenza pronti all’uso. Educazione alla preparazione : integrare la preparazione nei programmi scolastici e fornire formazione agli educatori, aiutando i bambini a sviluppare competenze in materia di preparazione tramite attività accessibili e adatte alla loro età, senza generare paura o ansia.

: integrare la preparazione nei programmi scolastici e fornire formazione agli educatori, aiutando i bambini a sviluppare competenze in materia di preparazione tramite attività accessibili e adatte alla loro età, senza generare paura o ansia. Preparazione inclusiva della disabilità : rendere le misure di preparazione più inclusive e accessibili, affinché nessuno venga lasciato indietro.

: rendere le misure di preparazione più inclusive e accessibili, affinché nessuno venga lasciato indietro. Comunicazione dei rischi e delle minacce: aiutare le autorità a comunicare in modo più efficace rischi e minacce, garantendo informazioni tempestive, accessibili e affidabili prima, durante e dopo le emergenze.

Lahbib ha dichiarato: “Quando si verifica una catastrofe, le prime ore possono fare la differenza. Ogni cittadino europeo dovrebbe sapere cosa fare, come proteggere la propria famiglia e come aiutare gli altri. La preparazione parte nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità. Per questo stiamo fornendo alle persone strumenti pratici per prepararsi alle crisi e stiamo rafforzando i sistemi su cui fanno affidamento nel momento in cui scattano le emergenze”.

Il documento arrivato a Palazzo Chigi

Nei giorni scorsi, come riferito da Il Messaggero, a Palazzo Chigi è arrivato un documento Ue spedito agli Stati membri da Hadja Lahbib. Giovedì scorso il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha trasferito alla Commissione affari costituzionali della Camera le istruzioni (non vincolanti) dell’Unione Europea per affrontare eventuali attacchi.

Il manuale arrivato è l’attuazione della “Strategia per l’Unione della preparazione” pubblicata nel marzo del 2025 e riguardante le calamità naturali. L’introduzione di Lahbib, però, tratteggia un perimetro più ampio: “L’Ue fa i conti con uno scenario di rischio sempre più complesso, definito da nuove faglie geopolitiche, dal cambiamento climatico, dalla rapida innovazione tecnologica e dalle pressioni sulla resilienza democratica e la coesione sociale”.

Cosa c’è nel kit d’emergenza suggerito dall’Ue

L’Unione Europea ha spiegato che, durante una situazione di crisi, può accadere che i servizi a cui siamo abituati smettano di funzionare per un periodo di tempo. Nelle prime 72 ore si può andare incontro ai seguenti problemi:

Assenza di acqua corrente dal rubinetto

Interruzione dell’energia elettrica

Telefoni, televisione e internet potrebbero non funzionare

Impossibilità di accedere ai farmaci

Impossibilità di cucinare e scaldare il cibo

Il riscaldamento smette di funzionare

I negozi potrebbero rimanere chiusi o non essere sufficientemente forniti

I pagamenti elettronici potrebbero non funzionare

Lo sciacquone del bagno si può scaricare una sola volta

Assenza di carburante nei distributori

Il servizio di trasporto pubblico potrebbe essere interrotto

Il kit d’emergenza suggerito dall’Unione Europea per sopravvivere alle prime 72 ore successive a una crisi include:

bottiglie d’acqua

contenitori per l’acqua

cibo a lunga conservazione

kit di primo soccorso e farmaci necessari per una settimana

radio a batterie e torcia elettrica

soldi.

Sono anche importanti:

power bank carico e batterie di riserva

copie di documenti importanti

fornello a gas e fiammiferi

disinfettante per le mani

carta igienica e articoli per l’igiene personale

cibo per animali domestici

coltellino multiuso

estintore o coperta antincendio

nastro adesivo

sacchetti per la spazzatura

serbatoio dell’auto pieno (o batteria completamente carica per un veicolo elettrico).