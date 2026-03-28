Klaudia Pepa, nel corpo di ballo di Canzonissima su Rai 1: “Ballare è restare, anche quando tutto cambia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono conversazioni che si consumano nel tempo di una risposta e altre che restano addosso, come certe sensazioni che non sai spiegare subito. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Klaudia Pepa è una di quelle. Non perché ci siano rivelazioni clamorose, ma perché, lentamente, affiora qualcosa di più raro: una verità non costruita. Klaudia Pepa parla come vive: senza scorciatoie. E nel farlo, lascia intravedere un equilibrio che non è mai stato semplice, né scontato. Perché dietro la leggerezza apparente della danza c’è un rapporto continuo, quasi intimo, con il proprio corpo. Un corpo che è strumento, casa, identità. Ma anche limite. Qualcosa che cambia, che si stanca, che a un certo punto smette di rispondere come prima. È una consapevolezza che arriva piano, senza rumore, ma quando arriva non si può ignorare. E porta con sé una domanda inevitabile: quanto tempo ho ancora? In questo spazio fragile, dove convivono disciplina e paura, emerge una forma di forza diversa da quella che si vede da fuori. Non è la forza della performance, ma quella della lucidità. Quella che ti porta a non mentirti, a non forzare oltre, a capire quando è il momento di rallentare. È un self empowerment che non ha bisogno di essere dichiarato, perché si costruisce nel tempo, attraverso scelte spesso invisibili: scegliere di restare fedele a se stessi, anche quando il contesto chiede altro; scegliere di non reagire, ma di allontanarsi; scegliere di proteggere il proprio spazio, il proprio percorso, la propria identità. E poi c’è il tema della perdita, che attraversa tutto senza mai diventare spettacolo. La figura del padre non è raccontata con enfasi, ma con una presenza silenziosa e continua. È nelle parole che restano, nell’idea di lavoro che non è mai celebrazione ma impegno quotidiano, nel bisogno di rimanere umili anche quando arrivano i risultati. È una mancanza che non si risolve, ma che si trasforma. E in quella trasformazione, la danza diventa per Klaudia Pepa qualcosa di più: non solo espressione, ma spazio emotivo, rifugio, linguaggio. Un luogo dove il dolore può esistere senza dover essere spiegato, dove si può anche piangere mentre si continua a stare in piedi. C’è anche un altro passaggio, più sottile ma fondamentale: quello dello sguardo sugli altri. La fiducia, l’ingenuità iniziale, e poi l’esperienza che insegna a distinguere, a proteggersi, a non dare tutto a chiunque. Crescere, in fondo, è anche questo: mantenere la propria autenticità senza rinunciare alla capacità di difendersi. Quella che emerge è una Klaudia Pepa lontana da qualsiasi narrazione semplificata. Non solo artista, non solo ballerina. Ma una donna che ha imparato a stare dentro il cambiamento senza farsi travolgere, a riconoscere i propri limiti senza viverli come una sconfitta, a trasformare la fragilità in uno spazio di consapevolezza. E forse è proprio questo il punto più forte di questa conversazione: non la perfezione, ma la presenza. Il modo in cui sceglie di esserci, oggi, con tutto quello che è stata e con tutto quello che ancora non sa di diventare. Continuando a ballare, sì, ma non per restare uguale. Per restare vera.

Il sabato sera di Rai 1 con Canzonissima rappresenta per lei un traguardo o un punto di partenza?

“È sicuramente un’esperienza molto bella. Tornare in televisione, soprattutto in prima serata, dopo un periodo di assenza è importante, anche perché negli ultimi anni sono stata impegnata in molti progetti, anche teatrali, non solo televisivi. È un ritorno che mi fa molto piacere. Inoltre, è la prima volta che lavoro con Milly Carlucci e, quindi rappresenta una novità anche sotto questo aspetto. Sono davvero felice di questa esperienza e del rapporto che si sta creando, ma soprattutto dell’incontro con una grande professionista”.

Le è mancata la televisione in questo periodo?

“Sono cresciuta in televisione. Non saprei dire con precisione per quanto tempo ne sia rimasta lontana, perché continuo comunque a fare apparizioni, a volte più lunghe, altre più brevi, a seconda dei progetti. Posso però dire che la televisione è casa. Ho iniziato da piccolissima, partecipando a talent, vincendo premi e lavorando nei corpi di ballo. Fa parte di me”.

Qual è l’ultimo pensiero che le passa per la mente prima che si accendano le luci della diretta?

“Può sembrare banale, ma il pensiero è sempre lo stesso: ‘Devo spaccare’. È legato alla performance: voglio comunicare il più possibile, dare tutta l’energia e trasmettere l’amore per quello che faccio”.

E quando ha la sensazione di non aver comunicato abbastanza?

“Sono sempre molto critica con me stessa. Anche quando le cose vanno bene, trovo sempre qualcosa che non mi convince. Osservo ogni dettaglio, anche il più piccolo, persino il dito del piede. Mi soffermo su ciò che non ha funzionato o su ciò che, anche a livello espressivo, non è stato al massimo. Anche di fronte ai complimenti, restano soprattutto gli errori che percepisco”.

Ufficio stampa: Hollywood Communication

Questo atteggiamento deriva anche dalla sua formazione?

“Senza dubbio. Ho frequentato un’accademia molto severa e sono cresciuta in una scuola di danza con una formazione rigida, quella della tradizione russa. Era un ambiente molto esigente”.

Però quella è anche una severità che forma grandi professionisti.

“Sì, ed è qualcosa che oggi si incontra sempre meno. La ritrovo, ad esempio, in alcuni colleghi cubani, che hanno una formazione simile, oppure ancora in Albania. È una scuola ‘tradizionale’, ma è quella che garantisce maggiore solidità nel tempo. È più dura, ma consente anche una carriera più lunga”.

Lei ha iniziato a cinque anni. Non posso chiederle come fosse la vita senza danza, perché quasi non esiste. Che cosa rappresentava per lei la danza da bambina?

“Era un momento di gioia e di libertà. Mentre gli altri bambini, dopo la scuola, andavano a giocare nel quartiere, non vedevo l’ora di finire le lezioni, prendere lo zaino con l’abbigliamento da danza e andare ad allenarmi. Quella era la mia felicità. È sempre stato così e mi ha accompagnata fino a oggi. Non ho mai rimpianto il tempo dedicato alla danza”.

Ricorda il primo spettacolo?

“Sì, ed è un ricordo molto divertente. Interpretavo uno dei nani di Biancaneve e i sette nani, quello più buffo. È stato il primo spettacolo su un palco, il primo vero show, al Circo Nazionale di Tirana. Avevo sei anni”.

Non ha mai provato timore nel crescere così presto in un ambiente così impegnativo? Di aver bruciato le tappe?

“No, assolutamente. Vivo tutto con gioia. Cerco sempre di portare con me un’energia positiva e di fare ogni esperienza con amore. Mi considero fortunata perché svolgo il lavoro che amo. Anche quando le cose non vanno come previsto, cerco sempre un lato positivo. In questo ambito è normale che alcune opportunità si chiudano e altre si aprano. È importante andare avanti con positività e dedizione: sono elementi che, insieme all’impegno, portano ai risultati”.

Se dovesse scegliere un momento particolarmente significativo della sua carriera, quale sarebbe?

“Ce ne sono stati molti, ma uno dei più recenti che porto nel cuore è una performance realizzata l’anno scorso al Festival di Sanremo albanese. Ero ospite speciale e ho presentato una coreografia accompagnata da un monologo. Era dedicata a mio padre, che oggi non c’è più. In quel periodo era in fin di vita. Con quell’esibizione sono riuscita a dirgli grazie, perché è stato lui ad accompagnarmi nei primi passi, a portarmi ogni giorno a danza. È stato un momento per me molto importante”.

E, invece, un momento difficile, che le è rimasto dentro?

“Sì, ce n’è uno che mi ha colpita particolarmente. Era un’esperienza su Rete 4, con Piero Chiambretti, a La Repubblica delle Donne. Avevo un ruolo speciale, una sorta di fatina, un personaggio costruito appositamente per lo spettacolo. Era molto particolare: vestita interamente di bianco, con le ali, un vero personaggio di fantasia. Purtroppo, il programma si è interrotto dopo quattro puntate a causa del Covid. Quel ruolo aveva un’evoluzione importante, avrebbe dovuto crescere nel tempo, ma tutto si è fermato improvvisamente”.

Che rapporto ha oggi con l’Albania?

“Bellissimo. Amo la mia terra, ma anche il pubblico che ho lì. Torno spesso perché vengo invitata in diversi programmi. L’anno scorso, per esempio, ero al Festival di Sanremo albanese, mentre qualche anno fa ho partecipato come giudice in un programma simile a Ballando con le stelle. Tornarci è sempre un piacere: lì ci sono le mie radici. Ho vissuto in Albania fino ai vent’anni, lì c’è la mia famiglia, lì ho ricevuto la formazione e fatto le prime esperienze. Non potrei mai dimenticarla, né smettere di amarla”.

In Albania seguono il suo percorso?

“Sì, molto. La televisione italiana in Albania è seguita da sempre. La partecipazione ad Amici è stata fondamentale: sono arrivata in finale ed è un programma molto seguito anche lì. Da quel momento hanno iniziato a seguire con attenzione tutto il mio percorso”.

Lo citava prima: come ha vissuto il periodo del Covid da artista?

“È stato un periodo molto difficile, soprattutto per chi lavora nello spettacolo. Tutto si è fermato: eventi, spettacoli, teatri. Non era possibile lavorare senza pubblico. Siamo rimasti fermi per circa due anni, anche se alcune produzioni sono ripartite prima e altre più tardi e altre ancora mai”.

Eppure, anche allora non si è fermata del tutto.

“No. Ho trasformato il garage di casa in una piccola sala danza, con parquet, sbarra e specchi. È diventato il mio spazio. Lì mi allenavo, ma ho anche iniziato a creare, a scrivere progetti e coreografie che poi ho realizzato in seguito”.

Venire in Italia da sola a vent’anni è stato il più grande sacrificio che la sua professione le ha richiesto?

“In realtà no, anche se oggi, ripensandoci, sembra incredibile. Sono partita da sola, senza la mia famiglia e senza il mio compagno dell’epoca. Però ero già abituata a cavarmela, anche nel lavoro. Sono arrivata per i provini di Amici e, passo dopo passo, mi sono sistemata, anche grazie al supporto della produzione, di Fascino e di Maria de Filippi. Dico sempre che, se tornassi indietro, rifarei la stessa scelta, anche se ora mi rendo conto che è stata una decisione molto coraggiosa. A vent’anni non ci si pensa troppo. Oggi, guardando il mondo, riconosco anche la fortuna di aver trovato un percorso positivo. Però sì, rifarei tutto”.

Che significato ha per lei il successo?

“Non ho mai lavorato con il successo come obiettivo. Ho sempre seguito ciò che amo. La danza è nata nella mia vita da bambina e ho continuato a coltivarla. Per me il successo è provare soddisfazione nel proprio lavoro. Non riguarda il diventare qualcuno, ma l’essere felici di ciò che si fa”.

Il suo corpo è inevitabilmente il suo strumento di lavoro. Come ha vissuto i cambiamenti negli anni?

“Non è stato sempre semplice, perché nel nostro lavoro gli infortuni sono frequenti. Mi è capitato diverse volte, alla caviglia e al ginocchio. In alcuni casi ho dovuto fermarmi per mesi. Una volta, alla prima di uno spettacolo agli Arcimboldi, mi sono infortunata dietro le quinte. Ho comunque portato in scena lo spettacolo per senso di responsabilità, ma non ero al massimo: ero ben lontana dal cento per cento. Fa parte di questo mestiere, bisogna tenerlo in conto”.

Quando il corpo non risponde come dovrebbe, emerge la paura di non tornare come prima?

“Sì, è una paura reale. La sento anch’io, soprattutto da quando ho superato i trent’anni. Mi chiedo spesso per quanto tempo potrò continuare a ballare, quanto ancora riuscirò a mantenere questo livello. Spero il più a lungo possibile, ma senza forzare oltre il limite. È importante avere la lucidità di riconoscere quando fermarsi. In questo siamo simili agli sportivi: non è una professione che si può svolgere per sempre. La preoccupazione più grande è percepire che il corpo non risponde più con la stessa velocità e precisione”.

Il rispetto di standard fisici, come peso, alimentazione e disciplina, è stato vissuto con pressione o con naturalezza?

“Sempre con naturalezza. Certo, ci sono stati momenti in cui prendevo qualche chilo e sentivo il bisogno di prestare più attenzione, magari alleggerendo l’alimentazione fino a tornare al mio equilibrio. Ma si è sempre trattato di variazioni minime, nulla di estremo. Non ho mai affrontato difficoltà più profonde”.

A tal proposito, molti ballerini raccontano quanto alto sia il rischio di disturbi alimentari. Le è mai capitato di avvertire il pericolo?

“No, mai. Però, è vero. Ho conosciuto colleghe che si alimentavano pochissimo, anche solo con mela verde e lattuga durante la giornata. Nel mio caso, tutto dipende molto dalla costituzione. Personalmente ho sempre avuto un metabolismo veloce, e questo mi ha aiutata. Altri devono affrontare sacrifici maggiori per mantenersi in forma. È un aspetto che varia molto da persona a persona”.

Quando oggi si guarda allo specchio, cosa prova?

“Quando mi guardo, sento gratitudine per essere rimasta una persona autentica, genuina, onesta. Cerco di agire sempre con amore e rispetto verso gli altri. Per me questi sono i valori più importanti. Tutto il resto, come risultati e riconoscimenti, viene dopo”.

Prima ricordava suo padre. Che cosa conserva oggi di lui?

“Papa era una persona molto umile. Mia madre rappresentava la spinta, l’energia che incoraggiava a dare sempre il massimo. Mio padre, invece, riportava equilibrio. Diceva: ‘Hai fatto bene, ma hai semplicemente svolto il tuo lavoro. Domani si ricomincia’. Mi manca questa presenza, questa capacità di riportare tutto alla giusta misura. Le sue parole, però, sono rimaste con me e cerco ogni giorno di conservarne il senso, restando umile”.

La danza l’ha aiutata a canalizzare il dolore della perdita?

“Sì, moltissimo. Essendo ciò che amo fare, mi aiuta da sempre ad affrontare anche i momenti più complessi. Mi è capitato di ballare mentre piangevo, sopraffatta dalle emozioni. A volte penso a mio padre, sento la sua mancanza, e nasce spontaneamente il desiderio di creare una coreografia per lui, qualcosa di delicato, nostalgico, pieno d’amore. È una forma di espressione, quindi sì, mi aiuta molto”.

Se dovesse associare una canzone oggi a questo sentimento per una coreografia, quale sarebbe?

“Vedrai com’è di Giorgia. È una delle canzoni a cui sono più legata. L’ascoltavo spesso nei giorni successivi alla sua scomparsa e ancora oggi, ogni volta che la sento, mi emoziono profondamente. Ho la sensazione che sia ancora accanto a me. È una canzone che sento profondamente nostra”.

La danza per lei è più tecnica o più emozione?

“Entrambe. Non possono esistere separatamente. La tecnica è fondamentale, senza di essa non esiste la danza. Ma senza emozione ed espressività non arriva nulla al pubblico. E il pubblico cerca proprio questo: non solo precisione, ma un’emozione autentica. Servono entrambe”.

Qual è la reazione del pubblico che le dà più soddisfazione?

“Gli applausi, senza dubbio. Soprattutto quando sono lunghi, quando il pubblico non vuole lasciarti andare, quando lo spettacolo finisce ma le persone restano e chiedono il bis. È la soddisfazione più grande”.

È in quei momenti che arriva il riconoscimento più autentico, il suo?

“Sì, soprattutto quando accade con spettacoli che ho ideato personalmente, curandone regia e coreografia. In quei casi la soddisfazione è ancora più profonda, perché nasce da un progetto interamente mio”.

Passare negli anni dall’essere interprete a ricoprire anche il ruolo di regista e coreografa che cosa le ha dato?

“Una grande libertà espressiva. Posso costruire ogni elemento: coreografie, direzione artistica, costumi, luci. Tutto ciò che contribuisce alla realizzazione di uno spettacolo. È la possibilità di esprimermi in modo completo”.

A breve la vedremo anche come conduttrice nello spettacolo Tra palco e realtà con Garrison. Come vive questa nuova sfida?

“È nata in modo inaspettato. Inizialmente non volevo presentare, perché ho sempre avuto una certa timidezza legata alla mia voce. Poi la mia agente mi ha incoraggiata e abbiamo deciso di provare. Da lì ho iniziato a studiare seriamente: dizione, uso della voce con un vocal coach, esercizi allo specchio. Quando intraprendo qualcosa, mi dedico con impegno”.

Nel suo percorso, che peso hanno avuto talento, lavoro e fortuna?

“Credo che siano tutti elementi necessari. Il lavoro è fondamentale, perché senza impegno anche la fortuna serve a poco. Ma sono importanti anche la visibilità, il momento giusto, le persone giuste. Talento, lavoro e fortuna insieme permettono di costruire un percorso”.

Ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Non ci ho mai riflettuto davvero, ma direi di no”.

Che cosa sogna un artista?

“Credo che ogni artista desideri essere accolto dal pubblico. Essere visto, riconosciuto, amato, apprezzato per ciò che fa. È un’esigenza comune a ballerini, attori e cantanti”.

Avverte questo affetto?

“A volte sì, altre meno. Ci sono momenti in cui è molto forte, per esempio durante gli applausi o quando il pubblico non vuole lasciarti andare. In altri casi dipende dal contesto, dallo spettacolo, dal ruolo”.

Nella vita privata si è sempre sentita amata?

“Sì, ma ci sono stati anche momenti diversi. Fa parte della vita. Le relazioni iniziano, finiscono, ricominciano. È giusto vivere entrambe le dimensioni, perché insegnano molto”.

Che cosa le fa più paura dell’amore?

“L’ossessione: quando subentra una gelosia eccessiva, una possessività immotivata, la relazione si trasforma inevitabilmente in tossica. E poi la violenza: non l’ho vissuta, ma so che esiste ed è una paura concreta”.

Le è mai capitato che qualcuno dei suoi partner cercasse di ostacolarla nel lavoro?

“Sì, è successo. Ho scelto però di proseguire per la mia strada, senza reagire né cercare lo scontro. Ho preferito prendere le distanze da quella persona per poter andare avanti. Per citare un cult della danza, nessuno può mettere Baby in un angolo, no?”.

Se potesse guardare nel futuro, dove si vede tra cinque anni?

“Non è così semplice come sembra. Pensando però a un orizzonte di cinque anni, mi vedo impegnata nella realizzazione di progetti personali. Ho diversi spettacoli già ideati, annotati, e il mio obiettivo è portarli in scena. Inoltre, coltivo da tempo un sogno: realizzare un film di danza. Ho studiato anche recitazione e avuto alcune esperienze, ma desidero creare un progetto interamente dedicato alla danza: è la mia vita”.

Che tipo di film immagina? Più intenso, come Il cigno nero, oppure più leggero come 10Dances?

“Non così intenso come Il cigno nero (ride, ndr). Immagino qualcosa di più accessibile, forse un dramma ma con un tono più leggero. Penso a film come Honey con Jessica Alba o Dirty Dancing: qualcosa di fresco, coinvolgente. Anche perché non mi considero ancora un’attrice professionista, quindi partirei da un progetto di questo tipo”.

Beh, guardi Ana Mena: spesso si scoprono capacità recitative sorprendenti.

“È vero, ci sono molti esempi. Tuttavia, attribuisco grande importanza allo studio e alla preparazione. Quando affermo di essere una ballerina, lo faccio con sicurezza, perché è ciò che pratico da tutta la vita. Per quanto riguarda la recitazione, ho studiato e maturato alcune esperienze, ma non mi sento ancora di definirmi un’attrice. Come dicevo in apertura, sono molto severa con me stessa”.

Se oggi potesse parlare con la Klaudia bambina, quella che sta iniziando il suo percorso nella danza, che cosa le direbbe di non sottovalutare?

“Le direi di non sottovalutare le persone. Ho sempre avuto una naturale fiducia negli altri, una tendenza a coglierne il lato positivo. Con il tempo ho però compreso che non è sempre così: le persone sono diverse, non tutte hanno buone intenzioni e non tutte mantengono le promesse. Le consiglierei quindi di essere più prudente, di non fidarsi troppo e di mantenere uno sguardo più attento”.