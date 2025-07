Kylian Mbappé nei guai, inchiesta su 5 assegni e i sospetti sulla scorta pagata "in nero": la replica

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Guai in vista per Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e capitano della Nazionale francese. A Parigi, infatti, è stata aperta un’indagine in seguito a una segnalazione del Tracfin, l’ente che appartiene al ministero delle Finanze, su cinque assegni che il calciatore avrebbe emesso in modo irregolare a cinque agenti della polizia nazionale incaricati della protezione delle squadre di calcio francesi. L’indagine è stata confermata dalla stessa procura parigina.

Mbappé e i sospetti sulla scorta pagata “in nero”

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, in pratica è sospettato di aver pagato in nero prestazioni private fornite da un comandante della Crs (Compagnies républicaine de sécurité) e quattro brigadieri.

Quello che va accertato è se il poliziotto abbia fornito un servizio di protezione individuale privata pagato a parte, contravvenendo così ai suoi obblighi di funzionario pubblico.

Kylian Mbappé con la maglia e la fascia della Nazionale francese

In ballo c’è una cifra da 180.300 euro (60.300 euro per il comandante, 30mila euro per ciascuno degli altri poliziotti).

Transazioni finanziarie atipiche a 5 agenti

La procura di Parigi ha confermato di aver aperto un’indagine “a seguito di una segnalazione del Tracfin risalente a luglio 2024, che segnalava transazioni finanziarie atipiche a beneficio di 5 agenti di polizia e 3 agenti di sicurezza privata”, come è scritto in una nota.

La procura ha poi fatto sapere che “un’indagine giudiziaria sulle accuse di lavoro nero e riciclaggio di denaro sporco per frode fiscale è stata affidata alla DNE (Divisione Nazionale Investigativa – Ispettorato Generale della Polizia Nazionale).

Le indagini, “intrinsecamente complesse quando si tratta di transazioni finanziarie, sono in corso al fine di caratterizzare la commissione di possibili reati penali e di identificarne gli autori, se necessario”, si legge ancora nel comunicato.

I viaggi privati di Mbappé

Il settimanale satirico Le Canard Enchaîné ha riferito che i soldi del capitano della nazionale francese sarebbero stati utilizzati per “pagare in nero servizi privati” forniti da un comandante della polizia e da quattro capi brigadieri, per un totale di 180.300 euro.

Il comandante lo avrebbe anche accompagnato in viaggi privati in Camerun e Provenza. Sempre secondo il settimanale satirico, dopo il rapporto di Tracfin, l’IGPN ha aperto un’indagine amministrativa e ha segnalato l’accaduto alla procura di Parigi.

La replica del calciatore

La replica dell’attaccante del Real Madrid è stata affidata a una dichiarazione rilasciata dal suo entourage, in cui afferma che “tutto è stato fatto nel rispetto delle regole” e “senza alcun compenso”.

Il comunicato spiega che “fin dal suo debutto con la nazionale francese, Kylian Mbappé ha sempre scelto di devolvere tutti i premi che prende nella selezione”.

E che “questo è ciò che ha fatto dopo la Coppa del Mondo 2022, in totale trasparenza”, alle associazioni ma anche a “tutti gli agenti di sicurezza che hanno accompagnato la squadra francese, otto persone, tra cui diversi agenti della polizia nazionale (Crs)el CRS distaccati presso la FFF”, la Federazione calcistica francese.

Infine, sempre secondo il comunicato dell’entourage diMbappé, per quanto riguarda il comandante della polizia, “non è mai stato pagato per la sua presenza con Kylian”.