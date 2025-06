Kylian Mbappé ricoverato per gastoenterite acuta, cos'è e sintomi dell'infezione che ha preoccupato il Real

Kylian Mbappé, impegnato negli Stati uniti nel Mondiale per club, è stato ricoverato per una gastroenterite acuta. Il una nota su X il Real Madrid ha comunicato che il giocatore francese “è stato ricoverato in ospedale a Miami per vari accertamenti e cure”. L’attaccante francese ha iniziato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì. L’infezione dovrebbe passare entro massimo due settimane.

Mbappé ricoverato per gastroenterite acuta

Kylian Mbappé ha iniziato ad avvertire i primi sintomi a 48 ore dalla sfida con l’Al Hilal.

Da allora non ha potuto allenarsi e, secondo quanto riporta Marca, a malapena è potuto uscire dalla sua stanza.

Fonte foto: ANSA

Kylian Mbappé

Il calciatore è rimasto isolato dai compagni dal 16 giugno. Visto che le sue condizioni non miglioravano, il Real ha deciso di trasferirlo in ospedale per essere più controllato e sottoporlo a test medici e a un trattamento medico più adeguato.

Il forte caldo che sta caratterizzando il Mondiale per club sta sollevando diverse polemiche: si sta giocando con 35 gradi e un’umidità del 70%, condizioni non ottimali per i calciatori.

Cos’è la gastroenterite acuta

Come spiega il centro specializzato di gastroenterologia, la gastroenterite è una malattia infiammatoria che interessa lo stomaco e l’intestino tenue e colpisce moltissimi bambini che vivono nei Paesi in via di sviluppo e in quelli occidentali.

Nei bambini il virus coinvolto in genere in questa patologia si chiama rotavirus mentre negli adulti è dovuta al norovirus. Molti dei processi infiammatori a carico dell’intestino tenue possono tuttavia essere riconducibili a cause non infettive (gastroenterite da farmaci e assunzione di alimenti a base di lattosio e glutine) o legate alla contaminazione da tossine (botulino).

La malattia si trasmette con estrema facilità per esempio a causa dell’ingestione di cibi contaminati, gli ambienti affollati e la scarsa pulizia contribuiscono al diffondersi dell’infezione.

Ci sono diverse tipologie di gastroenteriti, la forma acuta è un’infiammazione del rivestimento dello stomaco e dell’intestino, solitamente dovuta a un’infezione.

I sintomi della gastroenterite acuta

I sintomi della gastroenterite acuta spesso si manifestano all’improvviso. Inizialmente, sono di tipo gastrointestinale poi iniziano a coinvolgere il resto del corpo.

I principali sintomi sono: diarrea; nausea e vomito; perdita di appetito; dolore addominale e crampi; febbre; brividi; affaticamento e dolori muscolari.

Nella maggior parte dei casi i sintomi si risolvono entro pochi giorni, senza particolari complicazioni. I soggetti fragili o ad alto rischio possono manifestare sintomi più gravi. In ogni caso, i sintomi possono protrarsi al massimo fino a due settimane.