L'abuser 14enne di una 12enne è stato torturato in carcere, il padre denuncia: "Ferito con lamette al volto"

Un 14enne è stato minacciato e torturato nel carcere minorile di Casal del Marmo. Il giovane si trova in arresto per aver abusato di una 12enne e aver diffuso i video tramite WhatsApp. Il padre del minore denuncia: “Ho visto lesioni al volto, al petto e alle braccia”. Non si tratta certo di una sorta di “giustizia”, ma di minacce. Sembra infatti che i giovani coinvolti chiedano della droga in cambio della salute del quattordicenne. Chi ha chiesto il trasferimento anche di un 17enne.

Violenza in carcere

Un ragazzo di 14 anni sarebbe stato minacciato, torturato e picchiato all’interno dell’Istituto penitenziario, il carcere minorile di Casal del Marmo. A denunciare i fatti il giovane, attraverso la voce del padre e non solo. Quest’ultimo ha però presentato un’esposta alla procura di Sulmona, nel quale dichiara di aver notato segni di lesioni sul volto, il petto e le braccia del figlio.

L’adulto avrebbe reso nota la situazione, ma il giovane denunciava già da tempo il trattamento all’interno della struttura. Infatti, come ha dichiarato il padre del minore, le violenze sembrano essere non solo molto gravi, ma anche perpetrate nel tempo.

Tra le forme di tortura applicate al figlio, dichiara che è stato maltrattato con una spazzola in ferro e con delle lamette. Secondo l’uomo si tratta di una sorta di “punizione” per il reato che ha compiuto, ma sarebbe stato anche minacciato da altri detenuti per scopi diversi, come far entrare attraverso il padre della droga.

L’episodio di Sulmona

Il ragazzo di 14 anni sarebbe coinvolto insieme a un altro, di 18 anni, nell’abuso di una ragazzina molto più piccola, di appena 12 anni. Le violenza sarebbero state filmate e poi le immagini diffuse su gruppi WhatsApp.

La giovane ha deciso di denunciare e le autorità hanno scoperto le prove contro i due giovani. Durante la perquisizione nelle loro abitazioni, infatti sono stati sequestrati i materiali di tipo informatico che forniscono le prove del loro coinvolgimento nell’abuso e divulgazione non consensuale del materiale d’abuso.

Questo tipo di reato è spesso associato a possibili ripercussioni in carcere, nel momento in cui gli altri detenuti decidono di attuare una sorta di “giustizia” interna. Proprio per questo luogo comune, anche il padre del quattordicenne vittima delle lesioni crede che siano dovute a questo, ma non è ancora stato chiarito dagli agenti.

Minacce anche al compagno di cella

Proprio come fa notare il padre del quattordicenne, suo figlio deve pagare per quello che ha fatto “Ma non è la tortura e le continue aggressioni verbali e fisiche che gli faranno comprendere quanto accaduto, anzi lo devieranno del tutto”.

Secondo il genitore, inoltre il figlio sarebbe stato torturato, ma anche minacciato di morte in caso non avesse portato droga all’interno del carcere proprio utilizzando il padre come intermediario.

Denuncia simile arriva anche dal compagno di cella del quattordicenne, un diciassettenne anch’esso vittima di aggressioni, ma che al contrario di suo figlio, come fa notare il padre del ragazzo, non ha i genitori in Italia che possono andarlo a trovare e quindi notare le lesioni e portargli supporto e vicinanza. Da qui la richiesta di trasferimento. Secondo l’avvocato della famiglia sarebbe la terza volta che richiede il trasferimento in un altro carcere.