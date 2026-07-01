L'aereo di carta più grande al mondo costruito all'Università di Pisa, il video del lancio da record

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Un gruppo di studenti di Ingegneria dell’Università di Pisa ha ufficialmente conquistato il Guinness World Record realizzando l’aeroplano di carta più grande del mondo. Il progetto, battezzato “Icarus”, è nato tra i banchi dell’ateneo ed è stato sviluppato in collaborazione con il creator e divulgatore scientifico Jakidale. Costruito interamente a mano utilizzando esclusivamente carta e colla, il gigantesco aeroplano vanta un’apertura alare di 20,04 metri e una lunghezza di 7 metri. Durante il lancio ufficiale, il velivolo è riuscito a volare per ben 59 metri, stracciando il precedente primato mondiale che era detenuto dal 2013 dal Braunschweig Institute of Technology. Il record storico è stato certificato il 25 giugno nella cornice del WMF – We Make Future a BolognaFiere.