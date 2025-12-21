L'aeroporto di Fiumicino ha superato i 50 milioni di passeggeri in un anno, il record dello scalo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Per la prima volta, l’aeroporto di Roma Fiumicino ha raggiunto e superato il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il Leonardo da Vinci è entrato nella Top 10 degli scali più connessi al mondo, stilata dalla società specializzata Cirium. Oltre all’elevato numero di transiti, in partenza e in arrivo, lo scalo garantisce i più elevati standard di qualità operative.

Il record dell’aeroporto di Fiumicino

Il primato è stato registrato alle porte delle festività natalizie in cui Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi al G.B. Pastine di Ciampino.

Il 2025 si chiuderà, quindi, con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi.

ANSA

L’annuncio del record di 50 milioni di passeggeri a Fiumicino

Per festeggiare il record, sugli schermi all’interno del Leonardo da Vinci è comparsa la scritta: “50 million passengers at Rome Fiumicino airport”.

I voli da e per Fiumicino

La crescita è stata resa possibile dalla rete di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi in tutto il mondo, grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che, proprio nel 2025, hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino.

Come riporta il Sole 24 Ore, il lungo raggio si è confermato uno dei principali driver di sviluppo. In particolare, il Nord America ha mantenuto la leadership chiudendo l’anno con 4.7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere e da un significativo rafforzamento della destagionalizzazione.

Nei mesi di novembre e dicembre il traffico è cresciuto del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid.

Le connessioni con l’Asia e il mercato di corto e medio raggio

Nel 2025 l’aeroporto di Fiumicino ha rafforzato le connessioni con l’Asia con movimenti aumentati del 16%, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific.

In crescita anche il mercato di corto e medio raggio, alimentato da importanti progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet.

Sul piano strategico, l’ingresso di Lufthansa in ITA Airways rappresenta un passaggio di grande rilevanza, destinato a consolidare ulteriormente il ruolo del Leonardo da Vinci come hub di riferimento per il Sud Europa.