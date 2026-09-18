L'affitto è un bluff, pagati 490 euro per una casa a Sperlonga che non esiste: una donna denunciata

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È scatta una denuncia per truffa a Boville Ernica (Frosinone): una donna è accusata di aver raggirato una cittadina locale tramite un falso annuncio d’affitto online. L’episodio, avvenuto alla fine di agosto, è stato ricostruito grazie a tempestivi accertamenti bancari e telematici, che hanno permesso di risalire all’identità della presunta responsabile.

Indagine avviata dopo la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una cittadina di Boville Ernica si è rivolta ai militari dell’Arma per denunciare un raggiro subito a seguito di un annuncio d’affitto trovato su internet. La donna, convinta di trattare con la reale proprietaria di un immobile, aveva concordato la locazione estiva di un appartamento situato nella rinomata località turistica di Sperlonga.

La vittima, fidandosi dell’inserzionista, ha effettuato un bonifico bancario di 490 euro come caparra confirmatoria per assicurarsi l’immobile. Solo successivamente ha scoperto che l’appartamento pubblicizzato non esisteva e che la presunta proprietaria era diventata irreperibile, rendendo evidente la truffa subita.

Le indagini dei Carabinieri e l’identificazione della responsabile

Grazie a rapidi accertamenti telematici e a verifiche sui movimenti bancari, i Carabinieri di Boville Ernica sono riusciti a ricostruire la tracciabilità del denaro versato. Gli investigatori hanno così individuato l’intestataria del conto corrente su cui era stata accreditata la somma di 490 euro, procedendo alla sua denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone.

Un fenomeno in crescita: attenzione alle truffe online

Il caso di Boville Ernica si inserisce in un contesto più ampio di truffe online legate agli affitti di case vacanza, un fenomeno che negli ultimi anni ha visto un aumento significativo, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima prudenza nella gestione di trattative su internet e invitano i cittadini a verificare attentamente la veridicità degli annunci e l’identità degli inserzionisti prima di effettuare pagamenti.

IPA