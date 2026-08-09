L’aggressore chiede perdono ai ciclisti investiti. La lettera del 73enne: “Gesto inspiegabile, sono stravolto”

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Ha volontariamente travolto un gruppo di persone con la propria automobile e, per questo, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Il giorno dopo l’accaduto, il 73enne Giuseppe Campagna invia una lettera ai ciclisti investiti e ai loro famigliari, chiede perdono per quanto commesso, definendo il proprio un “gesto inspiegabile”.

La lettera di Giuseppe Campagna

“Ricordo solo che ci siamo presi a male parole con i ciclisti, di essermi fermato. Poi il nulla”: Giuseppe Campagna ripercorre così quanto accaduto a Lanzo Torinese.

“Ho capito quello che ho fatto quando ho visto i ciclisti a terra – continua – e sono corso dai carabinieri per chiedere aiuto”.

ANSA

Il 73enne che ha investito un gruppo di persone in bici afferma di non riuscire a capacitarsi “di ciò che ho combinato. Un gesto inspiegabile”.

Il pensiero dell’indagato per tentato omicidio si rivolge infine alle vittime e ai loro cari: “Chiedo perdono, innanzitutto ai feriti, e poi ai loro familiari”.

“Distrutto da ciò che ha fatto”

L’avvocato Tommaso Servetto sottolinea come Campagna sia “benvoluto e conosciuto come un uomo tranquillo”.

“Quanto accaduto ha sorpreso tutti, non solo la sua famiglia e quanti lo conoscono, ma l’intero paese dove è apprezzato e vive da sempre” aggiunge.

Il legale fa sapere ai microfoni dell’agenzia LaPresse che il suo assistito “non solo è pentito, è costernato”.

Servetto spiega che Campagna “non aveva la capacità di rendersi conto di quello che aveva combinato. È sempre stato uno pacifico, molto stimato. Forse è stato un raptus”.

Come stanno i ciclisti che ha investito

Sono quattro i ciclisti ricoverati, due dei quali d’urgenza, tra l’ospedale San Giovanni Bosco e il Cto di Torino, tutti in condizioni stabili.

Il 60enne che a seguito dell’incidente ha riportato una frattura esposta al femore sinistro (per il quale dovrà essere operato) e un trauma maxillo facciale e toracico è sveglio e cosciente. La prognosi è di 90 giorni.

Dovrebbe rimettersi in circa due mesi il 68enne con un grave trauma alla spalla sinistra e un trauma al bacino.

I tre restanti componenti del gruppo hanno riportato lesioni minori, ma si trovano in stato di forte shock.

La testimonianza: “Sembrava una scena di guerra”

“Continuo ad avere davanti agli occhi l’immagine dei miei compagni a terra. Ho visto uno dei miei compagni fare un volo di 30 metri. Sembrava una scena di guerra”: è il racconto di Piercarlo Lagna, uno dei ciclisti coinvolti nell’incidente.

Lagna è uscito fortunatamente illeso dallo scontro e il suo pensiero adesso, ha confidato a Prima Settimo “è solo per i ragazzi che sono ricoverati all’ospedale, con la speranza che possano riprendersi, anche se sarà lunga”.

La bicicletta era la loro passione più grande, ma rimettersi in sella sarà difficile: “Se uno ha una passione per il ciclismo, esce e poi vive episodi come quello che è accaduto a noi, allora è difficile pensare di continuare“.