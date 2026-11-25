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L’intelligenza artificiale “agentica” può diventare una minaccia con attacchi che potrebbero essere fatali su larga scala. È l’allarme lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che invita amministratori delegati e alta dirigenza pubblica e privata ad alzare subito le difese dei sistemi informatici, prima che sia troppo tardi.

Gli attacchi con IA “fatali”

L’Intelligenza artificiale “agentica” offre enormi opportunità, ma allo stesso tempo espone organizzazioni e infrastrutture critiche a nuovi scenari di rischio. Questi “agenti autonomi” vengono infatti impiegati in campagne di hackeraggio, perciò il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, ha rivolto un appello agli amministratori delegati e all’alta dirigenza pubblica e privata.

“Di fronte al livello di minaccia di questi attacchi il debito tecnologico, con le sue vulnerabilità, può diventare fatale e va colmato subito, senza indugi o ritardi”, è l’alert di Quacivi. L’allarme arriva anche a seguito di quanto sta accadendo negli ultimi tempi con aziende o istituzioni importanti che vengono “bucate” con gravi conseguenze, come nel caso delle manomissioni della catena del freddo nei supermercati in Francia, degli allarmi bomba nelle scuole in Italia ed in altri Paesi europei o della violazione dell’archivio dell’Fbi.

ANSA

Secondo gli esperti, l’intelligenza artificiale funge da moltiplicatore delle capacità offensive di cybercriminali ed attori statuali ostili, determinando un vero e proprio “salto tecnologico”. E mentre l’IA salta, le infrastrutture critiche italiane arrancano.

L’allarme sulla difesa dai cyber attacchi

Dati i rischi valutati, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta premendo affinché vengano alzate subito le difese dei sistemi informatici, prima che sia troppo tardi. “Faccio appello – ha detto Quavici – agli amministratori delegati e l’alta dirigenza pubblica e privata: il debito tecnologico digitale non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l’IA agentica”.

Gli agenti autonomi – ha rilevato l’Agenzia – possono condurre attività complesse per rilevare errori di configurazione, correlare vulnerabilità anche a basso impatto in catene d’attacco complesse e adattare dinamicamente i propri moduli operativi. Fino a scrivere un codice malevolo in tempo reale per eludere le difese e condurre azioni in profondità.

Si tratta di capacità che consentono ad attaccanti anche non molto strutturati di ottenere livelli di efficacia e scalabilità difficilmente raggiungibili con le tradizionali operazioni cyber, la cui qualità dipende strettamente dalle capacità degli operatori umani e dalle risorse a loro disposizione.

Cosa si può fare per evitare attacchi

Il reale utilizzo di sistemi agentici in campagne di attacco sta riscrivendo i tradizionali modelli di gestione del rischio e le organizzazioni sono quindi costrette a ripensare i propri processi di valutazione e aggiornamento dei sistemi. L’Acn ha indicato una serie di azioni di mitigazione rivolte a imprese, enti pubblici e operatori di servizi essenziali.

I consigli dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono di aggiornare, segregare o disconnettere nel minor tempo possibile tutti i sistemi esposti non ancora protetti dall’ultima versione disponibile e proteggere le interfacce di gestione, censendo gli asset esposti su internet e mantenendo accessibili al pubblico i soli servizi indispensabili.

È inoltre necessario proteggere identità e credenziali applicando il principio del minimo privilegio ad account e identità applicative; ridurre la superficie di attacco e verificare con continuità vulnerabilità e configurazioni di applicazioni e infrastrutture; infine proteggere le funzionalità applicative applicando limiti alla frequenza delle richieste e ai volumi delle operazioni.