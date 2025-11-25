L'allarme dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno da Rebibbia, polemica con Nordio: "Veniteci a salvare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianni Alemanno, detenuto a Rebibbia per la vicenda “Mondo di mezzo”, nel suo diario chiama in causa lo Stato denunciando il gelo nel carcere a causa dei riscaldamenti guasti, situazione che colpisce anche la Penitenziaria. La critica inoltre riguarda il sovraffollamento e l’operato del ministro Nordio, accusato di ignorare le condizioni dei detenuti.

Le parole di Gianni Alemanno da Rebibbia

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ha offerto una nuova testimonianza delle condizioni di vita nel carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo la condanna per traffico di influenze e finanziamento illecito nell’inchiesta “Mondo di mezzo”.

Nel nuovo spunto in quello che definisce il suo “diario di cella”, l’ex primo cittadino denuncia un nuovo problema urgente, quello del freddo, mentre le previsioni meteorologiche annunciano ondate di gelo nei prossimi giorni.

ANSA

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana in visita da Gianni Alemanno a Rebibbia

“Qui stiamo morendo di freddo” ha sintetizzato Alemanno, chiedendo letteralmente alle istituzioni di “venire a salvare” i detenuti.

La stoccata a Nordio

Alemanno ha affermato che “i termosifoni sono completamente spenti, mentre nevica in tutta Italia e le temperature scendono anche a Roma. Ci dicono che le caldaie sono rotte e che anche gli agenti della Penitenziaria sono nelle nostre stesse condizioni” ha specificato.

L’ex sindaco ha quindi lanciato una critica al ministro Nordio, facendo un parallelo storico fra gli agenti costretti a lavorare al freddo e l’armata napoleonica.

“A guardarli questi ragazzi sembrano i soldati di Napoleone in Russia, tutti imbacuccati nelle loro divise, con il pigiama sotto la mimetica e le facce stanche e congestionate. E invece sono solo le truppe del maresciallo Nordio, quello che questa estate aveva giurato ‘spezzeremo le reni al sovraffollamento, senza scarcerare nessuno’ ”

Le lettere di Alemanno dal carcere

La denuncia di Alemanno non rappresenta un fatto sporadico. Già nei mesi scorsi aveva invocato attenzione su diversi disagi vissuti nel penitenziario.

Rimasto politicamente attivo con il movimento “Indipendenza”, l’ex sindaco sostiene di voler ora incanalare le energie sui problemi strutturali del mondo carcerario, in primis il sovraffollamento che, a suo dire, produce “condizioni degradanti e disumane”.

“Fino a quando durerà questa situazione? Presto o tardi la caldaia sarà riparata e i muri gelidi di Rebibbia cominceranno un poco a riscaldarsi (niente di che, ma meglio di niente), ma il sovraffollamento continuerà a crescere” ha ribadito nell’ultima pagina del suo diario.

“Forse il maresciallo Nordio, come ha detto che il sovraffollamento aiuta a evitare i suicidi, perché i detenuti si sorvegliano tra di loro, presto dirà che aiuta anche a combattere il freddo perché, accatastati gli uni sugli altri, ci riscaldiamo tra di noi”.