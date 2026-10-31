L'allarme di Mario Tozzi sul vulcano Marsili che "prima o poi erutterà" con il rischio di "un mega tsunami"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il vulcano Marsili è attivo e, secondo il geologo Mario Tozzi, prima o poi tornerà a eruttare, anche se non è possibile prevedere quando. Il pericolo principale, in caso di una futura eruzione, non sarebbe però rappresentato dalla fuoriuscita di magma, ma dalla possibile formazione di tsunami di grandi dimensioni. A riaccendere l’attenzione sul gigante sottomarino del Tirreno sono state le recenti scosse di terremoto registrate al largo delle Eolie, sebbene non sia stata rilevata alcuna correlazione con l’attività del vulcano.

Vulcano Marsili, dove si trova e perché è considerato attivo

Il Marsili è il più grande vulcano sottomarino d’Europa. Si trova nel basso Mar Tirreno e presenta dimensioni imponenti: il suo asse maggiore raggiunge circa 60 chilometri, mentre la struttura si innalza per quasi 2.000 metri rispetto al fondale circostante.

A parlarne è stato Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, intervistato da Fanpage.it.

L’esperto ha spiegato che il Marsili fa parte di un sistema di vulcani sottomarini che comprende anche il Vavilov e la catena vulcanica del Palinuro.

Si tratta di strutture che testimoniano una particolare evoluzione geologica del Mar Tirreno, un bacino che, come ha spiegato Tozzi, è ancora in fase di apertura. Un processo che potrebbe portarlo, nel corso di milioni di anni, a diventare un vero e proprio oceano.

Il Tirreno si sta aprendo, il ruolo del Marsili

L’attività del Marsili si inserisce in un contesto geologico più ampio: nel sottosuolo del Tirreno, infatti, risalgono magmi che contribuiscono progressivamente alla formazione di nuova crosta oceanica.

Questo processo avviene attraverso grandi fratture della crosta terrestre oppure mediante strutture vulcaniche sottomarine come il Marsili, il Vavilov e i vulcani della catena del Palinuro.

Il Tirreno è un bacino geologicamente giovane, che si sta formando da circa 10 milioni di anni e, secondo Tozzi, le sue caratteristiche mostrano dinamiche simili a quelle degli oceani, sebbene su una scala decisamente più ridotta.

Marsili, nessuna eruzione documentata nella storia

Non esistono testimonianze storiche dirette di eruzioni del Marsili osservate dall’uomo. Una situazione diversa da quella di altri fenomeni vulcanici, come l’emersione dell’isola Ferdinandea nel 1831, a sud della Sicilia, successivamente sprofondata sotto il livello del mare.

L’assenza di testimonianze non significa, tuttavia, che il Marsili sia inattivo. Le evidenze geologiche e stratigrafiche confermano infatti la natura attiva del vulcano.

Sulle sue pendici si trovano inoltre numerosi coni vulcanici minori, circa 80. Alcuni di questi sono stati attivi in tempi relativamente recenti, ma, secondo il geologo, al momento non ce n’è uno che presenti caratteristiche tali da destare particolari preoccupazioni rispetto agli altri. E resta comunque possibile la formazione di nuovi coni vulcanici.

Il rischio principale del Marsili è un mega tsunami

In caso di eruzione, il pericolo maggiore non sarebbe necessariamente l’attività vulcanica in sé, ma la possibilità che si generi uno tsunami. È questo il punto centrale dell’analisi di Tozzi nell’intervista a Fanpage.it.

Le onde potrebbero essere provocate da grandi frane sottomarine oppure, nello scenario più significativo, dal collasso dell’intero edificio vulcanico. Un’eventuale grande eruzione, con il parziale svuotamento della camera magmatica, potrebbe infatti portare alla formazione di una caldera e al conseguente sprofondamento della struttura.

Un fenomeno che, per alcuni aspetti, richiama quanto avvenuto nella storia di Santorini, con una differenza sostanziale: in quel caso il vulcano era emerso, mentre il Marsili si trova completamente sotto il livello del mare.

Marsili, si può prevedere quando erutterà?

Una delle questioni più importanti riguarda i tempi di una possibile eruzione. Su questo punto, però, non esistono previsioni attendibili.

Come ha spiegato Tozzi, nessuno è in grado di stabilire se il Marsili tornerà in attività tra un anno, dieci anni oppure tra due secoli. L’unica certezza, secondo il ricercatore, è legata alla sua natura di vulcano attivo: prima o poi tornerà a eruttare.

Il vulcano è comunque monitorato, anche se non con la stessa intensità riservata a strutture come i Campi Flegrei o il Vesuvio. Eventuali movimenti significativi del fondale marino o accumuli di materiale in grado di modificarne l’altezza potrebbero essere rilevati.