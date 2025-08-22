L'allarme drago blu in Spagna fa chiudere le spiagge, cos'è e perché il piccolo mollusco è pericoloso

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

In Spagna è stata disposta la temporanea chiusura al bagno delle spiagge di Guardamar del Segura, nella provincia di Alicante, lungo la Costa Blanca, a causa della presenza di due esemplari di “drago blu” (Glaucus atlanticus). Si tratta di un piccolo mollusco che, per mimetizzarsi, galleggia sulla superficie del mare a pancia in sù. Questo animale è potenzialmente pericoloso per l’uomo.

Gli esemplari di drago blu in Spagna

Il 20 agosto 2025 il sindaco di Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha annunciato la chiusura delle spiagge dopo che erano stati trovati due esemplari di drago blu nel mare.

Nell’area è stato vietato fare il bagno e i bagnanti sono stati invitati a segnalare eventuali avvistamenti del piccolo mollusco.

IPA

Un esemplare di drago blu

La polizia locale ha rafforzato la vigilanza, incaricando bagnini e servizi municipali di monitorare la costa.

Il 21 agosto, dopo aver completato i controlli e non aver trovato altri esemplari, si è deciso di far scendere l’allerta da rossa a gialla. Il bagno è nuovamente consentito, ma con massima prudenza.

Cos’è il drago blu

Il drago blu, il cui nome scientifico è Glaucus atlanticus, è un mollusco di colore blu di piccole dimensioni, solo 2 o 3 cm. Questo minuscolo esserino è in grado di immagazzinare veleno e sostanze urticanti dalle sue prede, per esempio le meduse, per poi rilasciarlo in caso di contatto.

È proprio questa sua abilità a renderlo pericoloso per l’uomo. Come suggerisce il nome, l’habitat naturale del drago blu è l’Oceano Atlantico, anche se la sua presenza nel Mediterraneo era già stata documentata nei primi anni del 1700.

Oltre a immagazzinare veleno, il mollusco galleggia a pancia in su sulla superficie dell’acqua perché il suo ventre blu lo rende meno visibile ai predatori dall’alto. Le striature grigie, invece, gli permettono di mimetizzarsi meglio con i riflessi della luce solare per chi lo osserva dalle profondità del mare.

Ciò che rende particolare il drago blu è anche la presenza di una piccola sacca nello stomaco, che una volta piena d’aria, gli permette di galleggiare e lasciarsi trasportare dalle correnti marine. L’animale è ermafrodita, ovvero che possiede sia gli organi riproduttivi maschili che quelli femminili, e durante la fase di accoppiamento è in grado di deporre tra le 10 e le 30 uova, che in alcuni casi attacca anche alle prede.

Perché il drago blu è pericoloso

Il drago blu è pericoloso per l’uomo a causa della sua alimentazione e dal meccanismo di protezione che ha sviluppato. Il mollusco si ciba principalmente di meduse e cnidari, come la caravella portoghese, ed è in grado di immagazzinare le sostanze urticanti prodotte dalle prede nei suoi “tentacoli”, all’interno di alcune strutture chiamate “cnidosacchi”.

Se i draghi blu vengono inavvertitamente toccati da una persona, è possibile che rilascino contemporaneamente tutti i veleni e le sostanze immagazzinate, che in rarissimi casi possono portare alla morte.

Il contatto con l’animale più spesso causa delle eruzioni cutanee piuttosto dolorose e, in alcuni casi, anche sintomi più gravi come nausea e vomito.

Trattandosi di un veleno termolabile, un rimedio è quello di immergere le parti del corpo entrate in contatto con il drago blu in acqua calda ad almeno 50 °C, in modo tale che il calore scomponga la struttura proteica della tossina, riducendo così l’intensità e la durata del dolore.