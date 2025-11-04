L'allenatore Mladen Zizovic morto in Serbia durante la partita Radnicki-Mladost Lucani, infarto in panchina

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’allenatore Mladen Zizovic è morto a causa di un infarto in Serbia durante la partita di calcio tra Radnicki e Mladost. Il tecnico bosniaco avrebbe compiuto 45 anni tra pochi mesi. Si è sentito male a metà del primo tempo ed è deceduto una ventina di minuti dopo. La partita è stata immediatamente sospesa.

La morte dell’allenatore Mladen Zizovic in Serbia

La Federcalcio della Serbia ha confermato la notizia della morte dell’allenatore Mladen Zizocic e ha espresso tutto il suo cordoglio. A quanto pare, il decesso è stato causato da un infarto che ha colpito il tecnico 44enne al 22esimo del primo tempo della partita tra Radnicki 1923, squadra allenata da Zizocic, e Mladost Lucani.

La gara era valida per il massimo campionato di calcio della Serbia, la Superliga.

A sinistra, Mladen Zizovic durante una conferenza stampa

La carriera da giocatore e allenatore di Zizovic

Ex centrocampista, Mladen Zizocic nella sua carriera ha collezionato quattro presenze con la maglia della nazionale della Bosnia. Nella sua carriera ha sempre giocato in squadre del campionato bosniaco, ad eccezione della stagione 2010-11, quando Zizocic è stato messo sotto contratto dagli albanesi del Tirana.

Da allenatore ha mosso i primi passi con il Radnik Bijeljina. Prima di approdare nel Radnicki 1923, ha allenato anche la squadra saudita dell’Al-Khoolod. Strazianti le immagini dei giocatori e dello staff del Radnicki, quasi tutti piegati dal dolore dopo aver appreso la notizia della morte dell’allenatore della squadra.

La partita è stata sospesa al quarantesimo minuto del primo tempo, con la squadra allenata da Zizocic in vantaggio due a zero.

Il cordoglio della Federcalcio della Serbia

La Federcalcio della Serbia ha confermato la notizia e, tramite una nota stampa, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Zizovic, colpito da un infarto in campo.

“La Federazione calcistica serba conferma con profonda tristezza e incredulità la notizia della morte improvvisa dell’allenatore del Radnicki 1923, Mladen Žižovic, scomparso all’età di 45 anni durante la partita del campionato serbo tra Mladost e Radnicki 1923 a Lucani”, si legge nel comunicato.

La Federcalcio ha definito la scomparsa prematura del tecnico “una perdita enorme per l’intera comunità calcistica” e ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, alla società FK Radnicki 1923 e a tutti gli amici di Zizovic. “Riposa in pace, Mladen. Il tuo amore per il calcio e il ricordo che hai lasciato rimarranno con noi per sempre”, conclude il comunicato.