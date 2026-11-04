L'alluvione di Firenze del 1966 nel filmato d'archivio dei vigili del fuoco: 1.400 pompieri tra fango e barche

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un filmato dall’archivio storico dei vigili del fuoco riporta alle ore drammatiche dell’alluvione del 4 novembre 1966, che colpì soprattutto Firenze. A 60 anni dal disastro, il comando toscano del Corpo ha diffuso le immagini d’epoca dei soccorsi. Nel capoluogo toscano arrivarono circa 1.400 pompieri, affiancati da colleghi degli altri comandi provinciali e di diverse regioni italiane. Con natanti, mezzi anfibi e attrezzature di soccorso lavorarono a salvataggi, evacuazioni e assistenza alla popolazione. Nell’esondazione dell’Arno morirono 35 persone, 17 a Firenze e 18 nel resto della Toscana. Per quell’“imponente attività di soccorso” il Corpo nazionale ricevette nel 1967 la Medaglia d’oro al valor civile.