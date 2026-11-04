L'alluvione di Firenze del 1966 nel filmato d'archivio dei vigili del fuoco: 1.400 pompieri tra fango e barche
Ricordiamo il coraggio dei vigili del fuoco durante l'alluvione di Firenze del 1966, un eroico soccorso.
Un filmato dall’archivio storico dei vigili del fuoco riporta alle ore drammatiche dell’alluvione del 4 novembre 1966, che colpì soprattutto Firenze. A 60 anni dal disastro, il comando toscano del Corpo ha diffuso le immagini d’epoca dei soccorsi. Nel capoluogo toscano arrivarono circa 1.400 pompieri, affiancati da colleghi degli altri comandi provinciali e di diverse regioni italiane. Con natanti, mezzi anfibi e attrezzature di soccorso lavorarono a salvataggi, evacuazioni e assistenza alla popolazione. Nell’esondazione dell’Arno morirono 35 persone, 17 a Firenze e 18 nel resto della Toscana. Per quell’“imponente attività di soccorso” il Corpo nazionale ricevette nel 1967 la Medaglia d’oro al valor civile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.