L'alpinista Simone Moro ha avuto un malore sull'Himalaya, si trova in un ospedale a Kathmandu: come sta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Simone Moro, alpinista esperto bergamasco, ha accusato un forte malore durante la discesa dal Picco Mera, una delle vette più alte dell’Himalaya. È stato portato in elicottero in ospedale a Kathmandu, dove è stato ricoverato per accertamenti medici. Lo staff, dopo giorni di silenzio, ha dichiarato che l’atleta è in fase di miglioramento. L’episodio sarebbe avvenuto durante una passeggiata, non durante uno sforzo fisico. L’atleta si è sentito con i medici italiani ed è attualmente sotto cure.

Malore sull’Himalaya per Simone Moro

Dopo due giorni di silenzio, lo staff dell’alpinista, scrittore e aviatore italiano Simone Moro ha raccontato cosa è accaduto. Stava circolando infatti la notizia di un malore avvenuto durante la discesa dall’Himalaya per il bergamasco ed effettivamente lo staff ha confermato quanto già noto a diverse agenzie.

Viene quindi specificato dal team cosa è accaduto, per evitare narrazioni alternative che rischiano di generare soltanto preoccupazione e allarme esagerato. Raccontano quindi di come Simone Moro, in fase di discesa dall’Himalaya, sul Picco Mera, abbia avuto un malore.

ANSA In foto Simone Moro

Si trovavano sulla vetta quando, durante una passeggiata, Moro ha provato una forte sensazione di malessere. Immediata la chiamata con i medici in Italia, che hanno ordinato l’evacuazione immediata dell’atleta.

I soccorsi

Il team si è mosso con urgenza e ha rapidamente messo in sicurezza Simone Moro. Chiamati i medici di fiducia in Italia, questi hanno disposto l’allontanamento dalla vetta e lo stop alla discesa per l’atleta.

Da venerdì a sabato è stato poi disposto il trasferimento verso un ospedale a Kathmandu. Questo è avvenuto tramite elicottero. Una volta raggiunta la città, Moro è stato ricoverato ed è stato sottoposto a una serie di esami per accertare le sue condizioni mediche.

Come sta?

Dopo “approfondite valutazioni”, come sono state descritte dallo staff, Moro è considerato in fase di miglioramento.

Non è chiaro che cosa sia accaduto durante lo sforzo fisico o quali siano state le conseguenze. Il team che lo segue ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni, che al momento sono positive.

In questo momento, chiariscono, non c’è altro da riferire. “Condivideremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”, hanno concluso.