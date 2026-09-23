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È stato un intervento tempestivo e risolutivo quello che ha permesso di salvare la vita a Francesco, 31 anni, colto da una gravissima crisi respiratoria dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monza. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 settembre lungo la Strada Statale 36, ha visto protagonisti due agenti della Sezione Polizia Stradale di Monza e della Brianza, che hanno agito con prontezza e determinazione per soccorrere l’uomo, trasportandolo d’urgenza in ospedale e scongiurando così conseguenze fatali.

L’incidente e i primi soccorsi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel territorio di Verano Brianza, dove un’autovettura e un motociclo sono rimasti coinvolti in un incidente intorno alle ore 16.20 dell’11 settembre. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai coinvolti.

Inizialmente, nessuna delle persone coinvolte sembrava aver riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale. Dopo le prime valutazioni, l’ambulanza ha lasciato il luogo dell’incidente, mentre gli agenti della Polizia Stradale sono rimasti per completare gli adempimenti necessari.

L’aggravarsi delle condizioni e la decisione degli agenti

Poco dopo la partenza dei soccorsi, le condizioni di Francesco sono peggiorate rapidamente: l’uomo ha iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie, fino a uno stato di semi-incoscienza. I due poliziotti, Davide e Gianfranco, hanno immediatamente richiesto un nuovo intervento del personale sanitario. Tuttavia, valutando la gravità e l’urgenza della situazione, hanno deciso di non attendere l’arrivo dell’ambulanza e di agire in prima persona.

Gli agenti hanno fatto salire Francesco sull’auto di servizio e lo hanno trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Carate Brianza. Questa scelta si è rivelata determinante: una volta giunto in ospedale, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e, dopo il trattamento, ha progressivamente ripreso conoscenza, scongiurando così il rischio di conseguenze più gravi.

Il ringraziamento di Francesco e l’incontro in Questura

Dopo essersi ristabilito, Francesco ha voluto esprimere la propria riconoscenza inviando una lettera di ringraziamento alla Questura di Monza e della Brianza e alla Polizia Stradale. Nel messaggio, ha sottolineato la tempestività, l’umanità e la capacità dei due operatori di comprendere la gravità della situazione e di intervenire senza esitazione.

Nella giornata odierna, il Questore di Monza e della Brianza ha ricevuto Francesco presso la Questura, alla presenza della Dirigente della Sezione Polizia Stradale, d.ssa Giulia Giuffrida, e dei due agenti protagonisti dell’intervento. L’incontro è stato particolarmente significativo: Francesco ha potuto rinnovare personalmente il proprio ringraziamento agli agenti per un intervento che, come lui stesso ha evidenziato nella lettera, si è rivelato decisivo in un momento di concreto pericolo per la sua vita.

L’apprezzamento delle autorità

Durante l’incontro, il Questore ha espresso il proprio apprezzamento ai due operatori per la prontezza, la lucidità e il senso di responsabilità dimostrati. Queste qualità hanno permesso di riconoscere immediatamente la situazione di emergenza e di assicurare a Francesco, senza perdere tempo prezioso, le cure sanitarie di cui aveva urgente bisogno.

IPA