L'analisi senza sconti di Selvaggia Lucarelli su Sigfrido Ranucci, "era la testa d'ariete di Valter Lavitola"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Selvaggia Lucarelli, con un articolo nella sua newsletter Vale Tutto, si è espressa su Sigfrido Ranucci e sui rapporti intrattenuti dal conduttore di Report con Valter Lavitola. La giornalista non è stata affatto tenera con il collega. In particolare, ha spiegato di nutrire forti dubbi nel credere che Ranucci sia “un ingenuotto” e “manipolato” dal faccendiere.

Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola: l’analisi di Selvaggia Lucarelli

Intervistata dal Corriere della Sera, Lucarelli ha dichiarato che nessun giornalista, e quindi nemmeno Ranucci, ha il dovere di “essere un santo, finché la vanità non prende il sopravvento”.

Lucarelli ha aggiunto che “la tentazione di diventare un simbolo di purezza e di alimentare la retorica dell’eroe solitario contro il sistema può essere molto seducente, soprattutto quando intorno a questa auto-narrazione si crea un atteggiamento quasi fideistico. Il problema è che poi bisogna essere all’altezza di questa creazione dell’eroe senza macchia. E Ranucci, come tutti, non lo è”.

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La giornalista ha aggiunto che, partendo dal presupposto che Ranucci non sapesse dell’attentato (questo dicono le carte), si deve comunque analizzare il caso attentamente. Secondo il suo parere, nella vicenda ci sono “alcuni elementi molto strani”.

“A parte il discutibile rapporto “di amicizia fraterna” di Ranucci con un criminale, mi chiedo come sia possibile dipingerlo come un ingenuotto, un manipolato. L’inchiestista sgamato capace di scovare intrighi di potere, che si fa manipolare da Lavitola?”, si è chiesta Lucarelli.

Ha poi evidenziato che dalle chat sembrerebbe che il loro fosse un rapporto alla pari in cui “Lavitola soffiava su ambizioni politiche, Ranucci si faceva accarezzare dall’idea”.

“Io credo che Ranucci fosse per Lavitola una testa d’ariete con cui provare a rientrare nei luoghi del potere dai quali lui era ormai sostanzialmente marginalizzato”, ha osservato la giornalista.

Inoltre, su X, Lucarelli ha scritto che “sul conduttore ho sempre avuto molte riserve umane e professionali, ma sul suo caso è diventato quasi impossibile ragionare senza essere arruolati in una tifoseria”.

Lucarelli su Report: “A me fu saccheggiata un’inchiesta sul Covid”

Nella sua newsletter Lucarelli ha preso di mira anche Report. Da un lato ha sostenuto che il programma abbia realizzato inchieste preziose e degne di nota, dall’altro ha scritto che ha fatto anche errori: “E qui torniamo al problema di cui parlavo: nel percepito Report e Ranucci sono infallibili. A me fu saccheggiata una inchiesta sul Covid senza neppure citarla e per giunta fu stravolta con errori grossolani”.

La giornalista: “Ranucci, rapporto con le collaboratrici spregiudicato”

Lucarelli ha anche esaminato il libro autobiografico La scelta scritto dal conduttore di Report. E anche su tale questione, parlando con il CorSera, ha ravvisato dei punti delicati. Nel suo blog ha spiegato che una sua amica avrebbe avuto una relazione con Ranucci, affermando che il giornalista agisse in modo spregiudicato con le donne:

“Ranucci ha venduto e promosso questo libro dicendo che era un autoritratto e non ha mai parlato di parti romanzate, se non dopo le critiche. Basta cercare i video delle sue presentazioni e si nota come parli per esempio della stagista come di un personaggio reale. Una mia amica ha lavorato con lui ed è testimone diretta di una gestione poco professionale dei rapporti con l’altro sesso. Lei compresa. Sono convinta che non molestasse fisicamente nessuno, ma sono altrettanto convinta del fatto che il suo rapporto con alcune fonti e collaboratrici sia stato spregiudicato e che nel suo ruolo abbia commesso errori. È il famoso tema dell’asimmetria di potere: sei Ranucci, hai un enorme potere sulle carriere, dovresti avere una particolare cautela nel separare il piano professionale da quello privato”.

Lucarelli: “Ranucci dimostri che Report può sopravvivere a lui”

In questi giorni la Rai deciderà il futuro di Ranucci. Quando è stato domandato a Lucarelli se ritenesse che il tempo del conduttore sia scaduto a Report, è arrivata la seguente risposta: “Non so se sia scaduto, ma penso che a un certo punto dovrebbe essere lui stesso a porsi questa domanda. Report è più importante di Ranucci, come dovrebbe essere più importante di qualunque suo conduttore”.

La giornalista ha rimarcato che Report è una trasmissione con una storia, una funzione pubblica e una credibilità forti. Il punto è che “se ti accorgi di sottrarre spazio alla sua missione e alla redazione, forse dovresti chiederti: sto difendendo me stesso o Report? Sto ingombrando o potenziando il programma?”

“Io credo che la cosa migliore che Ranucci possa fare, ma è la mia opinione, è dimostrare che un programma così prezioso possa sopravvivere a lui, oltre che ai nemici di Report”, ha concluso Lucarelli.